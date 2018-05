Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cad46cb5-e69c-4179-b908-9c3a1e22a7e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége helyi idő szerint kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus erőművet veszélyeztetnek.","shortLead":"Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége helyi idő szerint kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus...","id":"20180523_mar_egy_fontos_eromu_teruleten_hompolyog_a_lava_Hawaiin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad46cb5-e69c-4179-b908-9c3a1e22a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7ed08-2004-45ec-8b38-cbeaf33274ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_mar_egy_fontos_eromu_teruleten_hompolyog_a_lava_Hawaiin","timestamp":"2018. május. 23. 07:55","title":"Már egy fontos erőmű területén hömpölyög a láva Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a szerda esti Puskás Akadémia-Újpest kupadöntő előtt egy órával jelentette be, hogy 150 ezer forintra bünteti az Újpestet.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a szerda esti Puskás Akadémia-Újpest kupadöntő előtt egy órával...","id":"20180523_Akupadontoelottegyoravalbuntettekmegazujpestet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce02f24-b744-4076-b92e-5b72d4ddecdb","keywords":null,"link":"/sport/20180523_Akupadontoelottegyoravalbuntettekmegazujpestet","timestamp":"2018. május. 23. 20:18","title":"A kupadöntő előtt egy órával büntették meg az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több újságírót pedig, köztük a hvg.hu munkatársát, a túljelentkezésre hivatkozva elutasították. Ehhez képest nemhogy helyek, egész sorok maradtak üresen a Twitterre felkerült fotók tanúsága szerint.","shortLead":"Több újságírót pedig, köztük a hvg.hu munkatársát, a túljelentkezésre hivatkozva elutasították. Ehhez képest nemhogy...","id":"20180523_Igy_zarjak_ki_a_nyilvanossagot_a_kormany_konferenciajarol_az_utolso_pillanatban_kikapcsoltak_az_elo_kozvetitest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b589850-b2c0-4d59-ae77-77ea2504260d","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Igy_zarjak_ki_a_nyilvanossagot_a_kormany_konferenciajarol_az_utolso_pillanatban_kikapcsoltak_az_elo_kozvetitest","timestamp":"2018. május. 23. 19:10","title":"Így zárták ki a nyilvánosságot Schmidt Máriáék konferenciájáról: az utolsó pillanatban kikapcsolták az élő közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta bőkezűbben az alkalmazottait. ","shortLead":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta...","id":"20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1e4f23-db78-434e-a423-fb39f0dce15b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","timestamp":"2018. május. 23. 14:42","title":"Csúcsot döntött Varga Mihály: 7,8 milliárd pluszpénzt osztott ki az emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f267bd-be0b-4983-91db-5d3b2e47cc93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai popsztárt jó adottságain kívül egy speciális cipő is segítette.","shortLead":"Az amerikai popsztárt jó adottságain kívül egy speciális cipő is segítette.","id":"20180522_A_tudosok_vegre_megmagyaraztak_Michael_Jackson_hihetetlen_45_fokos_bedoleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f267bd-be0b-4983-91db-5d3b2e47cc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2c88e4-9ec4-466c-ae75-146b0c68f198","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_A_tudosok_vegre_megmagyaraztak_Michael_Jackson_hihetetlen_45_fokos_bedoleset","timestamp":"2018. május. 22. 15:32","title":"Az orvosok végre megmagyarázták Michael Jackson hihetetlen 45 fokos bedőlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2014 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett az északi-tengeri Brent nyersolaj ára kedden az Intercontinental Exchange (ICE) londoni jegyzésében. Röviddel 18 óra után a hordónkénti ára napon belüli csúcson, 80,38 dolláron állt.","shortLead":"2014 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett az északi-tengeri Brent nyersolaj ára kedden az Intercontinental...","id":"20180522_tobb_eves_csucsot_dontott_az_olajar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af7e7e0-810d-4ff3-bff8-57b9a36e8571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_tobb_eves_csucsot_dontott_az_olajar","timestamp":"2018. május. 22. 18:31","title":"Több éves csúcsot döntött az olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","shortLead":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","id":"20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f46d9c7-2542-43af-afdb-0947e13739be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","timestamp":"2018. május. 23. 06:03","title":"Gondjai lehetnek, ha az Avast antivírus fut a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46642639-3be2-49b0-8233-b672446058e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","timestamp":"2018. május. 22. 12:15","title":"Menetrend szerinti busz borult az árokba Fehérvárnál, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]