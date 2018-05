Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec biztonságpolitikai intézet friss Globsec Trends 2018 című tanulmányából.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec...","id":"20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110769e-ac2d-47a2-aa7d-8cf765853e04","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 20. 17:37","title":"Kitalálja, hogy melyik nagyhatalom vezetője a legnépszerűbb Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974350ac-c3c7-49e8-85fc-367db5611d28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","shortLead":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","id":"20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974350ac-c3c7-49e8-85fc-367db5611d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fcf47b-cf1b-45d5-bafd-59d5f2310a36","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","timestamp":"2018. május. 22. 13:08","title":"Orral előrebukva hajtott végre kényszerleszállást egy gép Szaúd-Arábiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","shortLead":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","id":"20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642f75-ca10-43ef-9494-874d8cf96193","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","timestamp":"2018. május. 21. 12:05","title":"Palackpostával döntenék meg Kim Dzsong Un hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d835c1-0d33-4f45-b83f-cd41a0d5a045","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Demográfiai kérdésekről, családpolitikáról, valamint az EP-választások előtt európai kérdésekről tartanának konzultációt. ","shortLead":"Demográfiai kérdésekről, családpolitikáról, valamint az EP-választások előtt európai kérdésekről tartanának...","id":"20180522_Rogton_ket_nemzeti_konzultaciot_is_belengetett_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67d835c1-0d33-4f45-b83f-cd41a0d5a045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac4fc75-75c3-49b2-b66e-cfa7b78032ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Rogton_ket_nemzeti_konzultaciot_is_belengetett_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 22. 06:03","title":"Rögtön két nemzeti konzultációt is belengetett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32686a9-1e7a-4214-abf5-c495590011da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Veszélyes és teljességgel érthetetlen az ilyesmi.","shortLead":"Veszélyes és teljességgel érthetetlen az ilyesmi.","id":"20180520_ferihegyi_gyorsforgalmi_paintball_sarkany_center","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e32686a9-1e7a-4214-abf5-c495590011da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6ab6be-f389-4d58-b85e-5adb45ab9efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_ferihegyi_gyorsforgalmi_paintball_sarkany_center","timestamp":"2018. május. 20. 15:25","title":"Paintball puskával lőtte valaki az autósokat a Ferihegyi úti gyaloghídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","shortLead":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","id":"20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193512e8-0e74-4c9b-955f-5d7006f10c97","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","timestamp":"2018. május. 21. 15:18","title":"Újabb két hegymászó halt meg a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott a címvédő Telekom Veszprém otthonában, de összesítésben egyetlen góllal, 58-57-re jobbnak bizonyult riválisánál.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott...","id":"20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995b5e4-2804-4b0c-a285-544d7d027478","keywords":null,"link":"/sport/20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","timestamp":"2018. május. 20. 17:12","title":"Trónfosztás egyetlen góllal, a Szeged a bajnok férfi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"Tavaly karácsonykor zavarták meg a metróközlekedést azzal, hogy besétáltak az alagútba. ","shortLead":"Tavaly karácsonykor zavarták meg a metróközlekedést azzal, hogy besétáltak az alagútba. ","id":"20180521_Birosagra_mehetnek_a_fiatalok_akik_miatt_le_kellett_allitani_a_2es_metrot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffe5ba5-8a84-47b9-9bcf-c54ed9950550","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Birosagra_mehetnek_a_fiatalok_akik_miatt_le_kellett_allitani_a_2es_metrot","timestamp":"2018. május. 21. 10:02","title":"Bíróságra mehetnek a fiatalok, akik miatt le kellett állítani a 2-es metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]