[{"available":true,"c_guid":"04bd3d5f-ef1a-4aed-bb0d-80b418421d38","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Blaha Lujzáról maradt egyetlen filmfelvétel, Korda Sándor vagy Kertész Mihály némafilmjei, de idővel az Egri csillagok vagy Dargay Attila legendás rajzfilmjei is az enyészetté válnának, ha a filmrestaurátorok nem mentenék meg ezeket. Bebarangoltuk az élő és lélegző filmtörténet mentsvárát, műhelytitkokról, körömlakká olvasztott klasszikus filmekről, helyrepofozott korszakos alkotásokról beszélgettünk a Filmarchívum munkatársaival. ","shortLead":"A Blaha Lujzáról maradt egyetlen filmfelvétel, Korda Sándor vagy Kertész Mihály némafilmjei, de idővel az Egri...","id":"20180516_Ezekert_a_kincsekert_a_filmrajongok_sirva_konyorognenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04bd3d5f-ef1a-4aed-bb0d-80b418421d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959fab3c-7b44-439a-814e-3f2cd9b3ed23","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Ezekert_a_kincsekert_a_filmrajongok_sirva_konyorognenek","timestamp":"2018. május. 16. 20:00","title":"Sírva könyörögnének ezekért a kincsekért a filmrajongók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","shortLead":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","id":"20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260706e-bf62-491e-be26-ed732af44238","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","timestamp":"2018. május. 15. 13:20","title":"Hasi fájdalmakra panaszkodott a baranyai lány, de mikor kiértek a mentők, gyereket szült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészen durvának mondható áremelkedéssel indít az idei balatoni strandszezon, amely a szezonális termékekre is hatással lesz. Egy sima lángosért 500 forintot is elkérhetnek, a pluszfeltét pedig további 200-300 forintot is jelenthet. ","shortLead":"Egészen durvának mondható áremelkedéssel indít az idei balatoni strandszezon, amely a szezonális termékekre is hatással...","id":"20180516_700800_forintot_is_elkerhetnek_egy_langosert_iden_a_Balatonon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13021115-de6c-4552-b90e-05852e57415f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_700800_forintot_is_elkerhetnek_egy_langosert_iden_a_Balatonon","timestamp":"2018. május. 16. 06:02","title":"700-800 forintot is elkérhetnek egy lángosért idén a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A miniszterjelölt szerint a rendszer tehet arról, hogy a kkv-k helyett inkább nagyvállalkozók fölözik le az uniós támogatások nagyobbik felét, és további Brüsszelt bíráló kampányokat ígért.","shortLead":"A miniszterjelölt szerint a rendszer tehet arról, hogy a kkv-k helyett inkább nagyvállalkozók fölözik le az uniós...","id":"20180515_Gulyas_Gergely_szerint_az_EU_sirasoi_a_Sargentinijelentes_keszitoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3f1c1-8679-4913-916d-47ca70d2e0c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Gulyas_Gergely_szerint_az_EU_sirasoi_a_Sargentinijelentes_keszitoi","timestamp":"2018. május. 15. 13:05","title":"Gulyás Gergely szerint az EU sírásói a Sargentini-jelentés készítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a baj a kongresszus előtt álló szocialistáknál, már ott tartanak, hogy a sporttagozat MSZP-t kiosztó levele is kiszivárog.","shortLead":"Nagy a baj a kongresszus előtt álló szocialistáknál, már ott tartanak, hogy a sporttagozat MSZP-t kiosztó levele is...","id":"20180515_Az_MSZPben_mar_attol_felnek_hogy_feljon_rajuk_a_Momentum","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb29ac85-1d5e-437d-853f-c206cc27e7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_MSZPben_mar_attol_felnek_hogy_feljon_rajuk_a_Momentum","timestamp":"2018. május. 15. 13:44","title":"Az MSZP-ben már attól félnek, hogy feljön rájuk a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f2b970-d686-42ce-8449-aa33e47a2bf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hongkongi offshore cég, Mészáros Lőrinc és Seszták Miklós neve is felbukkan a történetben.","shortLead":"Hongkongi offshore cég, Mészáros Lőrinc és Seszták Miklós neve is felbukkan a történetben.","id":"20180516_Egymiliardert_epit_szallodat_a_Tiborczhoz_kotheto_rejtelyes_sportegyesulet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f2b970-d686-42ce-8449-aa33e47a2bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c910a2f-f739-4522-869e-8ee8fa51583c","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Egymiliardert_epit_szallodat_a_Tiborczhoz_kotheto_rejtelyes_sportegyesulet","timestamp":"2018. május. 16. 13:53","title":"Egymilliárdért épít szállodát a Tiborczhoz köthető rejtélyes sportegyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51624194-fe50-4ee4-a146-015ebe5c2404","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet környezeti minták alapján egyértelműen kimutatta a klórgáz nagy koncentrátumú jelenlétét. ","shortLead":"A hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet környezeti minták alapján egyértelműen kimutatta a klórgáz nagy koncentrátumú...","id":"20180516_Klorgazt_vetettek_be_februarban_Sziriaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51624194-fe50-4ee4-a146-015ebe5c2404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1726a18f-70ca-4d85-9a1a-0cd71b4fc89d","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_Klorgazt_vetettek_be_februarban_Sziriaban","timestamp":"2018. május. 16. 11:23","title":"Klórgázt vetettek be februárban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9bd6ce-e009-4d07-97be-bfa2845dbb83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem hazudott, csak csúsztatott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció vezetője, amikor a Magyar Időknek nyilatkozva azt mondta, hogy egy nagy cég lefújja tervezett beruházását, mert bizonytalan a politikai helyzet. Egy szó sem igaz az egészből, de a képviselő egy helyi portálra hivatkozott, ahol ez a hír megjelent.","shortLead":"Nem hazudott, csak csúsztatott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció vezetője, amikor a Magyar Időknek...","id":"20180515_Ilyen_modszerekkel_sarozza_MarkiZayt_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a9bd6ce-e009-4d07-97be-bfa2845dbb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b656279-f706-4472-9d71-da9877292d2f","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Ilyen_modszerekkel_sarozza_MarkiZayt_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 15. 15:53","title":"A fele sem igaz, ilyen módszerekkel próbálja besározni Márki-Zayt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]