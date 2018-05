Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is bekapcsolják a reklámokat, hogy újabb eszközt fordítsanak bevételgyarapításra. ","shortLead":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is...","id":"20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa875227-2dae-4c50-935c-f276ff3dde48","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","timestamp":"2018. május. 21. 12:03","title":"Változtat a Facebook: 5-15 mp-es reklámok jönnek az utolsó olyan felületre, ahol eddig nem voltak hirdetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban már az egyszerű életfogytiglan sem elég a hatalomnak.","shortLead":"Törökországban már az egyszerű életfogytiglan sem elég a hatalomnak.","id":"20180521_Orban_nagy_peldakepe_folytatja_a_kimeletlen_tisztogatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a9980c-97f4-4429-8b16-6bdaab95d6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Orban_nagy_peldakepe_folytatja_a_kimeletlen_tisztogatast","timestamp":"2018. május. 21. 16:54","title":"Orbán nagy példaképe folytatja a kíméletlen tisztogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kubában lezuhant utasszállító repülőgépen utazók legnagyobb része kubai volt, kivéve öt másik utast, akik között két-két argentin, valamint nyugat-szaharai és egy mexikói állampolgár volt. A személyzet hat tagjai mind mexikói volt - jelentette szombaton az EFE spanyol hírügynökség.","shortLead":"A Kubában lezuhant utasszállító repülőgépen utazók legnagyobb része kubai volt, kivéve öt másik utast, akik között...","id":"20180519_Kubai_volt_a_Havanna_kozeleben_lezuhant_gepen_utazok_tobbsege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6f93ed-9253-40b4-8704-5836110937f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180519_Kubai_volt_a_Havanna_kozeleben_lezuhant_gepen_utazok_tobbsege","timestamp":"2018. május. 19. 21:57","title":"Kubai volt a Havanna közelében lezuhant gépen utazók többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec biztonságpolitikai intézet friss Globsec Trends 2018 című tanulmányából.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec...","id":"20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110769e-ac2d-47a2-aa7d-8cf765853e04","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 20. 17:37","title":"Kitalálja, hogy melyik nagyhatalom vezetője a legnépszerűbb Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2f5d03-2cfd-4798-8c2d-1ee7ad14ba99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes meghívót küldött ki a HMD Global egy moszkvai eseményre. Ott lesznek a cég vezetői, így szinte biztos, hogy új okostelefon(ok) bemutatásáról lesz szó.","shortLead":"Rejtélyes meghívót küldött ki a HMD Global egy moszkvai eseményre. Ott lesznek a cég vezetői, így szinte biztos...","id":"20180520_hmd_global_meghivo_moszkvai_esemeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2f5d03-2cfd-4798-8c2d-1ee7ad14ba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffe20a6-51d8-4407-bccb-78eaf17c8954","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_hmd_global_meghivo_moszkvai_esemeny","timestamp":"2018. május. 20. 08:03","title":"Izgalmas kérdés: mit fog bemutatni Moszkvában a Nokia telefonok gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna áttekinti az összes megállapodást, amelyet a Szovjetunió felbomlása nyomán létrejött Független Államok Közösségén (FÁK) keretei belül kötött, és kilép mindegyikből, amelyik nem felel meg nemzeti érdekeinek - szögezte le Petro Porosenko ukrán elnök vasárnap Kijevben azon a rendezvényen, amelyet az 1937-1938-as sztálini \"nagy terror\" áldozatainak emléknapján tartottak.","shortLead":"Ukrajna áttekinti az összes megállapodást, amelyet a Szovjetunió felbomlása nyomán létrejött Független Államok...","id":"20180520_Porosenko_Ukrajna_kilep_minden_FAKmegallapodasbol_amely_ellentetes_az_erdekeivel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77369a39-ef79-44cb-8a58-8ba86fbf39fa","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Porosenko_Ukrajna_kilep_minden_FAKmegallapodasbol_amely_ellentetes_az_erdekeivel","timestamp":"2018. május. 20. 14:33","title":"Porosenko: Ukrajna kilép minden FÁK-megállapodásból, amely ellentétes az érdekeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti sikerekig nem jutottak, ellentétben amerikai vetélytársaikkal. Más fontos találmányokat pedig ismerünk és használunk úgy, hogy nem tudjuk, német tudósok alkotásai.","shortLead":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti...","id":"201816_elfeledett_nemetfeltalalok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c752b3d0-2f64-400e-be3e-d425bc1e34cb","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_elfeledett_nemetfeltalalok","timestamp":"2018. május. 20. 10:30","title":"\"A ló nem eszik uborkasalátát\" - ezt mondták a Bell találmányát megelőző első telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy 3 és egy 6 éves gyerekkel néztük meg az Állatkert mellett most megnyílt Holnemvolt Várat, és nem esett jól. A nagyobb imádta, a kisebb csak azt hallgatta, mit miért nem tud használni. Az egész a régi Vidámpark hangulatát idézi: a belépő dupláját minimum ott kell hagyod, különben értelme sincs bemenni. ","shortLead":"Egy 3 és egy 6 éves gyerekkel néztük meg az Állatkert mellett most megnyílt Holnemvolt Várat, és nem esett jól...","id":"20180520_Leteszteltuk_ket_gyerekkel_a_Holnemvolt_Parkot_fajdalmas_elmeny_volt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60523390-38ab-4fb4-aa67-a7faada50ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Leteszteltuk_ket_gyerekkel_a_Holnemvolt_Parkot_fajdalmas_elmeny_volt","timestamp":"2018. május. 20. 15:00","title":"Teszteltük két gyerekkel a Holnemvolt Várat, fájdalmas élmény volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]