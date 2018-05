Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a7619f2-9af5-4250-94c3-01e549e3e692","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagy tanulságokra jött rá 8 év alatt.","shortLead":"Nagy tanulságokra jött rá 8 év alatt.","id":"20180517_Ime_Balog_Zoltan_utolso_miniszterkent_elmondott_beszede","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a7619f2-9af5-4250-94c3-01e549e3e692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c33856-50a0-402f-ad67-8f38a946db67","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ime_Balog_Zoltan_utolso_miniszterkent_elmondott_beszede","timestamp":"2018. május. 17. 13:45","title":"Íme Balog Zoltán utolsó, miniszterként elmondott beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a3214e-199c-4952-9c08-10d02d801d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az Orbán-kormány első intézkedése lesz egy gyomrost bevinni a renitens civileknek, Barack Obama amerikai exelnök az egyik ilyen szervezet vezetőjével fotózkodott.","shortLead":"Miközben az Orbán-kormány első intézkedése lesz egy gyomrost bevinni a renitens civileknek, Barack Obama amerikai...","id":"20180517_Ki_az_a_magyar_ferfi_Obama_jobbjan_Orbanekat_meguti_a_guta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a3214e-199c-4952-9c08-10d02d801d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0993f199-300a-4e8e-ae3a-9419256e3956","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ki_az_a_magyar_ferfi_Obama_jobbjan_Orbanekat_meguti_a_guta","timestamp":"2018. május. 17. 14:17","title":"Ki az a magyar férfi Obama jobbján? Orbánékat megüti a guta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","shortLead":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","id":"20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cfdf44-a391-4f06-852a-435bdf014449","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","timestamp":"2018. május. 17. 16:08","title":"Briliáns a National Geographic címlapja, pedig csak egy zacskó van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466f88df-7032-4219-b16c-19b561a5d9da","c_author":"","category":"kultura","description":"A The Chameleons idén ünnepli Script of the Bridge című albuma 35. évfordulóját, amely az Interpoltól kezdve a Killersen és az Editorson át, rengeteg kortárs előadóra hatott. Csütörtök este a Dürer Kertben élőben is meghallgathatjuk.","shortLead":"A The Chameleons idén ünnepli Script of the Bridge című albuma 35. évfordulóját, amely az Interpoltól kezdve...","id":"20180517_Posztpunk_legendak_erkeznek_a_Durer_Kertbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=466f88df-7032-4219-b16c-19b561a5d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4f82db-107d-4384-bd6b-bfcff6010ff5","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Posztpunk_legendak_erkeznek_a_Durer_Kertbe","timestamp":"2018. május. 17. 09:37","title":"Posztpunk legenda érkezik a Dürer Kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b222d1-c924-4a0b-8d17-0246459f05a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brüsszeli Molenbeek negyed polgármestere beperli a Fox News amerikai televízió egyik munkatársát rágalmazás miatt, amiért rossz hírét keltette a kerületnek egyebek mellett azzal, hogy azt \"a dzsihadizmus európai fővárosának nevezte\" - jelentette csütörtökön a belga sajtó.","shortLead":"A brüsszeli Molenbeek negyed polgármestere beperli a Fox News amerikai televízió egyik munkatársát rágalmazás miatt...","id":"20180517_Molenbeek_polgarmestere_beperelt_egy_ujsagirot_amiert_a_varosresz_rossz_hiret_kelti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50b222d1-c924-4a0b-8d17-0246459f05a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0a803d-e00a-4a44-a6af-fbfaa4a32d57","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Molenbeek_polgarmestere_beperelt_egy_ujsagirot_amiert_a_varosresz_rossz_hiret_kelti","timestamp":"2018. május. 17. 21:57","title":"Molenbeek polgármestere beperelt egy újságírót, amiért a városrész rossz hírét kelti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét kaphat támogatást Kiscsécs: az önkormányzatnak az Állami Számvevőszék április 20-án tiltotta meg az állami pénzek folyósítását, mert szabálytalanságokat tárt fel a közpénzfelhasználásban, de azóta a teleülés eleget tett közreműködési kötelezettségének.","shortLead":"Ismét kaphat támogatást Kiscsécs: az önkormányzatnak az Állami Számvevőszék április 20-án tiltotta meg az állami pénzek...","id":"20180518_Ismet_kaphat_allami_penzt_a_kozseg_ahol_korabban_ordas_szabalytalansagot_tartak_fel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c591c-d83f-4350-999a-0e5f0dd2c40e","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ismet_kaphat_allami_penzt_a_kozseg_ahol_korabban_ordas_szabalytalansagot_tartak_fel","timestamp":"2018. május. 18. 08:52","title":"Ismét kaphat állami pénzt a község, ahol korábban ordas szabálytalanságot tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek igényeinek a 80 százalékát teljesíteni tudják.","shortLead":"Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek...","id":"20180517_mar_diakmunkasbol_sincs_eleg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623a29d-45f4-4bb4-8c04-45ec1ae578b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_mar_diakmunkasbol_sincs_eleg","timestamp":"2018. május. 17. 06:56","title":"Már diákmunkásból sincs elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Potenciális terrortámadást hiúsítottak meg a hatóságok Franciaországban, és két egyiptomi származású férfit, egy testvérpárt őrizetbe vettek – jelentette be Gérard Collomb francia belügyminiszter a BFMTV francia hírtelevízióban pénteken.","shortLead":"Potenciális terrortámadást hiúsítottak meg a hatóságok Franciaországban, és két egyiptomi származású férfit...","id":"20180518_Terrortamadast_akadalyoztak_meg_Franciaorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dc3b4a-a5ff-47eb-9a6f-d8120d710025","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Terrortamadast_akadalyoztak_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2018. május. 18. 09:38","title":"Terrortámadást akadályoztak meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]