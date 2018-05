Kétszer, két különböző hadszíntéren is részt vett támadásokban az F-35-ös alacsony észlelhetőségű (lopakodó) vadászbombázó - adta hírül a BBC. Ez volt az amerikai gyártmányú gépek első harci bevetése, legalábbis amiről tájékoztatták a közvéleményt.

Az izraeli légierő főnöke fotókat is bemutatott a Bejrút felett tevékenykedő gépekről. Az F-35-ösök Szíria feletti műveletekben is részt vettek.

Izrael az első külföldi ország, amely megkapta a csúcstechnológiájú gépeket az Egyesült Államoktól, a megrendelt 50 darabból kilencet szállítottak le eddig. A zsidó állam légiereje elégedett a géppel, amely véleményük szerint igazi adu lehet a kezükben.

Izrael szíriai tevékenysége az ott megjelenő iráni csapatok ellen irányul, Tel-Aviv ugyanis Iránt tekinti a legveszélyesebb ellenfélnek jelenleg.

Az F-35-ös programnak szüksége is van a jó szavakra. Tavaly, megválasztása után Donald Trump többször is kikelt a szerinte elképesztően elszaladt költségű fejlesztés ellen. Az F-35-ösök egy gépre vetített költségét százmillió dollárra becsülik. Kritikák érték a repülőgépet azért is, mert manőverezőképessége állítólag elmaradt a korábbi modellektől. Ezek valóságtartalma vitatott, a pontos paraméterek értelemszerűen titkosak.