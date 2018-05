Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2aead74-ba95-4af5-be8d-2ddcf57753af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180517_Aruhazbol_lopott_sportcipot_keresi_a_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2aead74-ba95-4af5-be8d-2ddcf57753af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c15be3-008b-4733-aafd-b7d14ba70f1f","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180517_Aruhazbol_lopott_sportcipot_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 17. 18:31","title":"Áruházból lopott sportcipőt, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","shortLead":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","id":"20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a182c1-71c1-4c50-bd0e-eb909e469a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","timestamp":"2018. május. 18. 11:21","title":"Mészáros koppintott? Nigériában már létezik a 2rule nevű sportmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két külföldinek drogot eladni remek lehetőségnek tűnik, ám mi van, ha mégsem külföldiekkel áll a díler szemben?\r

\r

","shortLead":"Két külföldinek drogot eladni remek lehetőségnek tűnik, ám mi van, ha mégsem külföldiekkel áll a díler szemben?\r

\r

","id":"20180517_Az_evszazad_pofara_esese_az_Erzsebet_teren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c804473a-45c6-4992-a494-c74ab1f68a9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Az_evszazad_pofara_esese_az_Erzsebet_teren","timestamp":"2018. május. 17. 11:11","title":"Az évszázad pofára esése az Erzsébet téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult népharagra az az esemény, amit a Facebookon tettek közzé. Vagy tényleg kezdenek páran becsavarodni az elpusztult állat generálta lavina-effektus közepette.","shortLead":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult...","id":"20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5e9070-c682-4fd0-8730-a6711fa04f52","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","timestamp":"2018. május. 18. 08:56","title":"Fokozódik a szurikáta-őrület: A kisfiúnak \"megtorlást\" követelők a Hősök terén emlékeznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 48 éves magyar nő halálához vezető robbanást már szándékos emberölésként kezeli a rendőrség.","shortLead":"A 48 éves magyar nő halálához vezető robbanást már szándékos emberölésként kezeli a rendőrség.","id":"20180517_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_kaliforniai_robbantasban_meghalt_magyar_norok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e70158-6ec3-40ec-8af0-7427d62d024c","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_kaliforniai_robbantasban_meghalt_magyar_norok","timestamp":"2018. május. 17. 13:49","title":"Lakhelyén és a munkában is népszerű volt a kaliforniai robbantásban meghalt magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f4242-fbac-4132-8fac-31469194837f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research májusi felmérésében toronymagasan vezet a Fidesz, újra kétharmadot szerezne. ","shortLead":"A Závecz Research májusi felmérésében toronymagasan vezet a Fidesz, újra kétharmadot szerezne. ","id":"20180517_Ujra_ketharmadot_szerezne_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=330f4242-fbac-4132-8fac-31469194837f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799f36c7-7fa3-4783-b6b5-a078eb5a8ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ujra_ketharmadot_szerezne_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 17. 10:16","title":"Kiderült, mennyire bánják az emberek a kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó tavaly nyáron igazolt el az FC Barcelona csapatától a francia PSG-hez, 222 millió euróért. Most visszatérhet Spanyolországba, a Real Madridhoz. Leo Messi erről azt mondta, nagyon szomorú lenne.","shortLead":"A brazil labdarúgó tavaly nyáron igazolt el az FC Barcelona csapatától a francia PSG-hez, 222 millió euróért. Most...","id":"20180517_Megegyezhetett_egymassal_Neymar_es_a_Real_Madrid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cc4712-afee-4dff-8c5f-7e7172ad0239","keywords":null,"link":"/sport/20180517_Megegyezhetett_egymassal_Neymar_es_a_Real_Madrid","timestamp":"2018. május. 17. 12:18","title":"Megegyezhetett egymással Neymar és a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rajtunk kívül 19 másik ország kapott felszólító levelet az EB-től. Az ok: nem ültettük át megfelelően a jogrendünkbe a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló uniós irányelv követelményeit.","shortLead":"Rajtunk kívül 19 másik ország kapott felszólító levelet az EB-től. Az ok: nem ültettük át megfelelően a jogrendünkbe...","id":"20180517_Magyarorszag_is_felszolitast_kapott_Brusszeltol_a_nuklearis_hulladekkezeles_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c49b1e5-838b-4d10-a529-cc985d78bb86","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Magyarorszag_is_felszolitast_kapott_Brusszeltol_a_nuklearis_hulladekkezeles_miatt","timestamp":"2018. május. 17. 18:43","title":"Magyarország is felszólítást kapott Brüsszeltől a nukleáris hulladékkezelés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]