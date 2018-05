Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09038ffc-d1c3-4f3f-8deb-f74f4c2c7df8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították meg francia tudósok a náci diktátor Moszkvában őrzött fogdarabjai és a neki tulajdonított koponyacsont vizsgálata révén.","shortLead":"Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították...","id":"20180521_hitler_halala_1945_cian_puskagolyo_hitler_argentinaba_menekult_tengeralattjaro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09038ffc-d1c3-4f3f-8deb-f74f4c2c7df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677fc68-592e-4a1b-b8eb-251d61923830","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_hitler_halala_1945_cian_puskagolyo_hitler_argentinaba_menekult_tengeralattjaro","timestamp":"2018. május. 21. 19:03","title":"Vége az összeesküvés-elméleteknek, a tudósok most kimondták: Hitler valóban meghalt 1945-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f36bc96-1bb0-4795-8bb1-e46b2497d0cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás napjának reggelén már nyilvánvaló vált, hogy a tartalékrendszer jobban működik, mégis csak az összeomlás után kezdték azt használni. Még jó, hogy Pálffy milliós jutalmat kapott érte.","shortLead":"A választás napjának reggelén már nyilvánvaló vált, hogy a tartalékrendszer jobban működik, mégis csak az összeomlás...","id":"20180522_Kekhalal_a_valasztas_estejen_Palffy_Ilonaek_programozott_bukasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f36bc96-1bb0-4795-8bb1-e46b2497d0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5574bdb8-9ae1-4240-a488-8f2c4a350c26","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Kekhalal_a_valasztas_estejen_Palffy_Ilonaek_programozott_bukasa","timestamp":"2018. május. 22. 10:31","title":"Kékhalál a választás estéjén: Pálffy Ilonáék programozott bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180522_A_Tv2n_megfejtettek_Lazar_Janos_edzotaborba_vonul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e90d93b-c272-4054-a3e5-d0e4e4d17f00","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_Tv2n_megfejtettek_Lazar_Janos_edzotaborba_vonul","timestamp":"2018. május. 22. 11:34","title":"A Tv2-n megfejtették: Lázár János edzőtáborba vonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négyszer tesztelték Oroszország új, állítólag végtelen hatótávolságú rakétáit, ám a nukleáris hajtóművelt felszerelt eszközök egyszer sem működtek megfelelően: az egyik negyven kilométert repült, de olyan is akadt, amely csak nyolc kilométerig bírta.","shortLead":"Négyszer tesztelték Oroszország új, állítólag végtelen hatótávolságú rakétáit, ám a nukleáris hajtóművelt felszerelt...","id":"20180522_A_foldbe_alltak_az_orosz_kiserleti_raketak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cab1ec6-1e26-4c33-a7d5-89dc7a8236e1","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_A_foldbe_alltak_az_orosz_kiserleti_raketak","timestamp":"2018. május. 22. 14:50","title":"A földbe álltak az orosz kísérleti rakéták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újautó-eladások tekintetében egyre kisebb a különbség a részben vagy teljesen elektromos autók és dízelmotoros társaik között. ","shortLead":"Újautó-eladások tekintetében egyre kisebb a különbség a részben vagy teljesen elektromos autók és dízelmotoros társaik...","id":"20180522_dizel_gazolaj_dizelmotor_elektromos_auto_villanyauto_ujauto_hasznaltauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1789acc-bfe7-478f-8c95-a019edc1dcbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_dizel_gazolaj_dizelmotor_elektromos_auto_villanyauto_ujauto_hasznaltauto","timestamp":"2018. május. 22. 11:21","title":"Már hazánkban is a dízelek nyakában lihegnek az elektromos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Normafán található a fiatalon elhunyt énekesnő kedvenc padja, amin most már a neve is szerepel.","shortLead":"A Normafán található a fiatalon elhunyt énekesnő kedvenc padja, amin most már a neve is szerepel.","id":"20180521_Emlekpadot_avattak_a_Normafan_a_fiatalon_elhunyt_Fabian_Julinak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e66c17f-c29f-4833-a6a7-62fdcaf14701","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Emlekpadot_avattak_a_Normafan_a_fiatalon_elhunyt_Fabian_Julinak","timestamp":"2018. május. 21. 14:20","title":"Emlékpadot avattak a Normafánál a fiatalon elhunyt Fábián Julinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482c8b94-7e2e-43fb-942d-6d088c88b681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a sebességrekordnak vajmi kevés értelme van, mindenesetre mutatjuk, hogy hogyan száguld a furcsa szerkezet.","shortLead":"Ennek a sebességrekordnak vajmi kevés értelme van, mindenesetre mutatjuk, hogy hogyan száguld a furcsa szerkezet.","id":"20180522_videon_sebessegrekord_negykereku_feszer_volkswagen_passat_audi_rs4_tuning_rekord","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482c8b94-7e2e-43fb-942d-6d088c88b681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39e0f96-f51f-435f-86f4-da40284c1e75","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_videon_sebessegrekord_negykereku_feszer_volkswagen_passat_audi_rs4_tuning_rekord","timestamp":"2018. május. 22. 15:23","title":"Videón az új sebességrekord: 168 km/h-val repesztett egy négykerekű fészer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ecbd9-2aab-433c-87ff-8518d131d5ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. ","shortLead":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. ","id":"20180521_kemvideo_nurburgring_bmw_x3_m_competition_tuning_divatterepjaro_suv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=110ecbd9-2aab-433c-87ff-8518d131d5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6147f95-3d02-4d98-8de2-914bcbc643f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_kemvideo_nurburgring_bmw_x3_m_competition_tuning_divatterepjaro_suv","timestamp":"2018. május. 21. 09:21","title":"Kémvideón az új BMW X3 M - 475 lóerős lesz a legdurvább változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]