Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közlekedésrendészet járőrei vitték kórházba az allergiás rohamot kapott budapesti kisfiút.","shortLead":"A közlekedésrendészet járőrei vitték kórházba az allergiás rohamot kapott budapesti kisfiút.","id":"20180515_fuldoklo_kisfiut_mentettek_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2348b8-3462-4305-ad6d-a4f2a24156bf","keywords":null,"link":"/elet/20180515_fuldoklo_kisfiut_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 15. 10:39","title":"Fuldokló kisfiút mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út miatt ritkítják meg a növényeket.","shortLead":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út...","id":"20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc472e-6037-4d7a-a12c-67f6b89ac4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 16. 17:05","title":"Most útépítés miatt vágnak ki fákat a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317a7c29-e9dc-4c72-a110-99853457e476","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is összeállította a laptopgyártók éves rangsorát a Laptop Mag, mely öt kategória alapján pontozta a különféle vállalatok hordozható gépeit. Bőven vannak meglepetések. ","shortLead":"Idén is összeállította a laptopgyártók éves rangsorát a Laptop Mag, mely öt kategória alapján pontozta a különféle...","id":"20180515_milyen_notebookot_vegyek_legrosszabb_laptopok_legjobb_laptopok_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317a7c29-e9dc-4c72-a110-99853457e476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46c0d6e-1e96-49bb-a01f-72341874a875","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_milyen_notebookot_vegyek_legrosszabb_laptopok_legjobb_laptopok_2018","timestamp":"2018. május. 15. 09:03","title":"Itt az új lista: ezekért a laptopokért szabad csak pénzt adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","id":"20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d906f5-c840-414b-a935-d6c700737a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","timestamp":"2018. május. 16. 06:41","title":"Ez lehet az egyik legveszélyesebb autós fejlesztés: már 28 embert ölt meg, és ki tudja, még mennyit fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Trócsányi László miniszterjelölti meghallgatásán jogi lépéseket ígért az osztrák családi pótlék csökkentése miatt, elvetette ugyanakkor azt, hogy régi-új tárcája, az Igazságügyi Minisztérium beavatkozzon az OBH és az OBT közötti vitába.","shortLead":"Trócsányi László miniszterjelölti meghallgatásán jogi lépéseket ígért az osztrák családi pótlék csökkentése miatt...","id":"20180515_Trocsanyi_Felesleges_az_Europai_Ugyeszseg_nem_csatlakozunk_hozza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42cd215-d602-454e-a202-731d0f6ecb50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Trocsanyi_Felesleges_az_Europai_Ugyeszseg_nem_csatlakozunk_hozza","timestamp":"2018. május. 15. 10:22","title":"Trócsányi: Felesleges az Európai Ügyészség, nem csatlakozunk hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megint egy kamu nyereményjátékkal próbálnak átverni embereket. ","shortLead":"Megint egy kamu nyereményjátékkal próbálnak átverni embereket. ","id":"20180515_Csalok_probalnak_visszaelni_a_Tesco_nevevel_ne_doljon_be","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9046fba-a0a5-4cef-800c-7ffc6b92634d","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Csalok_probalnak_visszaelni_a_Tesco_nevevel_ne_doljon_be","timestamp":"2018. május. 15. 13:36","title":"Csalók próbálnak visszaélni a Tesco nevével, ne dőljön be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","shortLead":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","id":"20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecc1b2-8b59-4f5d-a6e6-79bde09441ec","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","timestamp":"2018. május. 15. 12:03","title":"Hihetetlen hiba miatt próbálkozhat újra a bíróságon az, akit megbüntetett a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e60dc8-fedb-417e-820d-fd3cebc3d9cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy argentin csatornának adott interjút Lionel Messi, beszélt Neymarról, Ronaldóról, a Roma elleni kiesésről, és a jelenlegi legnagyobb álmáról is.","shortLead":"Egy argentin csatornának adott interjút Lionel Messi, beszélt Neymarról, Ronaldóról, a Roma elleni kiesésről, és...","id":"20180516_Messi_Neymart_szornyu_volna_Realmezben_latni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e60dc8-fedb-417e-820d-fd3cebc3d9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36784411-1552-4e48-81e2-d33d5a3a1c31","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Messi_Neymart_szornyu_volna_Realmezben_latni","timestamp":"2018. május. 16. 10:06","title":"Messi: Neymart szörnyű volna Real-mezben látni, Ronaldo nem a riválisom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]