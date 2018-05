Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végre egy szabadnap 22 év után.","shortLead":"Végre egy szabadnap 22 év után.","id":"20180514_A_Londonbol_lelepo_Wengerrel_szorakozik_a_Ryanair","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43390470-e87c-4683-b923-532324e7d470","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_A_Londonbol_lelepo_Wengerrel_szorakozik_a_Ryanair","timestamp":"2018. május. 14. 17:21","title":"A Londonból lelépő Wengerrel szórakozik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecad9a7-1b2f-4815-af44-f475e61d337d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tócsákat kerülgetnek az utasok a vonatok mellett.","shortLead":"Hatalmas tócsákat kerülgetnek az utasok a vonatok mellett.","id":"20180515_Ez_az_eso_mar_tul_sok_a_Nyugati_palyaudvarnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecad9a7-1b2f-4815-af44-f475e61d337d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee91be62-3b67-4c7a-826b-549de9495126","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Ez_az_eso_mar_tul_sok_a_Nyugati_palyaudvarnak","timestamp":"2018. május. 15. 09:49","title":"Ez az eső már túl sok a Nyugati pályaudvarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d890b75-1101-4380-b282-91461c81753c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán lengyelországi videója múltról, jövőről, vízióról és sírokban forgó ősökről.","shortLead":"Orbán lengyelországi videója múltról, jövőről, vízióról és sírokban forgó ősökről.","id":"20180515_Orban_Lengyelorszagban_is_osszefoglalta_a_lenyeget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d890b75-1101-4380-b282-91461c81753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2113060-b74e-4be6-98d4-c5f3ece901fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Orban_Lengyelorszagban_is_osszefoglalta_a_lenyeget","timestamp":"2018. május. 15. 09:35","title":"Orbán Lengyelországban is összefoglalta a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e387416-5d8d-4483-8597-1d4e83c200d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fóti önkormányzat szerint rendesen tájékoztatták a lakókat arról, hogy most nem szállítják el a kirakott lomokat, utóbbiak viszont azt mondják: ők arról csak a Facebookon terjedő bejegyzésekből értesültek. A szemét szombat óta gyűlik az utcákon.","shortLead":"A fóti önkormányzat szerint rendesen tájékoztatták a lakókat arról, hogy most nem szállítják el a kirakott lomokat...","id":"20180515_Szemetben_usznak_egy_magyar_varos_utcai_mert_elmaradt_a_lomtalanitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e387416-5d8d-4483-8597-1d4e83c200d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f5776-f12a-4370-b27b-832a23fe132f","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szemetben_usznak_egy_magyar_varos_utcai_mert_elmaradt_a_lomtalanitas","timestamp":"2018. május. 15. 19:02","title":"Szemétben úsznak egy magyar város utcái, mert elmaradt a lomtalanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5fd56-4a39-46d1-9647-b98594998d73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lars von Trier visszatért Cannes-ba, és a nézők ezt biztosan megemlegetik.","shortLead":"Lars von Trier visszatért Cannes-ba, és a nézők ezt biztosan megemlegetik.","id":"20180515_Annyira_undorito_Lars_von_Trier_filmje_hogy_tomegesen_vonultak_ki_a_vetitesrol_a_nezok_Cannesban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5fd56-4a39-46d1-9647-b98594998d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb0578f-c75b-4a88-ae77-c6846471333d","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Annyira_undorito_Lars_von_Trier_filmje_hogy_tomegesen_vonultak_ki_a_vetitesrol_a_nezok_Cannesban","timestamp":"2018. május. 15. 13:54","title":"Annyira undorító Lars von Trier filmje, hogy tömegesen vonultak ki a vetítésről a nézők Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","shortLead":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","id":"20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260706e-bf62-491e-be26-ed732af44238","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","timestamp":"2018. május. 15. 13:20","title":"Hasi fájdalmakra panaszkodott a baranyai lány, de mikor kiértek a mentők, gyereket szült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elsőfokú ítélethez képest teljesen más döntést hoztak másodfokon.","shortLead":"Az elsőfokú ítélethez képest teljesen más döntést hoztak másodfokon.","id":"20180516_Elengedtek_a_beperelt_epitesi_vallalkozo_67_millio_forintos_bunteteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd927bda-0b9c-404b-b105-e9bb1a08bbdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Elengedtek_a_beperelt_epitesi_vallalkozo_67_millio_forintos_bunteteset","timestamp":"2018. május. 16. 13:32","title":"Elengedték a beperelt építési vállalkozó 67 millió forintos büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","shortLead":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","id":"20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5944d7cd-2cc4-470a-b5c5-cd592f4b3cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","timestamp":"2018. május. 15. 09:48","title":"Szíven szúrta magát egy beteg a János-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]