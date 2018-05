Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf271e2-70ab-4a72-96c5-7ecfc818fd1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval távoztak.","shortLead":"Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval...","id":"20180520_harry_herceg_meghan_markle_eskuvo_royalwedding_video_fogadas_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf271e2-70ab-4a72-96c5-7ecfc818fd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ad2d3-d957-43e3-b6e2-98623e6f902d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_harry_herceg_meghan_markle_eskuvo_royalwedding_video_fogadas_auto","timestamp":"2018. május. 20. 06:21","title":"Videó: Különleges autóval ment a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ac133-bc3c-40c0-b484-e90333b93754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanú szerint parkoló automatát tört fel a 25 éves helyi férfi.","shortLead":"A gyanú szerint parkoló automatát tört fel a 25 éves helyi férfi.","id":"20180520_parkoloautomata_gyongyos_tolvaj","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418ac133-bc3c-40c0-b484-e90333b93754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd51b0b-9920-430a-8e2c-bf50c2ebe1dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_parkoloautomata_gyongyos_tolvaj","timestamp":"2018. május. 20. 18:16","title":"Parkolóautomatából akart pénzt szerezni egy gyöngyösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"A ceremónia nemcsak Harryék szerelmének, hanem a fekete kultúrának is az ünnepe volt.","shortLead":"A ceremónia nemcsak Harryék szerelmének, hanem a fekete kultúrának is az ünnepe volt.","id":"20180520_Ez_a_hercegi_eskuvo_feketebb_volt_az_Oscarnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4365eca2-8dcb-433b-9ce4-3e7b92877d30","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Ez_a_hercegi_eskuvo_feketebb_volt_az_Oscarnal","timestamp":"2018. május. 20. 09:52","title":"Ez a hercegi esküvő feketébb volt az Oscarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd274686-0c14-470f-afc7-ed1ff40759bf","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Aligha kényszeríti térdre a teheráni kormányt az amerikai kivonulás az iráni atomalkuból. Irán legfőbb ütőkártyája a Libanontól Jemenig meglévő szövetségesi hálója.","shortLead":"Aligha kényszeríti térdre a teheráni kormányt az amerikai kivonulás az iráni atomalkuból. Irán legfőbb ütőkártyája...","id":"201820__felmondott_atomalku__europai_veszteseg__irani_ellenallas__a_halozat_csapdajaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd274686-0c14-470f-afc7-ed1ff40759bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6bea60-8c9c-48f8-bdcc-3451fab94c46","keywords":null,"link":"/vilag/201820__felmondott_atomalku__europai_veszteseg__irani_ellenallas__a_halozat_csapdajaban","timestamp":"2018. május. 20. 15:10","title":"Trump és az Irán-játszma: a hálózat csapdájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2 nem szolgáltatott adatot a tavalyi nézettségről és a bevételekről az Artisjusnak, ezért a jogkezelő szervezet nem tudja kiállítani a számlát. Pereskedés következhet. ","shortLead":"A TV2 nem szolgáltatott adatot a tavalyi nézettségről és a bevételekről az Artisjusnak, ezért a jogkezelő szervezet nem...","id":"20180520_MEg_mindig_nem_fizet_jogdijat_Andy_Vajna_teveje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5459fca3-0635-4059-b60d-86aceb74cf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_MEg_mindig_nem_fizet_jogdijat_Andy_Vajna_teveje","timestamp":"2018. május. 20. 08:42","title":"Még mindig nem fizet jogdíjat Andy Vajna tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc2c2b1-bfd3-44a1-820b-da7b237951ca","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az emberek az embertelenségtől lesznek jobbak. Ezen a meggyőződésen alapul a mostani büntetőpolitikai kurzus. Ezért tiltották ki a jogszerűbb és emberibb börtönviszonyokért tevékenykedő civileket a börtönökből, ezért számolták föl a börtönrádiót, ezért tiltották el a beszélőkön a közvetlen érintkezéstől, a puszitól, öleléstől a rabokat és párjaikat, gyerekeiket, és ezért nincs mese a börtönben. A balassagyarmati műintézményben hét éven át működött a Mesekör. Nagyidős nehézfiúk alkottak és adtak elő mesejátékokat gyerekeiknek, szeretteiknek és egymásnak a börtönkápolnában.","shortLead":"Az emberek az embertelenségtől lesznek jobbak. Ezen a meggyőződésen alapul a mostani büntetőpolitikai kurzus. Ezért...","id":"20180521_A_meseauto_defektje_avagy_Orbaniaban_nincs_mese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc2c2b1-bfd3-44a1-820b-da7b237951ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c6b61e-bb0c-48b6-a452-71b81455c61f","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_A_meseauto_defektje_avagy_Orbaniaban_nincs_mese","timestamp":"2018. május. 21. 07:00","title":"A meseautó defektje, avagy Orbániában nincs mese - börtönvilág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Föld 8 milliárdot jócskán meghaladó népességén belül 1,7 milliárd felnőttnek nincs bankszámlája, de kétharmaduknak van okostelefonja – ez az egyik legfontosabb adat a Világbank Global Findex címen közzétett tanulmányának.","shortLead":"A Föld 8 milliárdot jócskán meghaladó népességén belül 1,7 milliárd felnőttnek nincs bankszámlája, de kétharmaduknak...","id":"20180520_Tudta_Az_okostelefonok_elterjedese_segit_kitorni_a_melyszegenysegbol_es_a_migraciot_is_fekezheti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6ce5d8-32f5-4e6a-b54a-1e596541648a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Tudta_Az_okostelefonok_elterjedese_segit_kitorni_a_melyszegenysegbol_es_a_migraciot_is_fekezheti","timestamp":"2018. május. 20. 10:05","title":"Tudta? Az okostelefonok elterjedése segít kitörni a mélyszegénységből és a migrációt is fékezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f34314-463c-4cb0-b1e5-6ab9839e6fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Való igaz, hogy az elmúlt időszakban nagyban átalakultak a tartalomfogyasztási szokásaink, azonban kár tagadnunk, az internetezés mellett még ma is imádunk tévézni – állítja nézettségi kutatásokra és saját adataira alapozva az Invitel. A szolgáltató szerint az adás minőségét HD alatt egyre kevesebben tartják elfogadhatónak.","shortLead":"Való igaz, hogy az elmúlt időszakban nagyban átalakultak a tartalomfogyasztási szokásaink, azonban kár tagadnunk...","id":"20180520_tevenezes_tevezesi_szokasok_sportkozvetites_invitel_hd_minoseg_adas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0f34314-463c-4cb0-b1e5-6ab9839e6fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4640c2-8a58-4a17-a895-5d06341212d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_tevenezes_tevezesi_szokasok_sportkozvetites_invitel_hd_minoseg_adas","timestamp":"2018. május. 20. 10:13","title":"Önnek milyen tévéje van otthon? Egyre több magyar nem adná HD alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]