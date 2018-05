Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a12902d-5224-4f96-a6b6-6cbdf6778067","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alap fordulatszámtól rendelkezésre álló hatalmas nyomaték megteszi a hatását.","shortLead":"Az alap fordulatszámtól rendelkezésre álló hatalmas nyomaték megteszi a hatását.","id":"20180516_video_tesla_model_x_suv_boeing_repulogep_elektromos_auto_villanyauto_rekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a12902d-5224-4f96-a6b6-6cbdf6778067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2828f7c-349f-4ea5-8868-b1786a4a7097","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_video_tesla_model_x_suv_boeing_repulogep_elektromos_auto_villanyauto_rekord","timestamp":"2018. május. 16. 13:24","title":"Videó: így húz el egy Tesla egy gigantikus Boeing repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint Magyarország ezektől folyamatosan távolodik, és ezáltal egyre inkább elszigetelődik. ","shortLead":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint...","id":"20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e8de1e-01de-4bf7-93f0-db2c903faa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","timestamp":"2018. május. 15. 11:22","title":"A női egyenjogúság szempontjából is kritizálja Magyarországot az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Gmail felületének teljes megújításával megváltoztak a levelezőrendszerben felbukkanó figyelmeztetések is.","shortLead":"A Gmail felületének teljes megújításával megváltoztak a levelezőrendszerben felbukkanó figyelmeztetések is.","id":"20180516_gmail_figyelmeztetes_adathalasz_tamadas_gyanus_email","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81dcc1eb-7e98-470b-9153-034cd61a0f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_gmail_figyelmeztetes_adathalasz_tamadas_gyanus_email","timestamp":"2018. május. 16. 08:03","title":"Ha ezt a figyelmeztetést dobja fel a Gmail, tovább ne kattintson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70ee409-39d2-4dac-b88f-479d35570b8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európa Tanács szakértői bizottsága egyebek mellett azt kifogásolta, hogy kevés a férőhely a zónákban, sokan a határ túloldalán kénytelenek várakozni. A Fidesz szerint az Európa Tanács szakértői be akarják engedni a migránsokat.","shortLead":"Az Európa Tanács szakértői bizottsága egyebek mellett azt kifogásolta, hogy kevés a férőhely a zónákban, sokan a határ...","id":"20180515_europa_tanacs_bortonszeruek_a_magyar_tranzitzonak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70ee409-39d2-4dac-b88f-479d35570b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656dd710-f596-4cda-9ea7-62b0fbf2ec30","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_europa_tanacs_bortonszeruek_a_magyar_tranzitzonak","timestamp":"2018. május. 15. 20:45","title":"Európa Tanács: Börtönszerűek a magyar tranzitzónák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e8e289-aaa3-4f6b-940d-276d67bea5bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyikük az ottani kiskirály rokona, a másik cég pedig Simicska bukása óta sorra nyeri itthon az állami megrendeléseket.\r

","shortLead":"Egyikük az ottani kiskirály rokona, a másik cég pedig Simicska bukása óta sorra nyeri itthon az állami...","id":"20180516_Ket_magyar_vallalkozo_epit_vilagkereskedelmi_szempontbol_is_jelentos_utat_Afrikaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42e8e289-aaa3-4f6b-940d-276d67bea5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841f878a-22ce-4698-81d7-0e4f4b6022e1","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Ket_magyar_vallalkozo_epit_vilagkereskedelmi_szempontbol_is_jelentos_utat_Afrikaban","timestamp":"2018. május. 16. 10:29","title":"Két magyar vállalkozó épít világkereskedelmi szempontból is jelentős utat Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Konzultációra hazarendelték a palesztin nagyköveteket abból a négy uniós tagállamból, amelynek képviselői részt vettek a jeruzsálemi amerikai nagykövetség megnyitása előtt, vasárnap tartott ünnepségen.","shortLead":"Konzultációra hazarendelték a palesztin nagyköveteket abból a négy uniós tagállamból, amelynek képviselői részt vettek...","id":"20180516_magyarorszagrol_is_hazarendeltek_a_palesztin_nagykovetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1904a7c8-74cc-42b2-b4c5-fe8d95bc642c","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_magyarorszagrol_is_hazarendeltek_a_palesztin_nagykovetet","timestamp":"2018. május. 16. 17:12","title":"Magyarországról is hazarendelték a palesztin nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy-egy jelölt indul csak a két társelnöki posztért. ","shortLead":"Egy-egy jelölt indul csak a két társelnöki posztért. ","id":"20180516_Nem_lesz_kuzdelem_az_LMP_tarselnoki_posztjaiert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec844ee9-4361-46fa-b9c1-b8ae1d27a478","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Nem_lesz_kuzdelem_az_LMP_tarselnoki_posztjaiert","timestamp":"2018. május. 16. 08:49","title":"Nem lesz küzdelem az LMP társelnöki posztjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c15a62e-fa43-483f-9267-9982c9bd87f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy az Ózd mellett észlelt felhőtölcsér elérte-e a talajt. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy az Ózd mellett észlelt felhőtölcsér elérte-e a talajt. ","id":"20180515_tornadot_lattak_ozdnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c15a62e-fa43-483f-9267-9982c9bd87f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba998c68-6cd6-4538-9763-d45435466bc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_tornadot_lattak_ozdnal","timestamp":"2018. május. 15. 18:06","title":"Tornádót láttak Ózdnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]