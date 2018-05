Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem Nagy-Britannia a lengyel vendégmunkások kedvenc célországa - idézte a Work Service munkaerő-közvetítő cég legújabb jelentését a Napi.hu. \r

","shortLead":"Már nem Nagy-Britannia a lengyel vendégmunkások kedvenc célországa - idézte a Work Service munkaerő-közvetítő cég...","id":"20180519_A_lengyel_vendegmunkasok_kiszerettek_NagyBritanniabol_inkabb_ide_mennenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002457aa-4f3d-48c9-849e-24cdd57678d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_A_lengyel_vendegmunkasok_kiszerettek_NagyBritanniabol_inkabb_ide_mennenek","timestamp":"2018. május. 19. 16:18","title":"A lengyel vendégmunkások kiszerettek Nagy-Britanniából, inkább ide mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a39536-28a3-4399-9331-6330852a423e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De kitelepítés vár a túlszaporodott ausztrál állatokra.","shortLead":"De kitelepítés vár a túlszaporodott ausztrál állatokra.","id":"20180520_Megsem_olnek_le_tobb_ezer_vadlovat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a39536-28a3-4399-9331-6330852a423e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f0e97d-d5cb-4b62-9ffd-35b446a6601e","keywords":null,"link":"/elet/20180520_Megsem_olnek_le_tobb_ezer_vadlovat","timestamp":"2018. május. 20. 17:59","title":"Mégsem ölnek le több ezer vadlovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kritikus médiahasználat oktatása legalább olyan fontos a közösségi média celebjeinek előretörése idején, mint az elvárható viselkedési formák világos megfogalmazása és betartatása.","shortLead":"A kritikus médiahasználat oktatása legalább olyan fontos a közösségi média celebjeinek előretörése idején, mint...","id":"20180520_Kontroll_nelkul_a_napi_kotelezo_szoritasaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30702d8-832e-4616-9432-47adbd490d25","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180520_Kontroll_nelkul_a_napi_kotelezo_szoritasaban","timestamp":"2018. május. 20. 19:15","title":"Kontroll nélkül, a napi kötelező szorításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf07b60-2780-4c4a-8a0e-61a04f0a655f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Új módszerekkel az eddiginél sokkal részletesebb bűnözői profil felrajzolása is lehetséges az ujjlenyomatokból, de a bőrredők tanulmányozása hamarosan az egészségügyben is kulcsszerephez juthat.","shortLead":"Új módszerekkel az eddiginél sokkal részletesebb bűnözői profil felrajzolása is lehetséges az ujjlenyomatokból, de...","id":"201820__ujjlenyomat_uj_szerepben__molekularis_alairas__vitatott_minuciak__redovizit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf07b60-2780-4c4a-8a0e-61a04f0a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3975fc35-dcad-4ff6-bde5-2a9f15c46b79","keywords":null,"link":"/tudomany/201820__ujjlenyomat_uj_szerepben__molekularis_alairas__vitatott_minuciak__redovizit","timestamp":"2018. május. 20. 20:00","title":"Tudja, hogy mit árul el önről az ujjlenyomata? Jóval többet, mint hinné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pekingi Új Kína hírügynökség elégedetten kommentálta a közös közleményt, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes csaknem egyhetes washingtoni tárgyalásai után adtak ki. A kínaiak elégedettsége érthető: túlságosan sok konkrétum nincs a közös nyilatkozatban.","shortLead":"A pekingi Új Kína hírügynökség elégedetten kommentálta a közös közleményt, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes...","id":"20180520_Ki_nyer_es_ki_veszit_azzal_hogy_Kina_es_az_Egyesult_Allamok_lemond_a_kereskedelmi_haborurol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade5848a-0334-492e-a7f2-ded74b66da45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Ki_nyer_es_ki_veszit_azzal_hogy_Kina_es_az_Egyesult_Allamok_lemond_a_kereskedelmi_haborurol","timestamp":"2018. május. 20. 16:03","title":"Ki nyer, és ki veszít azzal, hogy Kína és az Egyesült Államok lemond a kereskedelmi háborúról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405baefd-ac7c-4749-ae54-8dcf08e4534b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Magyar Pétert 54 éves korában érte a halál.","shortLead":"Magyar Pétert 54 éves korában érte a halál.","id":"20180520_Meghalt_Magyar_Peter_Europa_Kiado_Balaton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405baefd-ac7c-4749-ae54-8dcf08e4534b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99179bc4-ca99-462f-8fec-393727050805","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Meghalt_Magyar_Peter_Europa_Kiado_Balaton","timestamp":"2018. május. 20. 08:29","title":"Meghalt Magyar Péter, a hazai underground egyik legismertebb zenésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár háromszorosáért kelt el.","shortLead":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár...","id":"20180519_Prince_gitarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31d8fb5-9f26-4399-b6e9-c0c039df3f06","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Prince_gitarja","timestamp":"2018. május. 19. 14:15","title":"Hatvanmillió forintért ütötték le Prince gitárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39411868-1e90-4a29-9998-b6ab32abe41e","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Emlékezetes volt 1999 márciusában a dunaszerdahelyi vérengzés, amikor a Pápay-klán tíz emberével számolt le egy rivális bűnbanda. Durica Katarina új regényének főszereplői mégsem a várost rettegésben tartó maffiózók, hanem áldozataik, a megalázott, megerőszakolt nők.","shortLead":"Emlékezetes volt 1999 márciusában a dunaszerdahelyi vérengzés, amikor a Pápay-klán tíz emberével számolt le egy rivális...","id":"201817__durica_katarina_iro__szlovakiai_magyar_maffiarol_kisajatitasrol__elnemitott_ozvegyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39411868-1e90-4a29-9998-b6ab32abe41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3596f27e-4faf-4542-aa8a-eb8cd452d0b7","keywords":null,"link":"/kultura/201817__durica_katarina_iro__szlovakiai_magyar_maffiarol_kisajatitasrol__elnemitott_ozvegyek","timestamp":"2018. május. 19. 17:30","title":"Elnémított özvegyek: fel lehet-e valaha dolgozni ennyi vért és könnyet? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]