"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben kiderült, az MSZP már lemondott elnöke megrövidítette saját pártját évi 60 millió forinttal. Nem várt fordulatokat hozott a péntek." "2018. május. 18. 18:37" "Ilyen harakirit régen láttunk a baloldalon. "A szakszervezet aggódik a több ezer embert érintő leépítések miatt." "2018. május. 17. 14:29" "Már gyárakat költöztetnek el multik Magyarországról, mert nincs ember" "A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához." "2018. május. 17. 18:31" "Áruházból lopott sportcipőt, keresi a rendőrség" "A növekvő ingatlanpiaci igényeknek megfelelően egyre többen keresnek családi házat úszómedencével. "2018. május. 17. 13:18" "Mindenki álomházában ott lenne, de akinek már volt, nem akar többet" "Segítsen a rendőrségnek megtalálni a budafok-nagytétényi verekedőt." "2018. május. 17. 14:38" "Életveszélyesen megvert egy férfit, keresi a rendőrség" "Legalább már kiderült, mire kérték a pénzt, de hogy mire költötték, az még nem." "2018. május. 17. 13:21" "Nagyon nem kellett megdolgoznia a CÖF-nek az állami félmilliárdért" "A MÁV esete a XXI. századdal. "A kormányfő beszédet mondott, az ellenzékre erre most sem reagálhatott. Pedig lett volna mire. A kormányfő programot ugyan nem hirdetett, de miniszterei bemutatásánál mondott néhány figyelemfelkeltőt. "Nyolc nappal Orbán Viktor negyedik miniszterelnöki esküje után miniszterei is fogadalmat tettek az ország alaptörvényére." "2018. május. 18. 11:09" "Orbán csapatot hirdetett, Rogán feladata a demokrácia védelme"