Miközben Gázában eltemették a hétfői izraeli–palesztin összecsapások 58 halálos áldozatainak egy részét, a határon álló fal mindkét oldalán újabb összecsapásokra számítanak, bár valószínű, hogy az összecsapások hevessége nem éri el a hétfőiekét. A hangulatot jellemzi, hogy Gilád Erdan izraeli belbiztonsági miniszter szerint a tüntetések leállítása érdekében fel kell újítani az övezetet irányító, iszlamista Hamász vezetői ellen a likvidálások politikáját. Az Izraeli hadsereg kedden több Hamász-célpontot is támadott, már Ciszjordániában is palesztin tiltakozások kezdődtek.

Az izraeli hadsereg vezetői szerint a katonák különbséget tettek és tesznek a terrorista tevékenységet folytatók, illetve a tüntetők között. „A katonák csak a terroristákra lőttek, a tüntetőket a szokásos módszerekkel, egyebek mellett könnygázzal oszlatták szét” – idézte a BBC a hadsereg egyik szóvivőjét. Palesztin források szerint az összecsapásokban 58 palesztin halt meg, s 2770-re tehető a sebsültek száma. A sérültek felét lőtt seb miatt kellett ellátni, s ezer körül van azok száma, akik nagy mennyiségű könnygázt lélegeztek be. A demonstrációkban mintegy 40 ezren vettek részt. Izrael szerint a Hamász célja az, hogy a falat megostromolva a terroristák betörjenek Izrael területére.

Az izraeli vezetőkhöz hasonlóan a Trump-kormányzat képviselői is kizárólag a palesztinokat tették felelőssé az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetésének, illetve Izrael létrehozásának hetvenedik évfordulójának napján kitört harcok miatt. „Izraelnek joga van megvédenie magát. Úgy véljük, hogy a Hamász cinikus viselkedése vezetett a halálesetekhez” – mondta a Fehér Ház helyettes szóvivője, Raj Shah. Amikor az újságírók azt kérdezték, nem kellene-e Izraelnek is önmérsékletet tanúsítania, a szóvivő megismételte, kizárólag a Hamász a felelős az incidensekért.

A Human Right Watch nevű nemzetközi emberi jogi szervezet palesztin ügyekben illetékes szakértője, Sari Bashi szerint a washingtoni politika zöld utat ad Izraelnek a gyilkosságokra és az emberek megnyomorítására. „Bárkit is képviseljenek a tüntetők, az Izrael által tiltott zónának minősített határövezetbe való belépés nem olyan bűncselekmény, amit halállal kellene büntetni” – mondta Bashi.

Huszam Zomlot a palesztinok legmagasabb rangú USA-beli képviselője szerint Izrael visszaél azzal, hogy az USA hallgatásával gyakorlatilag szabad kezet ad az arabok legyilkolására. „A békés gyülekezésre való jog az USA egyik alapelve. Azzal, hogy Amerika nem szólal meg, aláássa az ország erkölcsi tekintélyét” – magyarázat a palesztin politikus. A helyzete bonyolítja, hogy tavaly decemberben, amikor Trump bejelentette, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költözteti át hazája nagykövetségét, megszakadt az USA és a palesztinok közötti párbeszéd. Zomlot szerint azóta a két fél között csak a kétoldalú kérdésekről folyik alacsony szintű egyeztetés.

Mahmúd Abbász palesztin elnök háromnapos gyászt hirdetett a palesztin hatóság ellenőrzése alatt lévő területeken, s egyben azt kérte a palesztinoktól, hogy Kelet-Jeruzsálemben és a ciszjordániai területeken általános sztrájkkal tiltakozzanak Izrael politikája ellen. Csiszjordániában kedden kitörtek kisebb összetűzések: Betlehemben mintegy kétszáz, Rámallahban pedig száz tüntető csapott össze a könnygázt bevető izraeli rendfenntartókkal – az alábbi videón élő közvetítést láthatnak Ramallahból:

Háled Bacs, a gázai tüntetések egyik szervezője szerint a keddi nap a temetéseké lesz, ám később folytatódnak majd a tüntetések. Helyszíni beszámolók szerint a gázai tüntetők által emelt sátrak egy részét kedd reggel elbontották, s viszonylag kevesen gyűltek össze a határ közelében. Ennek ellenére az izraeli hadsereg kedd hajnalban több célpontot is támadott a Gázai övezetben: a légierő több Hamász-objektumot bombázott, a harckocsik is lőtték a szervezet állásait. A The New York Times értesülése szerint 11 célpontot ért támadás.

Izrael és Gáza határáról is közvetít a sajtó, például az amerikai ABC tévétársaság:

Bár a Hamász hivatalosan nem állt az utóbbi hetekben szervezett kisebb, valamint a hétfői tömeges tüntetés mellett, a szervezet több vezetője is megerősítette, a palesztinok célja, hogy eltüntessék Izrael és a Gázai övezet határáról az ott álló „ideiglenes falat”.

