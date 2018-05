Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b527c2bf-89ba-4b84-8041-58e36033deaf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"12 éves vagyok, és nagyon akarok a koncerteden énekelni\" – közösségi médiás kampányt indított az általános iskolás Victoria Anthony, hogy Pinknek énekelhessen. Az álma valóra vált, Pinknek meg elakadt a szava.","shortLead":"\"12 éves vagyok, és nagyon akarok a koncerteden énekelni\" – közösségi médiás kampányt indított az általános iskolás...","id":"20180515_Pink_nem_jutott_szohoz_a_12_eves_kislany_hangjanak_hallatan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b527c2bf-89ba-4b84-8041-58e36033deaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048e21be-26b2-47ef-a5c3-7c7535bc1743","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Pink_nem_jutott_szohoz_a_12_eves_kislany_hangjanak_hallatan","timestamp":"2018. május. 15. 14:22","title":"Pink nem jutott szóhoz a 12 éves kislány hangjának hallatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A GKI fővárosi lakáspiaci indexe, mely az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba, csaknem 4, míg az ország egészére vonatkozó index 2 ponttal nőtt negyedéves alapon.","shortLead":"A GKI fővárosi lakáspiaci indexe, mely az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba...","id":"20180516_Ez_lesz_2018ban_a_lakaspiacon_110_ingatlanos_ceg_vallott_nev_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda1a3a6-9d80-447d-a523-175360c082d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Ez_lesz_2018ban_a_lakaspiacon_110_ingatlanos_ceg_vallott_nev_nelkul","timestamp":"2018. május. 16. 14:02","title":"Ez lesz 2018-ban a lakáspiacon: 110 ingatlanos cég vallott név nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János gesztust gyakorolt, elnézést kért a parlament alakuló ülése után távozás közben pfujolt és szidalmazott egyházi vezetőktől, jóllehet, a dühös tömeg azt sem tudta, kiket szid.



","shortLead":"Áder János gesztust gyakorolt, elnézést kért a parlament alakuló ülése után távozás közben pfujolt és szidalmazott...","id":"20180515_Ader_bocsanatot_kert_a_kifujolt_reformatus_vezetoktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94051b72-e08e-4914-aefd-9d7e6257280b","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Ader_bocsanatot_kert_a_kifujolt_reformatus_vezetoktol","timestamp":"2018. május. 15. 11:36","title":"Áder bocsánatot kért a kipfujolt református vezetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88a1d13-6dfb-408e-9bee-3e7ca2fe9f17","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid 3-0-ra győzte le az Olympique Marseille-t.","shortLead":"Az Atlético Madrid 3-0-ra győzte le az Olympique Marseille-t.","id":"20180517_europa_liga_atletico_madrid_olympique_marseille","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f88a1d13-6dfb-408e-9bee-3e7ca2fe9f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361a324f-1da1-4bea-8730-a78e9bb29938","keywords":null,"link":"/sport/20180517_europa_liga_atletico_madrid_olympique_marseille","timestamp":"2018. május. 17. 05:23","title":"Könnyed madridi győzelem az Európa Liga döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig a tulajdonosok még túl is szokták értékelni otthonukat.","shortLead":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig...","id":"20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e0eea4-5039-445c-ac1a-0803e619f1bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","timestamp":"2018. május. 16. 11:10","title":"Katasztrofális lakásállapotok vidéken: négy ingatlanból egy romos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út miatt ritkítják meg a növényeket.","shortLead":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út...","id":"20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc472e-6037-4d7a-a12c-67f6b89ac4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 16. 17:05","title":"Most útépítés miatt vágnak ki fákat a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5e0d15-f625-443c-a60a-3d470c8badbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pervesztésként próbálja interpretálni a kormányszócső, hogy Dirk Gerkens korábbi munkahelye, az RTL Klub ellen folyó egyik ügyét visszaküldték első fokra. Azt pedig csak mellékesen említik meg, hogy Gerkens a másik eljárást másodfokon is elvesztette.","shortLead":"Pervesztésként próbálja interpretálni a kormányszócső, hogy Dirk Gerkens korábbi munkahelye, az RTL Klub ellen folyó...","id":"20180516_Most_a_TV2vezer_ugyeben_csusztat_az_Origo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b5e0d15-f625-443c-a60a-3d470c8badbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d5ba0d-e0a0-4a1f-b10d-0fda53802f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_a_TV2vezer_ugyeben_csusztat_az_Origo","timestamp":"2018. május. 16. 19:00","title":"Most a Tv2-vezér ügyében csúsztat az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d90c7cb-0b55-4671-8450-facf5191ddd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 76 éves Gaston D’Aquino nem érezte rosszul magát, de orvoshoz ment, mert az Apple Watch gyanús értéket mutatott. Azonnal meg is műtötték.","shortLead":"A 76 éves Gaston D’Aquino nem érezte rosszul magát, de orvoshoz ment, mert az Apple Watch gyanús értéket mutatott...","id":"20180515_apple_watch_okosora_tim_cook_james_green","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d90c7cb-0b55-4671-8450-facf5191ddd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a56914e-b50e-4e55-b5b4-3981770458bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_apple_watch_okosora_tim_cook_james_green","timestamp":"2018. május. 15. 10:03","title":"Semmi rosszat nem érzett a 76 éves férfi, de bejelzett az órája, és ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]