[{"available":true,"c_guid":"2fed2395-4acb-48a0-8ec5-643d13f308f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook számára elemi érdek, hogy a felnövekvő generáció ne féljen a Facebooktól, hanem használni akarja azt. Ennek kapcsán indítottak egy új, edukációs portált.","shortLead":"A Facebook számára elemi érdek, hogy a felnövekvő generáció ne féljen a Facebooktól, hanem használni akarja azt. Ennek...","id":"20180516_facebook_ifjusagi_portal_youth_portal_fiatal_felhasznalo_adatvedelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fed2395-4acb-48a0-8ec5-643d13f308f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2147ce0c-bf62-4dea-9351-93e788c943f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_facebook_ifjusagi_portal_youth_portal_fiatal_felhasznalo_adatvedelem","timestamp":"2018. május. 16. 09:03","title":"Új oldalt nyitott meg a Facebook, magyar nyelven is elérhető, tippekkel-trükkökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöki programja kész, de még nem döntötte el, elindul-e most is. Kunhalmi Ágnest ugyanakkor nem tudja támogatni, azt sem tudja, milyen diplomája van.","shortLead":"Elnöki programja kész, de még nem döntötte el, elindul-e most is. Kunhalmi Ágnest ugyanakkor nem tudja támogatni, azt...","id":"20180516_Szanyi_Tibor_felszamolna_az_MSZPt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53338f5-f2fa-43c8-93eb-64324a0f05c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Szanyi_Tibor_felszamolna_az_MSZPt","timestamp":"2018. május. 16. 16:23","title":"Szanyi Tibor felszámolná az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fordított bürokráciacsökkentésnek tűnhet a május 20-án életbe lépő rendelkezés, pedig valójában a saját érdekünket szolgálja.","shortLead":"Fordított bürokráciacsökkentésnek tűnhet a május 20-án életbe lépő rendelkezés, pedig valójában a saját érdekünket...","id":"20180517_Hetfotol_nem_csak_a_forgalmit_kell_megmutatni_a_rendornek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d8926-6740-4281-b90b-54a3ea47f611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_Hetfotol_nem_csak_a_forgalmit_kell_megmutatni_a_rendornek","timestamp":"2018. május. 17. 15:34","title":"Vasárnaptól nem csak a forgalmit kell megmutatni a rendőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új technológiák lehetőséget adnak a bőrredők közé szorult egészen apró molekulák elemzésére is, ebből pedig rengeteg mindenre lehet következtetni. ","shortLead":"Az új technológiák lehetőséget adnak a bőrredők közé szorult egészen apró molekulák elemzésére is, ebből pedig rengeteg...","id":"20180516_Teljes_szemelyisegprofil_allithato_fel_pusztan_az_ujjlenyomat_alapjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587a1b46-fad1-4a03-971d-854651513889","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_Teljes_szemelyisegprofil_allithato_fel_pusztan_az_ujjlenyomat_alapjan","timestamp":"2018. május. 16. 14:33","title":"Teljes személyiségprofil állítható fel pusztán az ujjlenyomat alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642e81bb-440c-48d9-ac68-912e64258aef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a Parlament előtt, az Id. Antall József rakparton állították le a szárnyasok miatt a forgalmat.","shortLead":"Ezúttal a Parlament előtt, az Id. Antall József rakparton állították le a szárnyasok miatt a forgalmat.","id":"20180516_megint_kacsacsaladon_segitettek_a_rendorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642e81bb-440c-48d9-ac68-912e64258aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2676ad8-c406-40cd-87fe-d2eda1d39821","keywords":null,"link":"/elet/20180516_megint_kacsacsaladon_segitettek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 16. 17:51","title":"Megint kacsacsaládon segítettek a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd európai parlamenti képviselője nem fogta vissza magát, ahogy kiderült az Európai Bizottság beperelte a tartósan rossz levegő miatt Magyarországot.\r

\r

","shortLead":"A Párbeszéd európai parlamenti képviselője nem fogta vissza magát, ahogy kiderült az Európai Bizottság beperelte...","id":"20180517_Javor_a_kormany_a_birsagon_kell_elmagyarazza_miert_a_lancfuresz_jut_mindig_az_eszebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe19a899-8b29-4d47-a728-37ab1a069b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Javor_a_kormany_a_birsagon_kell_elmagyarazza_miert_a_lancfuresz_jut_mindig_az_eszebe","timestamp":"2018. május. 17. 14:39","title":"Jávor: A kormány a bíróságon kell elmagyarázza, miért a láncfűrész jut mindig az eszébe, ha fát lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon megosztja az újabb Fidesz-győzelem.","shortLead":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon...","id":"20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107837a3-fee2-42e2-a8a7-7a3927323692","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","timestamp":"2018. május. 16. 10:53","title":"A migránsozás kevés lett volna Orbánnak, kellett pénz is az újabb kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59ae12b-95ac-466e-abaf-4a190e59b165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka felbőszített kisautója hamarosan megérkezik a kereskedésekbe.","shortLead":"A japán márka felbőszített kisautója hamarosan megérkezik a kereskedésekbe.","id":"20180517_suzuki_swift_sport_olcso_sportauto_sportkocsi_turbomotor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59ae12b-95ac-466e-abaf-4a190e59b165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503e9546-fb8b-4278-8075-94345c7135c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_suzuki_swift_sport_olcso_sportauto_sportkocsi_turbomotor","timestamp":"2018. május. 17. 15:21","title":"Lakossági sportkocsi: beárazták az új Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]