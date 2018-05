Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy 3 és egy 6 éves gyerekkel néztük meg az Állatkert mellett most megnyílt Holnemvolt Várat, és nem esett jól. A nagyobb imádta, a kisebb csak azt hallgatta, mit miért nem tud használni. Az egész a régi Vidámpark hangulatát idézi: a belépő dupláját minimum ott kell hagyod, különben értelme sincs bemenni. ","shortLead":"Egy 3 és egy 6 éves gyerekkel néztük meg az Állatkert mellett most megnyílt Holnemvolt Várat, és nem esett jól...","id":"20180520_Leteszteltuk_ket_gyerekkel_a_Holnemvolt_Parkot_fajdalmas_elmeny_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60523390-38ab-4fb4-aa67-a7faada50ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Leteszteltuk_ket_gyerekkel_a_Holnemvolt_Parkot_fajdalmas_elmeny_volt","timestamp":"2018. május. 20. 15:00","title":"Teszteltük két gyerekkel a Holnemvolt Várat, fájdalmas élmény volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69178a81-0bd3-4509-9fe1-150e4e3870dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga Orbán Viktor tett közzé egy fotót az újszülöttről, ahogy meglátogatták a kórházban. ","shortLead":"Maga Orbán Viktor tett közzé egy fotót az újszülöttről, ahogy meglátogatták a kórházban. ","id":"20180521_Itt_az_elso_foto_Orban_masodik_unokajarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69178a81-0bd3-4509-9fe1-150e4e3870dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bb622c-47d9-4297-b900-203bcef3f7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Itt_az_elso_foto_Orban_masodik_unokajarol","timestamp":"2018. május. 21. 15:03","title":"Itt az első fotó Orbán második unokájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","shortLead":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","id":"20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c60c918-7986-48da-b057-fa44aec2f0ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","timestamp":"2018. május. 21. 18:56","title":"Részletes vallomást tett a sólyi kislány megölésével gyanúsított 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, hogy hiba van-e a Facebookon, vagy újítással kísérleteznek a közösségi oldal fejlesztői, de az biztos, hogy többeknél változott hétfőn a chatelős sáv megjelenése.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy hiba van-e a Facebookon, vagy újítással kísérleteznek a közösségi oldal fejlesztői, de...","id":"20180521_facebook_chat_hova_tuntek_ismerosok_mikor_volt_aktiv_allapotjelzo_messenger","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181c2687-f3b7-4635-bf81-597ac6e6ea76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_chat_hova_tuntek_ismerosok_mikor_volt_aktiv_allapotjelzo_messenger","timestamp":"2018. május. 21. 20:33","title":"Eltűnt a Facebook chaten sok ismerőse? Nincs ezzel egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bef4ec-21ed-486b-8163-448d78b03b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A protokollnak megfelelően akkreditálták magukat, mégsem tudósíthatott a feljutást érő meccsről az Index csapata. A mérkőzésen a korábbi Orbán-kormány fejlesztési minisztere, Seszták Miklós is jelen volt.","shortLead":"A protokollnak megfelelően akkreditálták magukat, mégsem tudósíthatott a feljutást érő meccsről az Index csapata...","id":"20180521_Kidobtak_az_Indexet_a_Kisvarda_meccserol_miutan_megerkezett_Orban_korabbi_minisztere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56bef4ec-21ed-486b-8163-448d78b03b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4c6a13-2976-4375-b696-15d94f392e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Kidobtak_az_Indexet_a_Kisvarda_meccserol_miutan_megerkezett_Orban_korabbi_minisztere","timestamp":"2018. május. 21. 12:30","title":"Kidobták az Indexet a Kisvárda meccséről, miután megérkezett Orbán korábbi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A puska töltéséhez használt töltővessző benne maradt a fegyverben, azt lőtte ki egy másik, szintén a várjátékokon részt vevő idős emberre egy 30 éves szigetvári férfi.","shortLead":"A puska töltéséhez használt töltővessző benne maradt a fegyverben, azt lőtte ki egy másik, szintén a várjátékokon részt...","id":"20180521_Meglottek_egy_ferfit_a_tatai_varjatekokon_eletveszelyesen_megserult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfaac0d-cd06-4ba4-bcfa-9a26bd0da5da","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Meglottek_egy_ferfit_a_tatai_varjatekokon_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2018. május. 21. 09:55","title":"Meglőttek egy férfit a tatai várjátékokon, életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét év után ismét teljes egészében a szíriai kormányhadsereg ellenőrzése alatt van Damaszkusz és a főváros környéke.","shortLead":"Hét év után ismét teljes egészében a szíriai kormányhadsereg ellenőrzése alatt van Damaszkusz és a főváros környéke.","id":"20180521_Damaszkusz_es_kornyeke_ujra_a_kormany_kezen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a155e-7b48-456e-a625-fce48b1400f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Damaszkusz_es_kornyeke_ujra_a_kormany_kezen","timestamp":"2018. május. 21. 20:09","title":"Damaszkusz és környéke újra a kormány kezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pekingi Új Kína hírügynökség elégedetten kommentálta a közös közleményt, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes csaknem egyhetes washingtoni tárgyalásai után adtak ki. A kínaiak elégedettsége érthető: túlságosan sok konkrétum nincs a közös nyilatkozatban.","shortLead":"A pekingi Új Kína hírügynökség elégedetten kommentálta a közös közleményt, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes...","id":"20180520_Ki_nyer_es_ki_veszit_azzal_hogy_Kina_es_az_Egyesult_Allamok_lemond_a_kereskedelmi_haborurol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade5848a-0334-492e-a7f2-ded74b66da45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Ki_nyer_es_ki_veszit_azzal_hogy_Kina_es_az_Egyesult_Allamok_lemond_a_kereskedelmi_haborurol","timestamp":"2018. május. 20. 16:03","title":"Ki nyer, és ki veszít azzal, hogy Kína és az Egyesült Államok lemond a kereskedelmi háborúról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]