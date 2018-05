Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte a podgoricai közszolgálati televízió.","shortLead":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte...","id":"20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89c1956-53e3-452c-a5bc-49458b715a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","timestamp":"2018. május. 20. 14:05","title":"Ha ez az ország határkerítést emel a migránsok ellen, 25 kilométerre való drótot ajándékba kap Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62fcc28-1f5f-44a7-999b-7e6d5495996d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Büntetőből talált be a belga, ezzel lett 1-0.","shortLead":"Büntetőből talált be a belga, ezzel lett 1-0.","id":"20180519_A_Chelsea_nyert_az_angol_FA_Kupat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62fcc28-1f5f-44a7-999b-7e6d5495996d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cbd1f9-99c8-4965-a309-054f954ef99d","keywords":null,"link":"/sport/20180519_A_Chelsea_nyert_az_angol_FA_Kupat","timestamp":"2018. május. 19. 20:23","title":"A Chelsea nyerte az angol FA Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is bekapcsolják a reklámokat, hogy újabb eszközt fordítsanak bevételgyarapításra. ","shortLead":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is...","id":"20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa875227-2dae-4c50-935c-f276ff3dde48","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","timestamp":"2018. május. 21. 12:03","title":"Változtat a Facebook: 5-15 mp-es reklámok jönnek az utolsó olyan felületre, ahol eddig nem voltak hirdetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","shortLead":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","id":"20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62309cc6-6e41-4653-b55c-a7127c1ec3c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","timestamp":"2018. május. 20. 10:55","title":"Brit sajtó: a királyi mennyegző a protokoll lazulását mutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2012 előtti autót vezetni veszélyes lehet, a legveszélysebb autós fejlesztés eddig 28 embert ölt meg, a rendőrök pedig profi módon reagálták le, hogy az autósok jelezték egymásnak az ócsai traffipaxot. Mutatjkuk a hét híreit.","shortLead":"2012 előtti autót vezetni veszélyes lehet, a legveszélysebb autós fejlesztés eddig 28 embert ölt meg, a rendőrök pedig...","id":"20180520_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1637892a-4d63-424d-8d4e-3a6a692e0b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 20. 13:16","title":"Tolatóradar: vasárnaptól ezt nézik a rendőrök, ha megállítják a közúti ellenőrzésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári gyerekprogramok skálája. A hosszú szünidőt nyilvánvalóan sok szülő csak efféle táborokat beiktatva tudja megoldani – ha bírja anyagilag.","shortLead":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári...","id":"20180520_Gyerektaborral_huzna_ki_a_nyari_vakaciot_Aligha_ussza_meg_heti_40_ezer_forint_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06626fb8-c696-4fa2-a105-29ab1b239ba5","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Gyerektaborral_huzna_ki_a_nyari_vakaciot_Aligha_ussza_meg_heti_40_ezer_forint_alatt","timestamp":"2018. május. 20. 12:42","title":"Gyerektáborral húzná ki a nyári vakációt? Aligha ússza meg heti 40 ezer forint alatt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","shortLead":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","id":"20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1975bcf9-2316-439c-8d14-71bdfeee1b2f","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Német vicclap álhíréről „tudósítva” számolt be a köztévé, micsoda állapotok uralkodnak nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077adb40-e9b5-4bb9-bde2-e2ab72a2a16c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 70 éves színész köztévés kitiltásáról is beszélt.","shortLead":"A 70 éves színész köztévés kitiltásáról is beszélt.","id":"20180519_Galvolgyi_Bodocs_zsenialis_de_az_Orbanparodia_nem_tetszett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=077adb40-e9b5-4bb9-bde2-e2ab72a2a16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a48b333-1aef-4bbc-8e9a-e1e5d6091222","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Galvolgyi_Bodocs_zsenialis_de_az_Orbanparodia_nem_tetszett","timestamp":"2018. május. 19. 21:10","title":"Gálvölgyi: Bödőcs zseniális, de az Orbán-paródia nem tetszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]