Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte a podgoricai közszolgálati televízió.","shortLead":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte...","id":"20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89c1956-53e3-452c-a5bc-49458b715a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","timestamp":"2018. május. 20. 14:05","title":"Ha ez az ország határkerítést emel a migránsok ellen, 25 kilométerre való drótot ajándékba kap Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f86940-72f2-4f80-b243-7ba9088d51d7","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Levegő nélkül tárgyak sincsenek, tudta?","shortLead":"Levegő nélkül tárgyak sincsenek, tudta?","id":"20180520_Marfi_ersek_az_europai_vezetok_sotetben_jarnak_Szentlelek_kell_ide","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f86940-72f2-4f80-b243-7ba9088d51d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1291223-c94d-479c-bb3a-797819ef25e5","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180520_Marfi_ersek_az_europai_vezetok_sotetben_jarnak_Szentlelek_kell_ide","timestamp":"2018. május. 20. 21:11","title":"Márfi érsek: az európai vezetők sötétben járnak, Szentlélek kell ide","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti sikerekig nem jutottak, ellentétben amerikai vetélytársaikkal. Más fontos találmányokat pedig ismerünk és használunk úgy, hogy nem tudjuk, német tudósok alkotásai.","shortLead":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti...","id":"201816_elfeledett_nemetfeltalalok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c752b3d0-2f64-400e-be3e-d425bc1e34cb","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_elfeledett_nemetfeltalalok","timestamp":"2018. május. 20. 10:30","title":"\"A ló nem eszik uborkasalátát\" - ezt mondták a Bell találmányát megelőző első telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89a710f-5bc4-492d-9955-81930ab8d7be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fergeteges gesztuskritikus.","shortLead":"Fergeteges gesztuskritikus.","id":"20180519_Hatul_besetalt_az_elet_a_Liberalisok_sajtotajekoztatojaba__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f89a710f-5bc4-492d-9955-81930ab8d7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb717b7-a21a-4a1c-9d18-ebd48ca4334c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Hatul_besetalt_az_elet_a_Liberalisok_sajtotajekoztatojaba__video","timestamp":"2018. május. 19. 11:23","title":"Besétált a valóság a Liberálisok sajtótájékoztatójába - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7d10a4-f168-44d4-aa75-6d86a4c4f98a","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"A Brexit súlyos kárvallottja lehet Észak-Írország. Az Ír-szigetet kettészelő határ visszaállításával újból kiéleződhet a konfliktus a két évtizede aláírt nagypénteki megállapodásnak köszönhetően békében élő protestánsok és katolikusok között.","shortLead":"A Brexit súlyos kárvallottja lehet Észak-Írország. Az Ír-szigetet kettészelő határ visszaállításával újból kiéleződhet...","id":"201816__eszakir_megallapodas__20_ev_eredmenye__brexithatas__hatartalan_erzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a7d10a4-f168-44d4-aa75-6d86a4c4f98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4267215d-b98e-4f7a-a10a-bc8286e2af95","keywords":null,"link":"/vilag/201816__eszakir_megallapodas__20_ev_eredmenye__brexithatas__hatartalan_erzes","timestamp":"2018. május. 20. 09:00","title":"Három kivitelezhetetlennek tűnő megoldás akadályozza a Brexitet az ír-északír határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","shortLead":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","id":"20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62309cc6-6e41-4653-b55c-a7127c1ec3c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","timestamp":"2018. május. 20. 10:55","title":"Brit sajtó: a királyi mennyegző a protokoll lazulását mutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995aec51-45c0-4c84-8b68-99ecbc30f95e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint ezer lőszer is volt a gyűjteményben.","shortLead":"Több mint ezer lőszer is volt a gyűjteményben.","id":"20180520_Fegyverarzenalt_talalt_egy_tanyan_a_TEK","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995aec51-45c0-4c84-8b68-99ecbc30f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420074e0-0fcc-48c3-9077-e8bb0a20875f","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Fegyverarzenalt_talalt_egy_tanyan_a_TEK","timestamp":"2018. május. 20. 19:59","title":"Fegyverarzenált talált egy tanyán a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd274686-0c14-470f-afc7-ed1ff40759bf","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Aligha kényszeríti térdre a teheráni kormányt az amerikai kivonulás az iráni atomalkuból. Irán legfőbb ütőkártyája a Libanontól Jemenig meglévő szövetségesi hálója.","shortLead":"Aligha kényszeríti térdre a teheráni kormányt az amerikai kivonulás az iráni atomalkuból. Irán legfőbb ütőkártyája...","id":"201820__felmondott_atomalku__europai_veszteseg__irani_ellenallas__a_halozat_csapdajaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd274686-0c14-470f-afc7-ed1ff40759bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6bea60-8c9c-48f8-bdcc-3451fab94c46","keywords":null,"link":"/vilag/201820__felmondott_atomalku__europai_veszteseg__irani_ellenallas__a_halozat_csapdajaban","timestamp":"2018. május. 20. 15:10","title":"Trump és az Irán-játszma: a hálózat csapdájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]