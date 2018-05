Elszökött három ebolás beteg egy kongói kórházból; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint néhány héten belül dől el, hogy sikerül-e megfékezni az újabb tömegjárványt; eközben Indiában közölték, hogy az ország déli részén lévő Kerala államban már tízen haltak meg az ott pusztító nipah-vírus okozta fertőzésben.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő Mbandaka város egyik kórházából elszökött betegek közül kettőt holtan találtak meg a hatóságok, míg a harmadik, múlt szombaton lelépett fertőzöttet élve találták meg, s most megfigyelés alatt tartják. „Ez egy kórház, nem pedig börtön. Nem tudunk mindent bezárni” – mondta a kórházban szolgálatot teljesítő nemzetközi orvoscsoport egyik tagja, Henri Gray. A szökésekről szóló hírekkel egy időben közölte a WHO, hogy kritikus helyzet alakult ki Kongóban, néhány héten belül kiderül, hogy sikerül-e megfékezni a járványt, vagy az ebola elterjed a sürűn lakott városi környezetben is.



A WHO szerint a világszervezet most jobban felkészült a járvány megállítására, mint 2014-ben, amikor több tízezer ember betegedett meg, s vesztette életét a járványban. A helyzetet viszont rontja, hogy a Daily Mail brit lap szerint sokan úgy vélik a kongóiak közül, hogy az ebola olyan átok, amelyet a helyi vallások papjai különféle szertartásokkal tudnak gyógytani. E miatt sokan nem is hajlandóak orvoshoz menni a tünetek észlelése után. Akadnak, akik azt állítják, az ebolát a lopott hús fogyasztása okozza, mert egy vadász megátkozta azokat, akik elvitték az általa elejtett vadat.

Indiában a nipah-vírus szedi áldozatait, az ország déli részén lévő Kerala államban már tízre nőtt a halálos áldozatok száma, és több mint kilencven embert tartanak karanténban. A halálos áldozatok közül hárman ugyanannak a családnak a tagjai, ők valószínűleg úgy kapták el a betegséget, hogy ittak annak a kútnak a vizéből, amelyben megtalálták egy fertőzött denevér maradványait. Az ugyancsak vérzést okozó kórnak nincs ellenszere, a WHO adatai szerint a halálozási arány eléri a hetven százalékot.