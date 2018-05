Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma tízre emelkedett a legújabb információk szerint a pénteken kitört amerikai középiskolai lövöldözésben. A rendőrök a környéken újabb robbanószerkezeteket találtak és arra kérik a lakosságot, ha ismeretlen tárgyat látnak, ne nyúljanak hozzá, hanem értesítsék a hatóságokat.","shortLead":"A halálos áldozatok száma tízre emelkedett a legújabb információk szerint a pénteken kitört amerikai középiskolai...","id":"20180518_Texasi_lovoldozes_megneveztek_a_feltetelezett_elkovetot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91cd259-3bca-48c4-b201-e862eb554f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Texasi_lovoldozes_megneveztek_a_feltetelezett_elkovetot","timestamp":"2018. május. 18. 22:00","title":"Texasi lövöldözés: megnevezték a feltételezett elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ac7ff9-eb70-4db5-8cbb-3ec98340519b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lisszabon, Athén, Drezda, Bécs és Cividale del Friuli lesznek az évad végi állomások.



","shortLead":"Lisszabon, Athén, Drezda, Bécs és Cividale del Friuli lesznek az évad végi állomások.



","id":"20180520_Ismet_beveszi_Europat_Mundruczo_csapata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ac7ff9-eb70-4db5-8cbb-3ec98340519b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df11a9d8-cced-4fcd-be65-eda0285ff9b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Ismet_beveszi_Europat_Mundruczo_csapata","timestamp":"2018. május. 20. 10:18","title":"Ismét beveszi Európát Mundruczó csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna áttekinti az összes megállapodást, amelyet a Szovjetunió felbomlása nyomán létrejött Független Államok Közösségén (FÁK) keretei belül kötött, és kilép mindegyikből, amelyik nem felel meg nemzeti érdekeinek - szögezte le Petro Porosenko ukrán elnök vasárnap Kijevben azon a rendezvényen, amelyet az 1937-1938-as sztálini \"nagy terror\" áldozatainak emléknapján tartottak.","shortLead":"Ukrajna áttekinti az összes megállapodást, amelyet a Szovjetunió felbomlása nyomán létrejött Független Államok...","id":"20180520_Porosenko_Ukrajna_kilep_minden_FAKmegallapodasbol_amely_ellentetes_az_erdekeivel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77369a39-ef79-44cb-8a58-8ba86fbf39fa","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Porosenko_Ukrajna_kilep_minden_FAKmegallapodasbol_amely_ellentetes_az_erdekeivel","timestamp":"2018. május. 20. 14:33","title":"Porosenko: Ukrajna kilép minden FÁK-megállapodásból, amely ellentétes az érdekeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb24a6f-e32c-4404-ab33-d4923f16eb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűz a IX. kerületi Lónyay utcában ütött ki.","shortLead":"A tűz a IX. kerületi Lónyay utcában ütött ki.","id":"20180519_Meghalt_egy_ismert_zenesz_a_pesti_lakastuzben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb24a6f-e32c-4404-ab33-d4923f16eb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e32834e-4031-456e-a58d-6daad85a1b69","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Meghalt_egy_ismert_zenesz_a_pesti_lakastuzben","timestamp":"2018. május. 19. 20:08","title":"Meghalt egy ismert zenész a pesti lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cfbd5a-738a-43b5-98de-4dc13e6eb5d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kínai iskolában a diákok kétszer is meggondolják, hogy elbambuljanak a tanórán. Őket ugyanis mesterséges intelligenciával, arcfelismerő eszközökkel rendelkező kamerák figyelik és pontozzák.","shortLead":"Egy kínai iskolában a diákok kétszer is meggondolják, hogy elbambuljanak a tanórán. Őket ugyanis mesterséges...","id":"20180518_Fellelegezhetnek_a_tanarok_itt_az_intelligens_diakfegyelmezo_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09cfbd5a-738a-43b5-98de-4dc13e6eb5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede91a89-a7fd-401e-933c-0d657d99b70e","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Fellelegezhetnek_a_tanarok_itt_az_intelligens_diakfegyelmezo_rendszer","timestamp":"2018. május. 18. 16:03","title":"Fellélegezhetnek a tanárok? Itt az intelligens diákfegyelmező rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte a podgoricai közszolgálati televízió.","shortLead":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte...","id":"20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89c1956-53e3-452c-a5bc-49458b715a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","timestamp":"2018. május. 20. 14:05","title":"Ha ez az ország határkerítést emel a migránsok ellen, 25 kilométerre való drótot ajándékba kap Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kislány korábban eltűnt, amit az édesapja jelentett be péntek este a rendőrségen.","shortLead":"A kislány korábban eltűnt, amit az édesapja jelentett be péntek este a rendőrségen.","id":"20180519_gyerekgyilkossag_veszprem_megye","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d441c0-6651-4a51-8dd2-7f316b05e63d","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_gyerekgyilkossag_veszprem_megye","timestamp":"2018. május. 19. 09:31","title":"Megöltek egy 8 éves kislányt Veszprém megyében, nagy erőkkel nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfd6ccf-8716-4983-810e-c03221587d20","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy minden földi jóval telepakolt limuzin, amely azoknak készült, akik már halálosan unják a német szentháromságot. Nyúzópróbán a minden korábbinál nagyobbra nőtt Lexus LS.","shortLead":"Egy minden földi jóval telepakolt limuzin, amely azoknak készült, akik már halálosan unják a német szentháromságot...","id":"20180519_japan_luxusauto_lexus_ls500h_toyota_audi_a8_bmw_7_mercedes_sosztaly_limuzin_hibrid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecfd6ccf-8716-4983-810e-c03221587d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abaa4abb-f5fb-474d-a623-5cfb23a272a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_japan_luxusauto_lexus_ls500h_toyota_audi_a8_bmw_7_mercedes_sosztaly_limuzin_hibrid","timestamp":"2018. május. 19. 10:00","title":"Szentségtörés: teszten a legdurvább japán luxusautó, a Lexus LS500h","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]