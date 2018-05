Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd4aa2c5-10d5-4533-a95d-db1ea8df01f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan Markle.","shortLead":"Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan...","id":"20180519_A_Sussex_hercege_es_hercegnoje_cimet_viselheti_Harry_es_Meghan_Markle","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd4aa2c5-10d5-4533-a95d-db1ea8df01f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41853ca-9226-4eb2-a892-8f22a66365cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_A_Sussex_hercege_es_hercegnoje_cimet_viselheti_Harry_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. május. 19. 11:35","title":"A Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb1cf15-d395-4996-95b8-ea17e5cae64d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az európai elhízás elleni nap alkalmából a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége megdöbbentő adatokat közöl a súlyfeleslegről és annak kialakulásáról. 