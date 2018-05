Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","shortLead":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","id":"20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c60c918-7986-48da-b057-fa44aec2f0ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","timestamp":"2018. május. 21. 18:56","title":"Részletes vallomást tett a sólyi kislány megölésével gyanúsított 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi magunk néven indít platformot a Jobbikon belül Toroczkai László. De ehhez a párt vezetésének jóvá kell hagynia, hogy platformok alakulhassanak a Jobbikban. Ásotthalmon tartanak majd seregszemlét a bukott elnökjelölt emberei. És ha a Jobbik nem nyugszik bele a szerveződésükbe, úgy Sneider Tamásék vétke lesz a szakadás.","shortLead":"Mi magunk néven indít platformot a Jobbikon belül Toroczkai László. De ehhez a párt vezetésének jóvá kell hagynia...","id":"20180522_Toroczkai_Laszlo_marad_a_Jobbikban_belul_kuzd_tovabb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efdb5c5-3df1-4ca0-98b4-f402e21e519e","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Toroczkai_Laszlo_marad_a_Jobbikban_belul_kuzd_tovabb","timestamp":"2018. május. 22. 11:02","title":"Toroczkai László marad a Jobbikban, belül küzd tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk, milyen egy Ford T-Modellben utazni.","shortLead":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk...","id":"20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81460b5-8b2b-43f3-a810-ad3c85fa140e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","timestamp":"2018. május. 22. 17:21","title":"Makónak köszönheti a Ford, hogy a világ egyik legnagyobb autógyártó cége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","shortLead":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","id":"20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f4bd41-8f80-4262-9aed-7ff4a48f8c8d","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","timestamp":"2018. május. 21. 11:16","title":"Elkapták a férfit, aki szuronnyal ölt meg egy másikat Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választásokra se fejeződik be az M3-as metró felújítása, holott eredetileg már az országgyűlési választások előtt megtartották volna az átadó ünnepséget – értesült a Magyar Narancs.","shortLead":"Az önkormányzati választásokra se fejeződik be az M3-as metró felújítása, holott eredetileg már az országgyűlési...","id":"20180522_Tarlosra_racsukjak_az_ajtot_az_onkormanyzati_voksolasra_sem_lesz_kesz_a_metro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba81b8b-c407-41d3-b851-6800480f41f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Tarlosra_racsukjak_az_ajtot_az_onkormanyzati_voksolasra_sem_lesz_kesz_a_metro","timestamp":"2018. május. 22. 11:57","title":"Tarlósra rácsukják az ajtót: az önkormányzati voksolásra sem lesz kész a metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad46cb5-e69c-4179-b908-9c3a1e22a7e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége helyi idő szerint kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus erőművet veszélyeztetnek.","shortLead":"Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége helyi idő szerint kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus...","id":"20180523_mar_egy_fontos_eromu_teruleten_hompolyog_a_lava_Hawaiin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad46cb5-e69c-4179-b908-9c3a1e22a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7ed08-2004-45ec-8b38-cbeaf33274ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_mar_egy_fontos_eromu_teruleten_hompolyog_a_lava_Hawaiin","timestamp":"2018. május. 23. 07:55","title":"Már egy fontos erőmű területén hömpölyög a láva Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított közvetítést az utazásról.","shortLead":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított...","id":"20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcbc833-c022-455b-8f07-e592fc92c053","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","timestamp":"2018. május. 22. 23:28","title":"Ceglédberceli tragédia: facebookozott a sofőr a frontális ütközés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a4e23c-b020-4833-b6c5-c2cfa0271a01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia szövetségi kapitány szerint nem csapata a vb esélyese. ","shortLead":"A francia szövetségi kapitány szerint nem csapata a vb esélyese. ","id":"20180522_Deschamps_szerint_a_franciaknak_nincs_eselye_megnyerni_a_focivebet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a4e23c-b020-4833-b6c5-c2cfa0271a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd8ecf6-b4a6-4c8b-80ee-e6d1e0c82c42","keywords":null,"link":"/sport/20180522_Deschamps_szerint_a_franciaknak_nincs_eselye_megnyerni_a_focivebet","timestamp":"2018. május. 22. 12:46","title":"Deschamps szerint a franciáknak nincs esélyük megnyerni a focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]