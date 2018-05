Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros helyettes a Nyílt Társadalom Alapítványnál, a Twitteren reagált arra, hogy Budapestről Berlinből költözik az irodájuk.","shortLead":"Alexander Soros helyettes a Nyílt Társadalom Alapítványnál, a Twitteren reagált arra, hogy Budapestről Berlinből...","id":"20180516_Uzent_Soros_fia_tovabbra_is_fontosak_szamukra_a_magyar_civilek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324366ab-56a3-4c4d-bb89-7a80f642be78","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Uzent_Soros_fia_tovabbra_is_fontosak_szamukra_a_magyar_civilek","timestamp":"2018. május. 16. 17:10","title":"Üzent Soros fia: továbbra is fontosak számukra a magyar civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem lehet nyilvánosságra hozni a helyszínen készült fotókat.","shortLead":"Nem lehet nyilvánosságra hozni a helyszínen készült fotókat.","id":"20180517_Tovabbra_sem_lehetunk_biztosak_benne_tenyleg_ongyilkos_lette_Kurt_Cobain","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9abd4be-1e81-49d9-b34d-800a58d9ed09","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Tovabbra_sem_lehetunk_biztosak_benne_tenyleg_ongyilkos_lette_Kurt_Cobain","timestamp":"2018. május. 17. 11:00","title":"Továbbra sem lehetünk biztosak benne, tényleg öngyilkos lett-e Kurt Cobain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3052bac-9022-45ab-919d-1dad6476fcee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fiatal szurkolók árulják el, kikből áll majd a háromoroszlános válogatott az oroszországi vébén. ","shortLead":"Fiatal szurkolók árulják el, kikből áll majd a háromoroszlános válogatott az oroszországi vébén. ","id":"20180517_angol_valogatott_kerethirdetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3052bac-9022-45ab-919d-1dad6476fcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411da3c1-0a08-4936-b96d-4bf29db852bc","keywords":null,"link":"/sport/20180517_angol_valogatott_kerethirdetes","timestamp":"2018. május. 17. 10:13","title":"Senki sem hirdet úgy vb-keretet, mint az angolok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 74 éves rockikon a magyarországi koncertjéhez hasonlóan Bécsben sem rejtette véka alá politikai véleményét. Roger Waters számára Trump, Putyin, az osztrák kancellár Sebastian Kurz, Zuckerbeg és Orbán Viktor a főgonoszok. ","shortLead":"A 74 éves rockikon a magyarországi koncertjéhez hasonlóan Bécsben sem rejtette véka alá politikai véleményét. Roger...","id":"20180517_Orban_Roger_Waters_a_becsi_koncert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a1494b-d509-42c8-a526-90dd920015ed","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Orban_Roger_Waters_a_becsi_koncert","timestamp":"2018. május. 17. 12:24","title":"A világ főgonoszai között emlegette Orbánt Roger Waters a bécsi koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötödikes fiú bottal ingerelte az állatot, amely ezután harapta őt meg. ","shortLead":"Az ötödikes fiú bottal ingerelte az állatot, amely ezután harapta őt meg. ","id":"20180516_Kiderult_mibe_halt_bele_a_kecskemeti_vemhes_szurikata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe24970-de90-48ca-8e6c-72653c87bb9b","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kiderult_mibe_halt_bele_a_kecskemeti_vemhes_szurikata","timestamp":"2018. május. 16. 09:01","title":"Kiderült, mibe halt bele a kecskeméti vemhes szurikáta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikket közöl a brit Financial Times a szerb elnökről, Aleksandar Vucicról, aki hasonló kanyarokat írt le eddig politikai pályafutása során, mint Orbán Viktor.","shortLead":"Hosszú cikket közöl a brit Financial Times a szerb elnökről, Aleksandar Vucicról, aki hasonló kanyarokat írt le eddig...","id":"20180517_Szerb_kollegaja_szerint_baromsag_hogy_Orbanra_hasonlit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa0a5f4-fc51-46c7-a21b-66616271ba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Szerb_kollegaja_szerint_baromsag_hogy_Orbanra_hasonlit","timestamp":"2018. május. 17. 11:43","title":"Szerb kollégája szerint baromság, hogy Orbánra hasonlít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Nincsenek_erzesei_a_Telekom_vezernek_mikor_a_kicsinalt_Origot_olvassa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c5c18c-2e15-4be6-b698-fbc38b276bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Nincsenek_erzesei_a_Telekom_vezernek_mikor_a_kicsinalt_Origot_olvassa","timestamp":"2018. május. 16. 15:40","title":"Tesz rá a Telekom-vezér, hogy lakájmédiának adták el az Origót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi könnyedséggel helyettesíti. Az első, ilyen módon csomagolt italokból egyelőre csak kávék lesznek kaphatók, ha viszont beválik, más frissítőkre is kiterjeszthetik. Mutatjuk videón, hogy hogy működik.","shortLead":"Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi...","id":"20180516_chill_can_microcool_femdobozos_udito_joseph_company_international_onmagat_lehuto_udito_fizzics_sparkling_cold_brew_coffee","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc94a8-c523-421e-be9f-b6f8b02cc6ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_chill_can_microcool_femdobozos_udito_joseph_company_international_onmagat_lehuto_udito_fizzics_sparkling_cold_brew_coffee","timestamp":"2018. május. 16. 10:03","title":"25 év kellett hozzá, de megcsinálták: itt a dobozos üdítő, ami önmagát hűti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]