[{"available":true,"c_guid":"eff0ded9-fd2f-4696-a4fe-08018216086b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A címben olvasható kijelentést egy kínai tulajdonban lévő európai autógyártó vezetője tette.","shortLead":"A címben olvasható kijelentést egy kínai tulajdonban lévő európai autógyártó vezetője tette.","id":"20180515_kinai_europai_auto_autogyartas_minoseg_volvo_s60_s90_saab_geely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff0ded9-fd2f-4696-a4fe-08018216086b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d8e16e-5926-4c32-93c5-8d9fd3f6b206","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_kinai_europai_auto_autogyartas_minoseg_volvo_s60_s90_saab_geely","timestamp":"2018. május. 15. 06:41","title":"A Kínában gyártott autók jobb minőségűek az európai társaiknál – Ön szerint is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b4b35c-30e7-4a41-ac0c-a873fdffb3c5","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Az EU vágottvirág-piacának több mint a harmadát Kenya szolgálja ki, a Magyarországra is kerülő rózsák és társaik termesztése az ország egyik fő bevételi forrása. De a környezeti károk is jelentősek.","shortLead":"Az EU vágottvirág-piacának több mint a harmadát Kenya szolgálja ki, a Magyarországra is kerülő rózsák és társaik...","id":"201819__kenyai_viraguzlet__huzoagazat__vizexport__afrikai_csokor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b4b35c-30e7-4a41-ac0c-a873fdffb3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c00372-7075-444b-9381-18a7ca77b626","keywords":null,"link":"/gazdasag/201819__kenyai_viraguzlet__huzoagazat__vizexport__afrikai_csokor","timestamp":"2018. május. 13. 12:30","title":"A szép ballagási és anyák napi csokraink már Afrikából érkeznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként átlagosan 2 millió forint bónuszt kaptak az emberierőforrás-tárcánál dolgozók a választások előtt.","shortLead":"Fejenként átlagosan 2 millió forint bónuszt kaptak az emberierőforrás-tárcánál dolgozók a választások előtt.","id":"20180515_4_milliardnyi_bonuszt_osztottak_ki_balog_zoltan_minszteriumaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b5f86d-5d5e-4760-8738-ad6ab7a8418a","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_4_milliardnyi_bonuszt_osztottak_ki_balog_zoltan_minszteriumaban","timestamp":"2018. május. 15. 07:44","title":"4 milliárdnyi bónuszt osztottak ki Balog Zoltán minsztériumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette az eseményeket.","shortLead":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette...","id":"20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0a3a49-ea14-4549-ab69-724d11e380a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","timestamp":"2018. május. 14. 19:00","title":"Videó: kigyulladt egy iPhone Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8410e-ec16-45e2-ad0f-80322979cdb9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180514_Dronvideon_a_hawaii_vulkan_megkovult_lavaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39a8410e-ec16-45e2-ad0f-80322979cdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85699c22-49f0-45c2-a45b-b9d9731d6e96","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Dronvideon_a_hawaii_vulkan_megkovult_lavaja","timestamp":"2018. május. 14. 16:35","title":"Drónvideón a hawaii vulkán megkövült lávája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a közelmúltban UHT tejet vett, és az szivárog vagy sérült a csomagolása, ne fogyasszon a tejből, hanem azonnal vigye vissza az üzletbe. A rendőrség zsarolás gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a közelmúltban UHT tejet vett, és az szivárog vagy sérült a csomagolása, ne...","id":"20180513_Nyomoznak_az_UHT_tejek_feltetelezett_szennyezesevel_kapcsolatban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd78c2-ce08-47a1-9317-b3af1ced45f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Nyomoznak_az_UHT_tejek_feltetelezett_szennyezesevel_kapcsolatban","timestamp":"2018. május. 13. 19:31","title":"Zsarolás miatt nyomoznak az UHT tejek szennyezése ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89616e3c-2bba-4443-9d1e-b03b6528f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi eseménynek nevezték az izraeli és amerikai politikusok azt, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át az USA nagykövetségét, és ezzel Washington elismerte Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosaként. A Donald Trump elnök által elrendelt jeruzsálemi nyitás napján a Gáza-övezet és Izrael határán kitört zavargásokban több mint ötven palesztin halt meg. Magyarország – az EU-tagállamok többségével ellentétben – támogatja a költöztetést. Az al-Káida terrorszervezet szent háborút hirdetett az USA ellen. ","shortLead":"Történelmi eseménynek nevezték az izraeli és amerikai politikusok azt, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át...","id":"20180514_Megnyilt_a_Jeruzsalembe_atkoltoztetett_amerikai_nagykovetseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89616e3c-2bba-4443-9d1e-b03b6528f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbaa6fa-cbe6-494d-878e-a21d8845ee08","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Megnyilt_a_Jeruzsalembe_atkoltoztetett_amerikai_nagykovetseg","timestamp":"2018. május. 14. 15:55","title":"Megnyílt a Jeruzsálembe költöztetett amerikai nagykövetség, Gáza határán vérfürdő volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecad9a7-1b2f-4815-af44-f475e61d337d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tócsákat kerülgetnek az utasok a vonatok mellett.","shortLead":"Hatalmas tócsákat kerülgetnek az utasok a vonatok mellett.","id":"20180515_Ez_az_eso_mar_tul_sok_a_Nyugati_palyaudvarnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecad9a7-1b2f-4815-af44-f475e61d337d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee91be62-3b67-4c7a-826b-549de9495126","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Ez_az_eso_mar_tul_sok_a_Nyugati_palyaudvarnak","timestamp":"2018. május. 15. 09:49","title":"Ez az eső már túl sok a Nyugati pályaudvarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]