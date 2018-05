Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"726dba3d-13dd-4bd1-9711-e527c1d95c78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cikkszáma: 199 398 500 A. A mérete 25 centi, a súlya pontosan 170 gramm.","shortLead":"A cikkszáma: 199 398 500 A. A mérete 25 centi, a súlya pontosan 170 gramm.","id":"20180518_volkswagen_currywurst_kolbasz_hentes_autogyar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=726dba3d-13dd-4bd1-9711-e527c1d95c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b7efb1-d7ac-47ac-ad50-d29c3025f1fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_volkswagen_currywurst_kolbasz_hentes_autogyar","timestamp":"2018. május. 18. 12:23","title":"Fogadjuk, hogy ki nem találja, valójában mi a Volkswagen legnépszerűbb terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2cae05-20ab-468f-901a-bd88826eccf4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az együttes teljes pályafutását bemutató, három korongból álló válogatást állítottak össze.","shortLead":"Az együttes teljes pályafutását bemutató, három korongból álló válogatást állítottak össze.","id":"20180517_A_Jethro_Tull_jubileumi_turneja_jovore_Budapestet_is_erinti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2cae05-20ab-468f-901a-bd88826eccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e889abef-274f-4def-8da7-0f73e8eb9cd3","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_A_Jethro_Tull_jubileumi_turneja_jovore_Budapestet_is_erinti","timestamp":"2018. május. 17. 11:41","title":"A Jethro Tull jubileumi turnéja jövőre Budapestet is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől bevételeket várnak, egyszerre akarnak szórakoztató helyeket és a kikapcsolódás szigeteit, de végül a fák járhatnak rosszul, a kormánypárthoz köthető személyek pedig jól. ","shortLead":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől...","id":"20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f05ce29-edf1-4154-8cb5-d3b122b9f895","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","timestamp":"2018. május. 17. 16:30","title":"Fideszes összefonódások a Népligetben: nem látják a pénztől az erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió megpróbálja semlegesíteni az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók hatását az európai vállalatokra- jelentette be Jean-Claude Juncker Szófiában. Ennek megfelelően ma 10 óra 30 perckor érvénybe lép a blocking status- mondta a Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az Európai Unió megpróbálja semlegesíteni az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók hatását az európai vállalatokra...","id":"20180518_Az_EU_a_sarkara_all_az_Irant_sujto_amerikai_szankciok_ugyeben_de_mi_az_a_blocking_status","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3309a1-8f76-48bf-a1ca-547893da0ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Az_EU_a_sarkara_all_az_Irant_sujto_amerikai_szankciok_ugyeben_de_mi_az_a_blocking_status","timestamp":"2018. május. 18. 11:20","title":"Az EU a sarkára áll az Iránt sújtó amerikai szankciók ügyében, de mi az a blocking status?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985f5c0b-e132-4422-ae67-02a0937883d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A városi terepjárók károsanyag-kibocsátását is manipulálták, ezért hívja vissza őket a német közúti közlekedési hatóság (KBA).","shortLead":"A városi terepjárók károsanyag-kibocsátását is manipulálták, ezért hívja vissza őket a német közúti közlekedési hatóság...","id":"20180518_60_ezer_porschet_hivnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=985f5c0b-e132-4422-ae67-02a0937883d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2683d25f-0592-4b67-a7fa-eeb51c3caedd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_60_ezer_porschet_hivnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt","timestamp":"2018. május. 18. 21:16","title":"60 ezer Porschét hívnak vissza a dízelbotrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5abf4d-552c-4d6e-8554-58f980061eac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka, amely mindig is főszereplője volt a legnagyobb európai autókiállításoknak, feltehetőleg idén nem vesz részt az októberi Párizsi Autószalonon.","shortLead":"A német márka, amely mindig is főszereplője volt a legnagyobb európai autókiállításoknak, feltehetőleg idén nem vesz...","id":"20180517_volkswagen_autokiallitas_parizs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c5abf4d-552c-4d6e-8554-58f980061eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a8f0a3-dce8-40ab-933d-35bff25720b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_volkswagen_autokiallitas_parizs","timestamp":"2018. május. 17. 09:22","title":"Az autószalonok legnagyobb játékosa, a Volkswagen nem megy Párizsba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fe713e-2d65-473f-b69f-041223395f0e","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Mindössze egyetlen magyar film szerepel az idei cannes-i filmfesztiválon, pedig több mint egy fél tucatot neveztünk be, köztük Nemes Jeles László Sunsetjét, ami biztos befutónak tűnt. Most dőljünk a kardunkba, vagy inkább az utóbbi évek elképesztő sikerei miatt irreális méretűre nőtt elvárásokkal kéne leszámolni?","shortLead":"Mindössze egyetlen magyar film szerepel az idei cannes-i filmfesztiválon, pedig több mint egy fél tucatot neveztünk be...","id":"20180517_Nem_tragedia_hogy_a_magyarok_az_iden_nem_igaztak_le_Cannest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64fe713e-2d65-473f-b69f-041223395f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab556fe-ecb5-4cb9-a4ab-9801eedc4232","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Nem_tragedia_hogy_a_magyarok_az_iden_nem_igaztak_le_Cannest","timestamp":"2018. május. 17. 20:00","title":"Nem tragédia, hogy a magyarok az idén nem igázták le Cannes-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Új szintre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány, a belső és külső vérzést okozó kóros betegség megjelent egy milliós városban, Mbandakában is. Miközben a szakértők szerint a városi megjelenés miatt súlyos egészségügyi válsághelyzet alakult ki, a tudósok az állítják, az ebola és a többi súlyos fertőző betegség ott jelenik meg, ahol korábban nagyarányú erdőirtást végeztek.","shortLead":"Új szintre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány, a belső és külső vérzést okozó kóros...","id":"20180517_Az_erdoirtas_hozza_rank_az_ebolat_es_a_tobbi_szornyu_betegseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c96c0b-28f2-472c-8b6b-6dffc982c409","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Az_erdoirtas_hozza_rank_az_ebolat_es_a_tobbi_szornyu_betegseget","timestamp":"2018. május. 17. 14:28","title":"Az erdőirtás hozza ránk az ebolát és a többi szörnyű betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]