Lisszabon, Athén, Drezda, Bécs és Cividale del Friuli lesznek az évad végi állomások.



","shortLead":"Lisszabon, Athén, Drezda, Bécs és Cividale del Friuli lesznek az évad végi állomások.



Ismét beveszi Európát Mundruczó csapata ","shortLead":"A budapesti rendőrfőkapitány közben külön nyomozócsoportot állított fel. Megrongálták a csepeli kálváriát, Németh Szilárd "példás büntetést" remél
A budapesti rendőrfőkapitány közben külön nyomozócsoportot állított fel. Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan megérkezett az autó. Pécsre már egész biztosan...","id":"20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961010e-6437-400e-8207-e073478c5901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","timestamp":"2018. május. 21. 16:11","title":"Mutatjuk: Így néz ki a Google autója, ami Magyarországot fotózza – Pécsen kaptuk le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték eddig. Az M5S a Liga pártszövetség részvételével formálódó populista kabinet várhatóan több szempontból is szembemegy az EU politikájával. Szinte ismeretlen jogászprofesszor lehet a populista olasz kormány feje