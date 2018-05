Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elnök két mobilt is használ, de nincs rajtuk az átlagfelhasználókénál erősebb biztonsági rendszer.","shortLead":"Az elnök két mobilt is használ, de nincs rajtuk az átlagfelhasználókénál erősebb biztonsági rendszer.","id":"20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199a6f59-a502-480c-9542-f3d714413f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","timestamp":"2018. május. 22. 06:49","title":"Egyáltalán nem biztonságos Trump két mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A puska töltéséhez használt töltővessző benne maradt a fegyverben, azt lőtte ki egy másik, szintén a várjátékokon részt vevő idős emberre egy 30 éves szigetvári férfi.","shortLead":"A puska töltéséhez használt töltővessző benne maradt a fegyverben, azt lőtte ki egy másik, szintén a várjátékokon részt...","id":"20180521_Meglottek_egy_ferfit_a_tatai_varjatekokon_eletveszelyesen_megserult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfaac0d-cd06-4ba4-bcfa-9a26bd0da5da","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Meglottek_egy_ferfit_a_tatai_varjatekokon_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2018. május. 21. 09:55","title":"Meglőttek egy férfit a tatai várjátékokon, életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték eddig. Az M5S a Liga pártszövetség részvételével formálódó populista kabinet várhatóan több szempontból is szembemegy az EU politikájával.","shortLead":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték...","id":"20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde1c4b3-4408-4c02-a4ae-51c93b6328d1","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","timestamp":"2018. május. 21. 18:52","title":"Szinte ismeretlen jogászprofesszor lehet a populista olasz kormány feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapest felé félpályán halad a forgalom.","shortLead":"Budapest felé félpályán halad a forgalom.","id":"20180521_Autoszalito_treler_karambolozott_az_M3ason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe41dffa-1f45-4502-a19e-cfaada63fe23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Autoszalito_treler_karambolozott_az_M3ason","timestamp":"2018. május. 21. 18:01","title":"Autószállító tréler karambolozott az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ecbd9-2aab-433c-87ff-8518d131d5ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. ","shortLead":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. ","id":"20180521_kemvideo_nurburgring_bmw_x3_m_competition_tuning_divatterepjaro_suv","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=110ecbd9-2aab-433c-87ff-8518d131d5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6147f95-3d02-4d98-8de2-914bcbc643f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_kemvideo_nurburgring_bmw_x3_m_competition_tuning_divatterepjaro_suv","timestamp":"2018. május. 21. 09:21","title":"Kémvideón az új BMW X3 M - 475 lóerős lesz a legdurvább változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Transport Layer Security (TLS) titkosítás legújabb verziójának köszönhetően a hackerek sokkal nehezebben tudják lehallgatni az internetes kommunikációt.","shortLead":"A Transport Layer Security (TLS) titkosítás legújabb verziójának köszönhetően a hackerek sokkal nehezebben tudják...","id":"20180521_tls_protokoll_biztonsagos_internetezes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8280dff5-305b-4187-b7a5-28e964e2e56d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_tls_protokoll_biztonsagos_internetezes","timestamp":"2018. május. 21. 08:03","title":"4 év után végre változik valami az interneten, ami megnehezíti a csalók dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István szerint sokan félnek az integrációtól, pedig a kicsiket segítené, és a résztvevők tulajdonolnák húsz év múlva a feldolgozóipart és a kereskedelmet.","shortLead":"Nagy István szerint sokan félnek az integrációtól, pedig a kicsiket segítené, és a résztvevők tulajdonolnák húsz év...","id":"20180522_Reszkess_Aldi_Lidl_Tesco__az_agrarminszter_a_gazdakkal_vasaroltatna_fel_a_kereskedelmi_lancokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c266743-6caa-49fc-a9f8-70b56f8a4ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Reszkess_Aldi_Lidl_Tesco__az_agrarminszter_a_gazdakkal_vasaroltatna_fel_a_kereskedelmi_lancokat","timestamp":"2018. május. 22. 11:34","title":"Reszkess, Aldi, Lidl, Tesco – az agrárminiszter a gazdákkal vásároltatná fel a kereskedelmi láncokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéken kívül az Egyesült Államok, az Európai Unió és a limai csoport - 14 amerikai és karibi ország - elutasítja a szavazást. Valamennyien a demokrácia aláásásával vádolják Madurót. ","shortLead":"Az ellenzéken kívül az Egyesült Államok, az Európai Unió és a limai csoport - 14 amerikai és karibi ország - elutasítja...","id":"20180521_Maduro_marad_Venezula_elnoke_az_Egyesult_Allamok_sem_fogadja_el_az_eredmenyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0f36b0-93cc-49c2-bf07-df07170f9752","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Maduro_marad_Venezula_elnoke_az_Egyesult_Allamok_sem_fogadja_el_az_eredmenyt","timestamp":"2018. május. 21. 09:51","title":"Maduro marad Venezula elnöke, az Egyesült Államok sem fogadja el az eredményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]