[{"available":true,"c_guid":"acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Tizenhárom évnyi fesztiválozás után úgy tűnik, a celebspotting, az autogramvadászat, az erőltetett interjúk és a bulik után végül egy dolog lesz igazán fontos Cannes-ban: a film.","shortLead":"Tizenhárom évnyi fesztiválozás után úgy tűnik, a celebspotting, az autogramvadászat, az erőltetett interjúk és a bulik...","id":"20180518_Cannes_elso_kezbol_karnyujtasnyira_vannak_a_sztarok_de_simogatni_tilos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a108d0ef-63f1-4e52-a6f5-07d61192d589","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Cannes_elso_kezbol_karnyujtasnyira_vannak_a_sztarok_de_simogatni_tilos","timestamp":"2018. május. 18. 20:00","title":"Karnyújtásnyira vannak a sztárok, de simogatni tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","shortLead":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","id":"20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce6b48-47c8-468e-a29a-b0dd17e427a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","timestamp":"2018. május. 18. 15:57","title":"Hat tolvajra csaptak le a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f57b64b-e40f-4666-a593-4bc7fda31b38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megküzdött évtizedek után találtak egymásra, és úgy tűnik, a brit monarchia túlélésének a záloga lettek. Harry herceg és Meghan Markle esküvője sokkal több, mint egy szerelem beteljesülése: egy kissé poros, identitását kereső intézmény, a monarchia lehetséges jövőjének a megalapozása is. A jövő előtt azonban még itt a jelen: ez az esküvő napja, amelyet a hvg.hu percről percre, rengeteg képpel és háttérinformációval követ végig. Tartsanak velünk, kezdődik a buli!","shortLead":"Megküzdött évtizedek után találtak egymásra, és úgy tűnik, a brit monarchia túlélésének a záloga lettek. Harry herceg...","id":"20180519_Boldogsag_eloben__hercegi_eskuvo_percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f57b64b-e40f-4666-a593-4bc7fda31b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c13acf-77e8-4d82-ac3a-ef5dc33e7ebb","keywords":null,"link":"/elet/20180519_Boldogsag_eloben__hercegi_eskuvo_percrol_percre","timestamp":"2018. május. 19. 11:00","title":"Boldogság élőben: Harry és Meghan kimondta az igent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar rendezőnő első játékfilmjét a Kritikusok Hete című válogatásban mutatták be a világ egyik legrangosabb filmes szemléjén. ","shortLead":"A magyar rendezőnő első játékfilmjét a Kritikusok Hete című válogatásban mutatták be a világ egyik legrangosabb filmes...","id":"20180519_Cannes_megkapta_a_kritikusok_nagydijat_a_magyar_film","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a913fa04-b40f-4a36-8a16-723cae00ac30","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Cannes_megkapta_a_kritikusok_nagydijat_a_magyar_film","timestamp":"2018. május. 19. 16:32","title":"Cannes: megkapta a kritikusok nagydíját a magyar film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig olyan szépen indult ez a hétvége.","shortLead":"Pedig olyan szépen indult ez a hétvége.","id":"20180519_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd69bf6-6951-4c52-b2ce-fd77daaecc44","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra__video","timestamp":"2018. május. 19. 16:25","title":"Lecsapott a vihar az országra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titkos egyeztetésre hívta péntek késő délután Toroczkai László a Jobbikból azokat, akik vele együtt nem akarnak belenyugodni elnökválasztási vereségébe – értesült a Magyar Idők. A lap szerint a résztvevők arról tárgyaltak, hogy kiszakadnak-e a Jobbikból, aminek lehetőségéről maga Toroczkai László is többször beszélt az elmúlt napokban.","shortLead":"Titkos egyeztetésre hívta péntek késő délután Toroczkai László a Jobbikból azokat, akik vele együtt nem akarnak...","id":"20180519_Toroczkai_a_paktumerdobe_hivta_azokat_akik_nem_nyugszanak_bele_veresegebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90813ad-2cee-4fba-8ab8-fd412953d104","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Toroczkai_a_paktumerdobe_hivta_azokat_akik_nem_nyugszanak_bele_veresegebe","timestamp":"2018. május. 19. 08:58","title":"Toroczkai a paktumerdőbe hívta azokat, akik nem nyugszanak bele a vereségébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányalakítás idején Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy át akarja szervezni a miniszterelnökséget, vagyis a kormányzás agytörzsét. Ebből mindenki Lázár János menesztését olvasta ki – mint kiderült, helyesen. De arra kevesebben figyeltek, hogy a munka átszervezése is megtörtént-e. Most már tudjuk: Orbán ezt is meglépte, hogy hatalma tovább nőjön.","shortLead":"A kormányalakítás idején Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy át akarja szervezni a miniszterelnökséget, vagyis...","id":"20180519_Orban_tartotta_szavat_nem_csak_Lazar_ejtette_de_el_is_vett_regi_eszkozeibol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d57d8a7-a1b5-401f-b735-a762845a1afa","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Orban_tartotta_szavat_nem_csak_Lazar_ejtette_de_el_is_vett_regi_eszkozeibol","timestamp":"2018. május. 19. 09:11","title":"Orbán tartotta szavát: nem csak Lázárt ejtette, de el is vett régi eszközeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 318 forint fölött jár az euró árfolyama.","shortLead":"Már 318 forint fölött jár az euró árfolyama.","id":"20180518_Tobbeves_melypontra_kerult_a_forint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc390956-b266-40c6-8b07-c77c6076c61e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Tobbeves_melypontra_kerult_a_forint","timestamp":"2018. május. 18. 18:12","title":"Többéves mélypontra került a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]