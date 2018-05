Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","shortLead":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","id":"20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4096bbd3-9cf1-4ae9-a7c3-68ca9a7295a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","timestamp":"2018. május. 15. 10:38","title":"Ideges lett, vasvillát szúrt a kismalac hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2b90f-9ed0-43a2-8440-ab7b29db0bf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Dinamo Breszt elnöke lesz három évig. ","shortLead":"A Dinamo Breszt elnöke lesz három évig. ","id":"20180516_Feherorosz_klub_elnoke_lesz_Maradona","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b2b90f-9ed0-43a2-8440-ab7b29db0bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d29b39-c974-459b-9822-31f62dcc606d","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Feherorosz_klub_elnoke_lesz_Maradona","timestamp":"2018. május. 16. 10:58","title":"Fehérorosz klub elnöke lesz Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menekülés közben a pénzt végül szétdobálta, de a rendőrök elfogták. ","shortLead":"Menekülés közben a pénzt végül szétdobálta, de a rendőrök elfogták. ","id":"20180516_Postasautot_akart_kirabolni_egy_ferfi_Keszthelyen_de_rajtakaptak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc3c05e-f66e-421a-a616-ac46b006b3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Postasautot_akart_kirabolni_egy_ferfi_Keszthelyen_de_rajtakaptak","timestamp":"2018. május. 16. 11:06","title":"Postásautót akart kirabolni egy férfi Keszthelyen, de rajtakapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70caba85-a2f2-48da-8c0b-c63187346b7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztere szerint újabb szakaszába lépett az ország északnyugati részén áprilisban kezdődött ebolajárvány, miután a kórokozó vírust Mbandaka tartományi székhelyen is azonosították, egy ottani betegnél.","shortLead":"A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztere szerint újabb szakaszába lépett az ország északnyugati részén...","id":"20180517_ujra_fellangolt_nagyvarosra_is_atterjedhet_az_ebolajarvay","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70caba85-a2f2-48da-8c0b-c63187346b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ab276-7d71-4b23-966e-e40fd52ed47a","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_ujra_fellangolt_nagyvarosra_is_atterjedhet_az_ebolajarvay","timestamp":"2018. május. 17. 07:17","title":"Újra fellángolt, nagyvárosra is átterjedhet az ebolajárváy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56d5f4a-6abf-44b8-b2d2-4ea1df059b2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Határozottan tiltakozik Észak-Korea az ellen, hogy az Egyesült Államok az emberi jogok védelmének ürügyén beavatkozik az ország belügyeibe – írta keddi kommentárjában az ország Munkapártjának hivatalos lapja, a Rodong Szinmun. ","shortLead":"Határozottan tiltakozik Észak-Korea az ellen, hogy az Egyesült Államok az emberi jogok védelmének ürügyén beavatkozik...","id":"20180515_eszak_korea_egyesult_allamok_beavatkozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b56d5f4a-6abf-44b8-b2d2-4ea1df059b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d6617c-0868-4458-9179-d59a964ccd41","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_eszak_korea_egyesult_allamok_beavatkozas","timestamp":"2018. május. 15. 10:48","title":"Mégsem olyan nagy a barátság Észak-Korea és az USA között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről szóló megállapodást, különben a magyar–amerikai elitegyetem feladja a várakozást, és Budapestről Bécsbe költözik. A tavaly szigorított törvény feltételeinek is megfelel ugyan az intézmény, de a Külügyminisztérium szerint a CEU esetén alapos vizsgálatra van szükség, így az aláírás ideje még nem jött el.","shortLead":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről...","id":"20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3368ca-48dc-4776-9022-adb0351f2942","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","timestamp":"2018. május. 15. 17:57","title":"Cinikus módon seprűzheti ki a kormány a CEU-t Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbf9483-a297-457a-bc28-ca06f7f8e8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a nyári szünet előtt elkezdődik a pozsonyi kerékpármegosztó rendszer tesztüzeme.","shortLead":"Még a nyári szünet előtt elkezdődik a pozsonyi kerékpármegosztó rendszer tesztüzeme.","id":"20180515_Budapesttol_tanulnak_Pozsonyban_indul_a_szlovak_Bubi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbf9483-a297-457a-bc28-ca06f7f8e8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcc12df-79cf-4f06-83e2-d75449a2b1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Budapesttol_tanulnak_Pozsonyban_indul_a_szlovak_Bubi","timestamp":"2018. május. 15. 16:34","title":"Budapesttől tanulnak Pozsonyban, indul a szlovák Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vágányon nem jártak a vonatok. Van olyan szerelvény, amelyik egy órát is késhet akár, és olyan is volt, amelyet el sem indítottak.","shortLead":"Több vágányon nem jártak a vonatok. Van olyan szerelvény, amelyik egy órát is késhet akár, és olyan is volt, amelyet el...","id":"20180515_nem_fognak_orulni_ennek_azok_akik_a_keletibol_indulnanak_most_vonattal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f85e8-256d-4d69-82ec-06deea2db1e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_nem_fognak_orulni_ennek_azok_akik_a_keletibol_indulnanak_most_vonattal","timestamp":"2018. május. 15. 17:44","title":"Nem fognak örülni ennek azok, akik a Keletiből indulnának most vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]