[{"available":true,"c_guid":"8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","shortLead":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","id":"20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851aac6-afc1-4f6c-9dc4-fb79392b427c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","timestamp":"2018. május. 18. 13:26","title":"Feltörlik a padlót a Bugattival: már készülnek a 480 km/h végsebesség bizonyítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653912d3-6eec-431f-836f-2212a46fcdfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan hely az országban, ahol egy liter tejért is több kilométert kell menni.","shortLead":"Van olyan hely az országban, ahol egy liter tejért is több kilométert kell menni.","id":"20180519_Negyezer_bolt_szunt_meg_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653912d3-6eec-431f-836f-2212a46fcdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3def688-c606-4304-922a-81ef09ba54ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Negyezer_bolt_szunt_meg_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 19. 20:20","title":"Négyezer bolt szűnt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c73c4f4-559b-43ec-bdc3-24c9df59dbbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ünnepelni gyűlt össze az Országgyűlés pénteken. A miniszterek Orbán Viktor bátorító szavai után le is tették az esküt. Ami egy pár perces szünet után következett, bemutatta, mit várhatunk kormánypártoktól és ellenzékiektől. No meg az állami médiától.","shortLead":"Ünnepelni gyűlt össze az Országgyűlés pénteken. A miniszterek Orbán Viktor bátorító szavai után le is tették az esküt...","id":"20180518_Tudni_akarja_milyen_az_uj_parlament_Amint_tavozott_Orban_minden_alca_leomlott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c73c4f4-559b-43ec-bdc3-24c9df59dbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d102a8-a8a0-4a7a-8984-6fc3d88a082f","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tudni_akarja_milyen_az_uj_parlament_Amint_tavozott_Orban_minden_alca_leomlott","timestamp":"2018. május. 18. 12:02","title":"Tudni akarja, milyen az új parlament? Amint távozott Orbán, minden álca leomlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4aa2c5-10d5-4533-a95d-db1ea8df01f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan Markle.","shortLead":"Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan...","id":"20180519_A_Sussex_hercege_es_hercegnoje_cimet_viselheti_Harry_es_Meghan_Markle","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4aa2c5-10d5-4533-a95d-db1ea8df01f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41853ca-9226-4eb2-a892-8f22a66365cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_A_Sussex_hercege_es_hercegnoje_cimet_viselheti_Harry_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. május. 19. 11:35","title":"A Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt még nem tudni, hogy a katolikus egyházfő elfogadta-e lemondásukat.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy a katolikus egyházfő elfogadta-e lemondásukat.","id":"20180518_a_pedofilbotrany_miatt_lemond_az_osszes_chilei_puspok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff8a967-cbe3-4dcb-9b7c-88e50182b1f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_a_pedofilbotrany_miatt_lemond_az_osszes_chilei_puspok","timestamp":"2018. május. 18. 17:44","title":"A pedofilbotrány miatt lemond az összes chilei püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bfffc7-b292-48b1-8383-0d77626b5d45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Architectural Digest szerint megríkatja azt, aki elolvassa, hogyan emlékszik vissza a világhírű író Virginia állambeli gyermekkori házára.","shortLead":"Az Architectural Digest szerint megríkatja azt, aki elolvassa, hogyan emlékszik vissza a világhírű író Virginia...","id":"20180518_Elokerult_Tom_Wolfe_levele_melyben_az_otthonarol_vall","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04bfffc7-b292-48b1-8383-0d77626b5d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe8c2f1-fef9-4291-a4a0-d89c4888e69a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Elokerult_Tom_Wolfe_levele_melyben_az_otthonarol_vall","timestamp":"2018. május. 18. 12:41","title":"Előkerült Tom Wolfe levele, melyben az otthonáról vall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj fogyott. ","shortLead":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj...","id":"20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9a3c90-b04a-4b91-b308-dddefb848118","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","timestamp":"2018. május. 18. 15:23","title":"Hírhedt gigászok csatája: csúcsdízel BMW X5 az olajkályhás Bentley Bentayga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyveres Santa Fe egyik középiskolájának rajzórájára sétált be helyi idő szerint péntek reggel, és tüzet nyitott. Az ügyben két diákot letartóztattak, egyikük a gyanúsított. Egyelőre nem közölték, hogy a halottak többsége diák-e .","shortLead":"A fegyveres Santa Fe egyik középiskolájának rajzórájára sétált be helyi idő szerint péntek reggel, és tüzet nyitott...","id":"20180518_texasi_kozepiskolaban_lovoldozott_egy_ferfi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3701acc1-3b48-4bca-b426-0e863d37af3c","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_texasi_kozepiskolaban_lovoldozott_egy_ferfi","timestamp":"2018. május. 18. 16:02","title":"Legalább nyolcan meghaltak a texasi iskolai lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]