Néhány napos a hír már, de a Twitter csak most kezdte felkapni, jókorát pörög a mikroblog szférában Silvio Berlusconi mutatványa, amit a brit Telegraph is megírt. A korábbi olasz kormányfő ugyanis pártja, a Forza Italia hét eleji kampánrendezvényén azt mondta Emmanuel Macronról, hogy:

jóképű ez a 39 éves gyerek, kellő tapasztalattal a háta mögött. És van egy jól karbantartott anyja is.

A nyolcvanéves Berlusconi nem mondta ki, de minden bizonnyal a francia elnöktől 24 évvel idősebb Brigitte Macront nevezte az anyjának, aki Macron felesége valójában.

Berlusconi korábban többször viccelődött Obama bőrszínével is, de így tett Michelle Obamával is. Most azonban újra politikai tényező, egy bírósági ítélet szerint újra vállalhat politikai szerepet, miközben gőzerővel zajlik a kormányalakítás, az Öt Csillag Mozgalom készül a kormányrúdhoz.

Fontos hír Berlusconiról, hogy nemrég találkozott régi barátjával, Orbán Viktorral.

(The Telegraph)

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gifeket, videókat.