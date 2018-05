Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d82498f-d6f2-4b43-8008-d4e9b1027bcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A diszkontlánc sem marad le a királyi esküvőről.","shortLead":"A diszkontlánc sem marad le a királyi esküvőről.","id":"20180516_Megtalalta_a_Lidl_mire_van_most_szuksege_minden_britnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d82498f-d6f2-4b43-8008-d4e9b1027bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afed238-8cd9-417c-ad92-5b33434bd39e","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Megtalalta_a_Lidl_mire_van_most_szuksege_minden_britnek","timestamp":"2018. május. 16. 11:20","title":"Megtalálta a Lidl, mire van most szüksége minden britnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace3b30b-a69b-407f-ac36-fdd6ea77f385","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Indiában évente 239 ezer kislány hal meg ötéves kora előtt azért, mert elhanyagolják pusztán nemi hovatartozása miatt - hívja fel a figyelmet a The Lancet című orvostudományi folyóirat.","shortLead":"Indiában évente 239 ezer kislány hal meg ötéves kora előtt azért, mert elhanyagolják pusztán nemi hovatartozása miatt...","id":"20180515_239_ezer_kislany_hal_meg_evente_Indiaban_mert_a_diszkriminacio_miatt_elhanyagoljak_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace3b30b-a69b-407f-ac36-fdd6ea77f385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18656b85-d566-4bc1-aa72-e74b2cbd1a1f","keywords":null,"link":"/elet/20180515_239_ezer_kislany_hal_meg_evente_Indiaban_mert_a_diszkriminacio_miatt_elhanyagoljak_oket","timestamp":"2018. május. 15. 20:35","title":"239 ezer kislány hal meg évente Indiában, mert a diszkrimináció miatt elhanyagolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs rendszerébe a Microsoft.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs...","id":"20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bab72e-1924-44f1-b360-33231c08826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","timestamp":"2018. május. 15. 07:02","title":"Megváltoztatják a Windows kinézetét, mutatjuk az újításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6839ce1b-6292-47cd-b6ae-7fe179d4af85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Kitort_az_ules_egy_budapesti_jaraton_mikor_katyuba_hajtott_a_busz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6839ce1b-6292-47cd-b6ae-7fe179d4af85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07e8cab-389b-4c77-8f09-15a71db1a7f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_Kitort_az_ules_egy_budapesti_jaraton_mikor_katyuba_hajtott_a_busz","timestamp":"2018. május. 16. 15:36","title":"Kitört az ülés egy budapesti járaton, mikor kátyúba hajtott a busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező egy hónapja hunyt el, de máris teret neveznek el róla. ","shortLead":"A rendező egy hónapja hunyt el, de máris teret neveznek el róla. ","id":"20180516_Teret_neveznek_el_Milos_Formanrol_Pragaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70297127-869a-4670-954c-85de58e1f501","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Teret_neveznek_el_Milos_Formanrol_Pragaban","timestamp":"2018. május. 16. 09:59","title":"Teret neveznek el Milos Formanról Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt akarjuk, hogy a kínaiak piaca éppoly nyitott legyen mint a miénk – fogalmazta meg tömören az amerikaiak álláspontját Terry Branstad nagykövet, aki részt vett a gazdasági küldöttség tárgyalásain Pekingben. A delegáció, melyet Steven Mnuchin pénzügyminiszter vezetett, nem ért el eredményt, de az ajtó nyitva maradt.","shortLead":"Azt akarjuk, hogy a kínaiak piaca éppoly nyitott legyen mint a miénk – fogalmazta meg tömören az amerikaiak...","id":"20180515_Miert_lett_Trump_hirtelen_ilyen_bekulekeny_Pekinggel_Van_itt_egy_erdekes_ingatlanbiznisz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1ed978-cea2-4ad1-bae4-e243a7a5b643","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Miert_lett_Trump_hirtelen_ilyen_bekulekeny_Pekinggel_Van_itt_egy_erdekes_ingatlanbiznisz","timestamp":"2018. május. 15. 13:38","title":"Miért lett Trump hirtelen ilyen békülékeny Pekinggel? Van itt egy érdekes ingatlanbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc1bba4-4152-4a06-8318-0c0aacfc7032","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint jövő hónapban mutatja be az Apple közkedvelt kisebb, olcsóbb iPhone-ja idei kiadását, amelyen ott lehet az iPhone X divatot teremtő szenzorszigete is.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint jövő hónapban mutatja be az Apple közkedvelt kisebb, olcsóbb iPhone-ja idei kiadását...","id":"20180515_uj_iphone_se_2_2018_wwdc_bejelentes_notch_szenzorsziget_olcso_iphone_x","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc1bba4-4152-4a06-8318-0c0aacfc7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4647bec5-ee7f-4d46-8e4a-a880862a6ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_uj_iphone_se_2_2018_wwdc_bejelentes_notch_szenzorsziget_olcso_iphone_x","timestamp":"2018. május. 15. 11:03","title":"Új olcsó iPhone jöhet, és mindenképpen lesznek, akik nagyon meg fognak lepődni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A miniszterjelölt szerint a rendszer tehet arról, hogy a kkv-k helyett inkább nagyvállalkozók fölözik le az uniós támogatások nagyobbik felét, és további Brüsszelt bíráló kampányokat ígért.","shortLead":"A miniszterjelölt szerint a rendszer tehet arról, hogy a kkv-k helyett inkább nagyvállalkozók fölözik le az uniós...","id":"20180515_Gulyas_Gergely_szerint_az_EU_sirasoi_a_Sargentinijelentes_keszitoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3f1c1-8679-4913-916d-47ca70d2e0c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Gulyas_Gergely_szerint_az_EU_sirasoi_a_Sargentinijelentes_keszitoi","timestamp":"2018. május. 15. 13:05","title":"Gulyás Gergely szerint az EU sírásói a Sargentini-jelentés készítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]