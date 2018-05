Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon megosztja az újabb Fidesz-győzelem.","shortLead":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon...","id":"20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107837a3-fee2-42e2-a8a7-7a3927323692","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","timestamp":"2018. május. 16. 10:53","title":"A migránsozás kevés lett volna Orbánnak, kellett pénz is az újabb kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emiatt az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága folytatja az ügyben megkezdett vizsgálatot.","shortLead":"Emiatt az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága folytatja az ügyben megkezdett vizsgálatot.","id":"20180516_ketsegtelen_az_oroszok_mindent_megtettek_hogy_belepiszkaljanak_az_amerikai_valasztasba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9191e96-0bd6-47cf-aa25-843005a27d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_ketsegtelen_az_oroszok_mindent_megtettek_hogy_belepiszkaljanak_az_amerikai_valasztasba","timestamp":"2018. május. 16. 19:11","title":"Kétségtelen: az oroszok mindent megtettek, hogy belepiszkáljanak az amerikai választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7789bf20-06f2-4674-93b5-9ebf7d66a20d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy színésznő kimaxolta a lehetőséget, 63 évig fizetett ennyit az ingatlan tulajdonosának. \r

","shortLead":"Egy színésznő kimaxolta a lehetőséget, 63 évig fizetett ennyit az ingatlan tulajdonosának. \r

","id":"20180516_Igy_berelhet_lakast_28_dollarert_New_Yorkban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7789bf20-06f2-4674-93b5-9ebf7d66a20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34740370-f140-4351-8258-ec582726e07e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Igy_berelhet_lakast_28_dollarert_New_Yorkban","timestamp":"2018. május. 16. 11:11","title":"New York-i lakás havi 28 dollárért? Van rá precedens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2513f5a-96b8-4cf2-88fd-c745e0f55c35","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Jeszenszky_odatette_magat_fideszes_csajok_dagadhat_a_kebletek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2513f5a-96b8-4cf2-88fd-c745e0f55c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f198bfcf-612c-457f-9cc1-94439d92b053","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Jeszenszky_odatette_magat_fideszes_csajok_dagadhat_a_kebletek","timestamp":"2018. május. 16. 11:51","title":"Jeszenszky és az orális szex: fideszes csajok, dagadhat a kebletek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ce0ed-078a-4f7c-8bcf-527bd471b4d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte csak kapkodjuk a fejünket, annyiféle gépet jelentett be a HP, az Envy-család egy sor új taggal bővült.","shortLead":"Szinte csak kapkodjuk a fejünket, annyiféle gépet jelentett be a HP, az Envy-család egy sor új taggal bővült.","id":"20180516_uj_hp_envy_gepek_bejelentese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66ce0ed-078a-4f7c-8bcf-527bd471b4d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d72f8-4f75-41a7-90d4-b7a7f9b4215b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_uj_hp_envy_gepek_bejelentese","timestamp":"2018. május. 16. 15:03","title":"Lesz miből választani: egy sor új számítógépet dob piacra a HP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros helyettes a Nyílt Társadalom Alapítványnál, a Twitteren reagált arra, hogy Budapestről Berlinből költözik az irodájuk.","shortLead":"Alexander Soros helyettes a Nyílt Társadalom Alapítványnál, a Twitteren reagált arra, hogy Budapestről Berlinből...","id":"20180516_Uzent_Soros_fia_tovabbra_is_fontosak_szamukra_a_magyar_civilek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324366ab-56a3-4c4d-bb89-7a80f642be78","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Uzent_Soros_fia_tovabbra_is_fontosak_szamukra_a_magyar_civilek","timestamp":"2018. május. 16. 17:10","title":"Üzent Soros fia: továbbra is fontosak számukra a magyar civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0a521c-0df8-4973-a184-33662ff93b56","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszerűen tévedés lenne?","shortLead":"Egyszerűen tévedés lenne?","id":"20180516_Arachnofobia_Valojaban_nem_is_felunk_a_pokoktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb0a521c-0df8-4973-a184-33662ff93b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab6767b-dae8-47c2-836c-01c33e898026","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180516_Arachnofobia_Valojaban_nem_is_felunk_a_pokoktol","timestamp":"2018. május. 16. 07:10","title":"Arachnofóbia? Valójában nem is félünk a pókoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fed2395-4acb-48a0-8ec5-643d13f308f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook számára elemi érdek, hogy a felnövekvő generáció ne féljen a Facebooktól, hanem használni akarja azt. Ennek kapcsán indítottak egy új, edukációs portált.","shortLead":"A Facebook számára elemi érdek, hogy a felnövekvő generáció ne féljen a Facebooktól, hanem használni akarja azt. Ennek...","id":"20180516_facebook_ifjusagi_portal_youth_portal_fiatal_felhasznalo_adatvedelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fed2395-4acb-48a0-8ec5-643d13f308f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2147ce0c-bf62-4dea-9351-93e788c943f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_facebook_ifjusagi_portal_youth_portal_fiatal_felhasznalo_adatvedelem","timestamp":"2018. május. 16. 09:03","title":"Új oldalt nyitott meg a Facebook, magyar nyelven is elérhető, tippekkel-trükkökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]