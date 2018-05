Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már Románia légterében sem létesített rádiókapcsolatot a Norvegian légitársaság Boeing 707-es utasszállító repülőgépe, amely Szingapúr -London útvonalon repült, ezért riasztásra kerültek a Magyar Honvédség készültségi szolgálatában lévő Gripenjei.","shortLead":"Már Románia légterében sem létesített rádiókapcsolatot a Norvegian légitársaság Boeing 707-es utasszállító repülőgépe...","id":"20180519_Riasztottak_a_Magyar_Honvedseg_Gripenjeit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd0acf-fefc-42ef-bab5-ecc257e1ca53","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Riasztottak_a_Magyar_Honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2018. május. 19. 16:54","title":"Riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf271e2-70ab-4a72-96c5-7ecfc818fd1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval távoztak.","shortLead":"Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval...","id":"20180520_harry_herceg_meghan_markle_eskuvo_royalwedding_video_fogadas_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf271e2-70ab-4a72-96c5-7ecfc818fd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ad2d3-d957-43e3-b6e2-98623e6f902d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_harry_herceg_meghan_markle_eskuvo_royalwedding_video_fogadas_auto","timestamp":"2018. május. 20. 06:21","title":"Videó: Különleges autóval ment a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törökország mintegy hárommilliárd eurót biztosít a Szarajevót és Belgrádot összekötő autópálya kiépítésére, az erre vonatkozó pályázatot a nyáron írják ki - jelentette ki Bakir Izetbegovic, a háromtagú boszniai államelnökség bosnyák tagja Szarajevóban, miután tárgyalást folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.","shortLead":"Törökország mintegy hárommilliárd eurót biztosít a Szarajevót és Belgrádot összekötő autópálya kiépítésére, az erre...","id":"20180520_Ennek_az_orszagnak_nagyon_megeri_Erdogan_torok_elnok_baratsaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea873561-8663-4630-bb8d-86ab4e088497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Ennek_az_orszagnak_nagyon_megeri_Erdogan_torok_elnok_baratsaga","timestamp":"2018. május. 20. 16:42","title":"Ennek az országnak nagyon megéri Erdogan török elnök barátsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ff015c-9ebf-4c5f-8510-44319e5966d5","c_author":"-t-","category":"kultura","description":"A Harry herceg és Meghan Markle windsori menyegzőjét követő fogadáson és vacsorán ugyancsak torkoskodhattak az előkelő alattvalók. De bármely mezítlábas polgár is belekóstolhatott az ünnepi tortába és a desszertekbe. Legalább is virtuálisan. \r

\r

","shortLead":"A Harry herceg és Meghan Markle windsori menyegzőjét követő fogadáson és vacsorán ugyancsak torkoskodhattak az előkelő...","id":"20180519_Eskuvoi_edessegek_a_kiralyi_konyhabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73ff015c-9ebf-4c5f-8510-44319e5966d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e61b3-0e27-4a06-85f6-5a8f915bc3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Eskuvoi_edessegek_a_kiralyi_konyhabol","timestamp":"2018. május. 20. 09:03","title":"Esküvői édességek a királyi konyhából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5924aba4-ccb6-4759-8b16-75074f44820a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaország után New Yorkban is jobban lazíthatnak majd a dolgozók.","shortLead":"Franciaország után New Yorkban is jobban lazíthatnak majd a dolgozók.","id":"20180520_Jokora_osszeget_fizethet_majd_az_a_ceg_amely_elvarja_a_dolgozoktol_a_munkaidon_tuli_emailezest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5924aba4-ccb6-4759-8b16-75074f44820a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da07591-f433-47a4-a213-cbf444dc47c2","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Jokora_osszeget_fizethet_majd_az_a_ceg_amely_elvarja_a_dolgozoktol_a_munkaidon_tuli_emailezest","timestamp":"2018. május. 20. 16:05","title":"Jókora bírságot fizethet majd az a cég, amely elvárja a dolgozóktól a munkaidőn túli emailezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc69ea4-2e38-44a5-9ae8-e5afff379c9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megalakult az új kormány, migránsok eldobott szendvicseivel riogatják a sertéspestis miatt aggódókat, a Balatonon nagy drágulás várható az idei szezonban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megalakult az új kormány, migránsok eldobott szendvicseivel riogatják a sertéspestis miatt aggódókat, a Balatonon nagy...","id":"20180520_Es_akkor_Meszaros_turulja_nem_kapkod_az_eldobalt_szendvicsek_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adc69ea4-2e38-44a5-9ae8-e5afff379c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92dd6b73-b7c4-4a1c-a979-d5438296ee39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Es_akkor_Meszaros_turulja_nem_kapkod_az_eldobalt_szendvicsek_utan","timestamp":"2018. május. 20. 07:00","title":"És akkor Mészáros turulja nem kapkod a migránsok eldobált szendvicsei után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aaaab13-19d1-45df-ab28-69c4a24471c4","c_author":"","category":"kultura","description":"Először az Ördögkatlan Fesztiválon lépnek fel a fiatalok, aztán vidéki színpadokra is elviszik a Faulkner- művet.","shortLead":"Először az Ördögkatlan Fesztiválon lépnek fel a fiatalok, aztán vidéki színpadokra is elviszik a Faulkner- művet.","id":"20180520_Elso_eloadasara_keszul_az_ifj_Vidnyanszky_es_Vecsei_Hasi_nevevel_femjelzett_csoportosulas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aaaab13-19d1-45df-ab28-69c4a24471c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e19479-706b-455d-9c55-9fc985be367b","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Elso_eloadasara_keszul_az_ifj_Vidnyanszky_es_Vecsei_Hasi_nevevel_femjelzett_csoportosulas","timestamp":"2018. május. 20. 09:41","title":"Első előadására készül az ifj. Vidnyánszky és Vecsei \"Hasi\" nevével fémjelzett csoportosulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d11e392-3b18-485b-bd8c-af6f5466db57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mit tud kínálni Magyarország, ami miatt megéri egy fiatalnak itt maradni? Erről kérdeztük azokat, akik úgy döntöttek, nem a kivándorlást választják.","shortLead":"Mit tud kínálni Magyarország, ami miatt megéri egy fiatalnak itt maradni? Erről kérdeztük azokat, akik úgy döntöttek...","id":"20180520_Miert_marad_barki_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d11e392-3b18-485b-bd8c-af6f5466db57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d40d6d-d24d-4cea-b2db-271857af4b7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Miert_marad_barki_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 20. 10:00","title":"Az egyetemre készülők harmada külföldre menne, de mi tartja itthon a többieket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]