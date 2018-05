Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A részben vagy teljesen elektromos új autók hazai eladási mutatói jobbak az európai átlagnál. ","shortLead":"A részben vagy teljesen elektromos új autók hazai eladási mutatói jobbak az európai átlagnál. ","id":"20180515_zold_forradalom_magyarorszag_elektromos_hibrid_autok_plugin_akkumulator_zold_rendszam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4327a663-f474-4194-bc4d-17cf52e73e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_zold_forradalom_magyarorszag_elektromos_hibrid_autok_plugin_akkumulator_zold_rendszam","timestamp":"2018. május. 15. 15:21","title":"Zöld forradalom: Magyarországot is letámadják az elektromos és hibrid autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a0fd2a-f6d7-4683-8c84-54796841cf1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadták a legrangosabb magyar irodalmi díjakat. A zsűri egy regényt, a közönség egy paródiakötetet díjazott.\r

\r

","shortLead":"Átadták a legrangosabb magyar irodalmi díjakat. A zsűri egy regényt, a közönség egy paródiakötetet díjazott.\r

\r

","id":"20180515_Az_egyetlen_no_vitte_el_a_Libri_irodalmi_dijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a0fd2a-f6d7-4683-8c84-54796841cf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5b162-7877-4118-be8b-e4270588b877","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Az_egyetlen_no_vitte_el_a_Libri_irodalmi_dijat","timestamp":"2018. május. 15. 21:10","title":"Bödőcs és az egyetlen nő - átadták a Libri irodalmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 24.hu úgy tudja, Kamasz Melinda távozásában közrejátszik, hogy a lapban megjelent egy Soros György \"zsoldosait\" név szerint listázó cikk.","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, Kamasz Melinda távozásában közrejátszik, hogy a lapban megjelent egy Soros György \"zsoldosait\" név...","id":"20180515_foszerkeszto_helyettes_tavozik_a_figyelotol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7798c78c-8b34-4987-9a5a-c9bfaaa8a6a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_foszerkeszto_helyettes_tavozik_a_figyelotol","timestamp":"2018. május. 15. 14:46","title":"Főszerkesztő-helyettes távozik a Figyelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e81a9b-8392-4087-baad-1345400cdd77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal megvizsgálja a 444.hu olvasójának levelét, amelyben egy akciós gurulós táska árát vitatják. Ha felmerül a jogsértés gyanúja, versenyfelügyeleti eljárást indítanak az ügyben.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal megvizsgálja a 444.hu olvasójának levelét, amelyben egy akciós gurulós táska árát vitatják...","id":"20180515_a_spar_akcios_taskajat_mashol_eredeti_aron_olcsobban_adjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e81a9b-8392-4087-baad-1345400cdd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c17da7-1508-4990-9647-53c7689f745f","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_a_spar_akcios_taskajat_mashol_eredeti_aron_olcsobban_adjak","timestamp":"2018. május. 15. 16:00","title":"A Spar akciós táskáját máshol eredeti áron olcsóbban adják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum leggyorsabban növekvő, óriási fekete lyukát fedezték fel, amely kétnaponta a Napénak megfelelő tömeget nyel el – jelentették kedden ausztrál csillagászok.","shortLead":"Az univerzum leggyorsabban növekvő, óriási fekete lyukát fedezték fel, amely kétnaponta a Napénak megfelelő tömeget...","id":"20180515_szupermassziv_fekete_lyuk_felfedezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd7e245-5849-42b5-965d-e2c3c3899c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_szupermassziv_fekete_lyuk_felfedezes","timestamp":"2018. május. 15. 12:20","title":"Nincs az univerzumban ennél falánkabb fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar cégeknek adott segítséget.","shortLead":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar...","id":"20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6892234-09f3-4ace-82ff-195cfb3a0dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","timestamp":"2018. május. 14. 13:05","title":"Palkovics: A magyar elvándorlás nem kirívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78153781-4c91-4130-8e49-a2d22ebc99f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","timestamp":"2018. május. 15. 14:41","title":"Reszkessetek, közpénzbubusok, itt az Átlátszó közpénzkutató csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","id":"20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d906f5-c840-414b-a935-d6c700737a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","timestamp":"2018. május. 16. 06:41","title":"Ez lehet az egyik legveszélyesebb autós fejlesztés: már 28 embert ölt meg, és ki tudja, még mennyit fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]