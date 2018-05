Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába hívták meg Bannont, Orbán nem így fog közel kerülni Trumphoz. De arra jó a volt tanácsadó meghívása, hogy a magyar miniszterelnök megmutassa, önjáró típus, azt hív meg Magyarországra, akit csak akar.","shortLead":"Hiába hívták meg Bannont, Orbán nem így fog közel kerülni Trumphoz. De arra jó a volt tanácsadó meghívása...","id":"20180523_Hiaba_hivtak_meg_Bannont_Orban_nem_igy_fog_kozel_kerulni_Trumphoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c21a1a-5d69-4ea6-8f49-04d005394517","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Hiaba_hivtak_meg_Bannont_Orban_nem_igy_fog_kozel_kerulni_Trumphoz","timestamp":"2018. május. 23. 16:55","title":"Orbán ünnepelheti magát Bannon meghívásával, de ennyivel be is kell érnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17150f45-0f15-416d-a479-b5d2a9a72f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A napokban az ország nagy részére adtak ki figyelmeztetést, kedd este a vihar a Dunántúl középső szakaszán jár, de esett az Északi-Középhegységben is.\r

\r

","shortLead":"A napokban az ország nagy részére adtak ki figyelmeztetést, kedd este a vihar a Dunántúl középső szakaszán jár, de...","id":"20180522_Igy_erte_el_a_vihar_Sarospatakot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17150f45-0f15-416d-a479-b5d2a9a72f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2478a81-f9b3-446d-bbda-aa9ec5017d71","keywords":null,"link":"/idojaras/20180522_Igy_erte_el_a_vihar_Sarospatakot","timestamp":"2018. május. 22. 21:08","title":"Így éri el a vihar az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ingyenjegy, grátiszutazás: a jelek szerint mindent bevet a Puskás Akadémia, hogy a magyar kupadöntőn ne legyen kínosan üres a szektoruk a 22 ezres Groupama Arénában.","shortLead":"Ingyenjegy, grátiszutazás: a jelek szerint mindent bevet a Puskás Akadémia, hogy a magyar kupadöntőn ne legyen kínosan...","id":"20180522_Mindent_bevet_a_Felcsut_hogy_Orban_ne_akadjon_ki_a_nezoszamon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7799edf-5840-4b1a-ba00-96873a50d52b","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Mindent_bevet_a_Felcsut_hogy_Orban_ne_akadjon_ki_a_nezoszamon","timestamp":"2018. május. 22. 10:17","title":"Mindent bevet a Felcsút, hogy Orbán ne akadjon ki a nézőszámon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az előző évektől eltérően 2018-ban nem a mesteremberek nyújthatják be közvetlenül a pályázatukat a Mesterek Mestere díjra, hanem az elégedett megrendelők ajánlhatják őket. A szakemberek szerénysége miatt volt szükség a változtatásra: sokan nem mertek pályázni.","shortLead":"Az előző évektől eltérően 2018-ban nem a mesteremberek nyújthatják be közvetlenül a pályázatukat a Mesterek Mestere...","id":"20180522_Tul_szerenyek_az_epitoipari_mesterek_a_megrendeloknek_kell_jelentkezni_helyettuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8e576b-6269-4fc6-8bb2-f578df32b848","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180522_Tul_szerenyek_az_epitoipari_mesterek_a_megrendeloknek_kell_jelentkezni_helyettuk","timestamp":"2018. május. 22. 13:33","title":"Túl szerények az építőipari mesterek, a megrendelőknek kell jelentkezni helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rómeó és Júlia utolsó előadásán piros szívek emelkedtek a magasba. A színházból zaklatás miatt elbocsátott Kero jegyet vett az általa rendezett sikerdarabra.

","shortLead":"A Rómeó és Júlia utolsó előadásán piros szívek emelkedtek a magasba. A színházból zaklatás miatt elbocsátott Kero...","id":"20180522_Szimpatiatuntetes_volt_Kero_mellett_az_Operettszinhazban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef241adc-b0d6-4424-8140-2d49975c56f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Szimpatiatuntetes_volt_Kero_mellett_az_Operettszinhazban","timestamp":"2018. május. 22. 10:37","title":"Szimpátiatüntetés volt Kero mellett az Operettszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","shortLead":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","id":"20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c9d783-acaf-45f1-918b-3c09583c3d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","timestamp":"2018. május. 22. 09:10","title":"A gyerekek közel fele már hároméves kora előtt rendszeresen használ okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben a kisbuszban ülők közül többen életüket vesztették, a teherautó sofőrje megsérült. ","shortLead":"A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben a kisbuszban ülők közül többen életüket vesztették, a teherautó sofőrje...","id":"20180522_nagy_baleset_tortent_lezartak_a_4es_utat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe3e23-2065-4d09-b0cd-8432c7f3c453","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180522_nagy_baleset_tortent_lezartak_a_4es_utat","timestamp":"2018. május. 22. 17:17","title":"Többen meghaltak a ceglédberceli balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b192a12-bb2b-47b7-baba-b05ea067ec8f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az izraeli sztártörténész azzal érvel új könyvében, hogy a globális kihívások korában egyre inkább egymástól fognak függeni a világ népei.","shortLead":"Az izraeli sztártörténész azzal érvel új könyvében, hogy a globális kihívások korában egyre inkább egymástól fognak...","id":"20180523_Orban_kedvenc_szerzoje_Orban_eszmejenek_bukasat_josolja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b192a12-bb2b-47b7-baba-b05ea067ec8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d00cd66-fdcf-495d-8f58-695e3b0895cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Orban_kedvenc_szerzoje_Orban_eszmejenek_bukasat_josolja","timestamp":"2018. május. 23. 14:48","title":"Orbán kedvenc szerzője Orbán eszméjének bukását jósolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]