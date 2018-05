Mostik, a celebmacska egy nappal a hivatalos ceremónia előtt már átsétált a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő új hídon, beelőzve ezzel Putyin elnököt - fedte fel a Daily Telegraph..

A Kercsi-szoroson átívelő hídat kedden adták át, Putyin elnök performanszával ünnepelve a presztízsberuházást. Putyin egy Kamaz teherautót vezetett, így avatta fel az orosz szárazföldről a Kercsi-szoroson át a Krím félszigetre vezető 19 kilométeres híd közúti felének azt a részét, amit a személyforgalomnak építettek.

Az esetről videó is készült, amin az Index szúrt ki egy érdekes részletet. A felvételen úgy tűnik, Putyin nem áll a helyzet magaslatán – már ami a teherautó vezetését illeti. A járművel ugyanis többször is erősen jobbra húzódik, így igencsak megközelíti a mellette haladó másik teherautót. A Putyinnal utazók még jól kivehetően mutogatnak is az orosz elnöknek, hogy húzódjon vissza a másik sávba.

Most pedig ráadásul az is kiderült, hogy nem az orosz elnök volt az, aki elsőként áthaladhatott a sokmilliárdos felépítményen. Az építkezést az elmúlt négy évben végigasszisztálta ugyanis Mostik, a macska, akinek saját Instagram-profilja is van. Követőinek száma pedig meghaladja a 40 ezret.

A csaknem ezermilliárd forintos beruházás 2016-ban kezdődött, két évvel azután, hogy Oroszország megszállta az ukrán félszigetet.

A hídon később majd négysávos autóút és két vasúti vágány is átvezet. Teljesen elkészült állapotában napi 40 ezer gépkocsi és 47 vonat haladhat majd át. Éves utasforgalma a tervek szerint 13 millió fő, teherforgalma pedig 13 millió tonna lesz.