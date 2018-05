Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tulajdonképpen egy legyintéssel és egy kurta megállapítással intézi el a Microsoft azt a hírt, hogy sokkal kelendőbben a PS4-ek, mint az Xbox One-ok.","shortLead":"Tulajdonképpen egy legyintéssel és egy kurta megállapítással intézi el a Microsoft azt a hírt, hogy sokkal kelendőbben...","id":"20180516_gyange_xbox_one_eladasok_magyarazata_a_microsofttol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c511da80-d9de-4454-ba9d-1b6f97f399b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_gyange_xbox_one_eladasok_magyarazata_a_microsofttol","timestamp":"2018. május. 16. 13:00","title":"Érdekesen magyarázza a Microsoft a gyengébb Xbox One-eladásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt autóbuszai közül az egyik ténylegesen metrót pótolt. 