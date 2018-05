Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","shortLead":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","id":"20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096ed405-0e46-424c-9ba7-7c76ab3fce35","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","timestamp":"2018. május. 14. 19:56","title":"Elpusztult a Kecskeméti Vadaskert vemhes szurikátája, miután egy iskolás fiú a földhöz csapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb261c-4790-47d2-bbc3-83c35197be30","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","timestamp":"2018. május. 13. 17:02","title":"Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98345615-7b14-43a6-8da7-4f78a390800f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divat gyorsan változik, olykor kiszámíthatatlan és tévedésnek bizonyul. Ezúttal a zokni-szandál kombóról gondolja azt egyre több férfi híresség és divatmárka, hogy a szettnek van létjogosultsága. ","shortLead":"A divat gyorsan változik, olykor kiszámíthatatlan és tévedésnek bizonyul. Ezúttal a zokni-szandál kombóról gondolja azt...","id":"20180513_Van_egy_jo_hirunk_a_ferfiaknak_tobbe_mar_nem_szentsegtores_szandalt_huzni_zoknira","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98345615-7b14-43a6-8da7-4f78a390800f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5beb5-ff43-49ac-8ff3-a9af97c51a6f","keywords":null,"link":"/elet/20180513_Van_egy_jo_hirunk_a_ferfiaknak_tobbe_mar_nem_szentsegtores_szandalt_huzni_zoknira","timestamp":"2018. május. 13. 14:52","title":"Van egy jó hírünk a férfiaknak: többé már nem szentségtörés szandált húzni zoknira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30458520-1c04-4ca7-9eb3-7e78165603e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kakaótermesztéssel kapcsolatos tanulmányútra érkezett egy magyar csoport a közép-amerikai Nicaraguába. Csakhogy az ország ismét egy polgárháború szélén áll, a magyarok az utcai lövöldözések elől az utolsó pillanatban tudtak elmenekülni.","shortLead":"Kakaótermesztéssel kapcsolatos tanulmányútra érkezett egy magyar csoport a közép-amerikai Nicaraguába. Csakhogy...","id":"20180513_Lovoldoztek_a_szallodajuk_mellett__menekulnie_kellett_egy_magyar_csoportnak_Nicaraguabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30458520-1c04-4ca7-9eb3-7e78165603e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a70cef-725f-482d-8572-ec4613eb05f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Lovoldoztek_a_szallodajuk_mellett__menekulnie_kellett_egy_magyar_csoportnak_Nicaraguabol","timestamp":"2018. május. 13. 20:27","title":"Lövöldöztek a szállodájuk mellett - menekülnie kellett egy magyar csoportnak Nicaraguából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d36b945-0b1f-4dc3-8049-a5b2f36997b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Sárosi Gábor hetek óta szervezte az akciót. ","shortLead":"A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Sárosi Gábor hetek óta szervezte az akciót. ","id":"20180514_nyiregyhazi_tuzolto_leanykeres","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d36b945-0b1f-4dc3-8049-a5b2f36997b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc76716-316b-48c5-bb31-714ce51faa80","keywords":null,"link":"/elet/20180514_nyiregyhazi_tuzolto_leanykeres","timestamp":"2018. május. 14. 14:25","title":"Az emelőkosaras lánykérésnek nincs párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve Kásler Miklós szószólójaként is tevékenykedik. Videó. ","shortLead":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve...","id":"20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3b4ecb-bdb0-43e5-86f3-5293449f6a20","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","timestamp":"2018. május. 14. 16:20","title":"Kérdeztünk volna, de az új emberminiszter lekoptatta a hvg.hu tudósítóját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be miniszteri meghallgatásán Trócsányi László leendő igazságügy miniszter.","shortLead":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be...","id":"20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87100c-9093-497c-8141-22362c81aa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","timestamp":"2018. május. 14. 11:51","title":"Trócsányi László: Jönnek a különbíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c197ba3d-755b-4c5d-8caa-133c1c9f19ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van az a tempó, ami még tükörsima aszfalton is félelmetes tud lenni, nemhogy öklömnyi kövekkel, méretes kátyúkkal és korrekt kis ugratókkal teletűzdelt úttalan utakon. Már-már földöntúli élményben volt részünk egy elképesztő versenyautóban. ","shortLead":"Van az a tempó, ami még tükörsima aszfalton is félelmetes tud lenni, nemhogy öklömnyi kövekkel, méretes kátyúkkal és...","id":"20180513_opel_crossland_x_suv_divatterepjaro_szalay_balazs_versenyauto_dakar_terepjaro_mokka_v8","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c197ba3d-755b-4c5d-8caa-133c1c9f19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db255c30-4703-414b-b124-b813f0ad64e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_opel_crossland_x_suv_divatterepjaro_szalay_balazs_versenyauto_dakar_terepjaro_mokka_v8","timestamp":"2018. május. 13. 17:30","title":"Nem autópályán, terepen repesztettünk 160-nal – egy magyar Opellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]