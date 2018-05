Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7037de0e-6a17-42f7-bb09-999b5fe9fce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozott előnye a kormányoldali zsebmédiának, hogy a szereplői a legkülönfélébb kombinációkban újrahasznosíthatók. A hét azzal indult, hogy a Figyelő főszerkesztője a Tv2 reggeli műsorában a Századvég politológusként szakértette az Emmi működését, és arra jutott, hogy Balog Zoltánék eredményeik „önmagukért beszélnek”. Ami végül is igaz, csak mínuszos előjellel.","shortLead":"Határozott előnye a kormányoldali zsebmédiának, hogy a szereplői a legkülönfélébb kombinációkban újrahasznosíthatók...","id":"20180514_Megint_hulyenek_neznek_a_Tv2n_meg_a_szuletesszamot_is_Balog_Zoltan_dinamikus_EMMIje_huzta_fel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7037de0e-6a17-42f7-bb09-999b5fe9fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9faa554-624c-4383-9fc2-f89b4d923569","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Megint_hulyenek_neznek_a_Tv2n_meg_a_szuletesszamot_is_Balog_Zoltan_dinamikus_EMMIje_huzta_fel","timestamp":"2018. május. 14. 11:19","title":"Megint hülyének néz a Tv2: a születésszám Balog Zoltán dinamikus Emmijének köszönhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan kell adózni az ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem után? Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell adózni az ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem után? Ennek a részleteit mutatta be...","id":"20180514_Autot_vagy_mas_ertekes_targyat_adott_el_Mutatjuk_mire_figyeljen_az_adobevallasnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c95f04-1c5d-4e6c-958e-c00d30de6ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Autot_vagy_mas_ertekes_targyat_adott_el_Mutatjuk_mire_figyeljen_az_adobevallasnal","timestamp":"2018. május. 14. 11:06","title":"Autót vagy más értékes tárgyat adott el? Mutatjuk, mire figyeljen az adóbevallásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs pénz elköltözni a szülőktől, egyre később lesz a fiataloknak saját lakásuk.","shortLead":"Nincs pénz elköltözni a szülőktől, egyre később lesz a fiataloknak saját lakásuk.","id":"20180515_27_eves_is_elmult_az_atlagos_magyar_amikor_elkoltozik_a_mamahotelbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c7099c-596d-4797-a218-e98a2e597907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_27_eves_is_elmult_az_atlagos_magyar_amikor_elkoltozik_a_mamahotelbol","timestamp":"2018. május. 15. 13:10","title":"27 éves is elmúlt az átlagos magyar, amikor elköltözik a mamahotelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők előtt sok kritikus észrevétel is elhangzott Benkő Tibor szájából, amit a korábbi Orbán-kormányok magukra vehet(né)nek. Mindkét bizottság alkalmasnak látta a jelöltet.\r

\r

","shortLead":"Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők...","id":"20180514_Alapokrol_kell_a_honvedseget_ujjaepiteni_az_uj_miniszterjelolt_szerint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a702608-ae16-4764-89e7-2fc9fac9cdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Alapokrol_kell_a_honvedseget_ujjaepiteni_az_uj_miniszterjelolt_szerint","timestamp":"2018. május. 14. 13:01","title":"Benkő Tibor az alapokról építene új honvédséget, míg Németh Szilárd politizál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","shortLead":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","id":"20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0d8049-36cb-482f-aa06-4780efd06aae","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","timestamp":"2018. május. 14. 18:01","title":"Kovács Zoltánnal elégedett a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szentpétervári kikötőből hosszú útra indult a Lomonoszov akadémikus nevét viselő különleges, 144 méteres hajó, amely valójában egy úszó atomerőmű. Kettő, egyenként 35 megawattos reaktorral van felszerelve. A környezetvédők a veszélyekre, az atomlobbi a lehetőségekre hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A szentpétervári kikötőből hosszú útra indult a Lomonoszov akadémikus nevét viselő különleges, 144 méteres hajó, amely...","id":"20180515_Lebego_Csernobil_vagy_forradalmi_ujitas_Uton_az_elso_orosz_uszo_atomeromu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9242c11-bffd-4d08-a5e0-41611ca62924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Lebego_Csernobil_vagy_forradalmi_ujitas_Uton_az_elso_orosz_uszo_atomeromu","timestamp":"2018. május. 15. 10:20","title":"„Lebegő Csernobil” vagy forradalmi újítás? Úton az első orosz úszó atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió kötete fogyott el, de sem az írók, sem a tudományos közösség nem tekinti tagjának. Őt már ez nem zavarja, csak ontja 74 évesen is az újabb köteteket. Úgy véli, a mennyiség nem feltétlenül megy a minőség rovására. A klíma-blöffről, a Gagarin-kamuról, az UFO-król is beszélgettünk Nemere Istvánnal, akinek egy könyvét Hollywood is lenyúlta. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió...","id":"20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299b341-46c4-4e41-9748-b42265da1e1b","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","timestamp":"2018. május. 14. 06:30","title":"Az ember, akinek 700 könyve jelent meg…, bocs, nem is, most már 701","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b1a13-d22c-48ca-bc00-b05d098f2388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dízelkérdés szépen lassan átesett a ló túlsó oldalára, az eladásaik élesen zuhannak, a benzinesek ára meg alaposan megy felfelé. A jelenlegi Euro6d nevű emissziós-normát mindeközben a legmodernebb károsanyag-utókezelő rendszerek lényegében tökéletesen teljesítik.","shortLead":"A dízelkérdés szépen lassan átesett a ló túlsó oldalára, az eladásaik élesen zuhannak, a benzinesek ára meg alaposan...","id":"20180515_dizel_benzin_adac_karosanyag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b1a13-d22c-48ca-bc00-b05d098f2388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3d91d9-be40-40b6-b6a2-f5f8507e4195","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_dizel_benzin_adac_karosanyag","timestamp":"2018. május. 15. 12:25","title":"Itt tartunk: Egy modern dízel akár tisztább is, mint egy benzines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]