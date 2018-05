Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a90046b2-c4f0-4c0c-bf02-885c9990e864","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan sorban állnak Gróf Balázsnál a menő tengerentúli metálbandák. Az Obituary és a Red Fang után most – a június 17-én a Budapest Parkban a Body Count előtt fellépő – Powerflónak készített animációs klipet.","shortLead":"Lassan sorban állnak Gróf Balázsnál a menő tengerentúli metálbandák. Az Obituary és a Red Fang után most – a június...","id":"20180523_Magyar_rendezo_keszitett_klipet_az_amerikai_rapmetal_zenekarnak_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a90046b2-c4f0-4c0c-bf02-885c9990e864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258bb850-8710-477b-941b-d91949da428e","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Magyar_rendezo_keszitett_klipet_az_amerikai_rapmetal_zenekarnak_video","timestamp":"2018. május. 23. 11:21","title":"Magyar rendező készített klipet az amerikai rap-metal zenekarnak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554cc13-2c59-4aff-bdb2-b92ea35fc2c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt eddig is tudták, hogy a bonobók nagyon intelligensek és szociálisak, de a mostani megfigyelés különleges.","shortLead":"Azt eddig is tudták, hogy a bonobók nagyon intelligensek és szociálisak, de a mostani megfigyelés különleges.","id":"20180523_Csak_az_ember_segedkezik_tarsai_szulesenel__gondoltuk_eddig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d554cc13-2c59-4aff-bdb2-b92ea35fc2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d18cb4-3b61-401b-a0f3-66d2b5f7c429","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Csak_az_ember_segedkezik_tarsai_szulesenel__gondoltuk_eddig","timestamp":"2018. május. 23. 17:10","title":"Csak az ember bábáskodik társai szülésénél - gondoltuk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házaspár már 2015-ben külön költözött, de volt egy közösen művelt szőlőbirtokuk. Itt töltötték ezt a napot is, földet műveltek, italoztak, majd veszekedni kezdtek, és előkerült egy húsz centis kés.","shortLead":"A házaspár már 2015-ben külön költözött, de volt egy közösen művelt szőlőbirtokuk. Itt töltötték ezt a napot is, földet...","id":"20180523_Bortonbe_megy_a_no_aki_hegyi_birtokan_olte_meg_ferjet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076e64f-60c5-4938-afcb-869496f1824a","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Bortonbe_megy_a_no_aki_hegyi_birtokan_olte_meg_ferjet","timestamp":"2018. május. 23. 18:42","title":"Börtönbe megy a nő, aki hegyi birtokán ölte meg férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc","c_author":"","category":"elet","description":"Rengeteg mítosz és félreértés övezi a szkizofréniát, csakhogy ezek a hiedelmek a betegeknek és a társadalomnak is sokba kerülnek. A betegséggel élők komplex rehabilitációját végző Főnix Ház vezetőjének, dr. Váradi Enikőnek az írása a szkizofrénia világnapja alkalmából.","shortLead":"Rengeteg mítosz és félreértés övezi a szkizofréniát, csakhogy ezek a hiedelmek a betegeknek és a társadalomnak is sokba...","id":"20180524_Dilis_Orult_Vagy_csak_nem_ertjuk_Ma_van_a_szkizofrenia_vilagnapja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b17586-4963-4b74-9fa1-e0464ceebe24","keywords":null,"link":"/elet/20180524_Dilis_Orult_Vagy_csak_nem_ertjuk_Ma_van_a_szkizofrenia_vilagnapja","timestamp":"2018. május. 24. 17:30","title":"Dilis? Őrült? Vagy csak nem értjük? Ma van a szkizofrénia világnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0e8dd5-e6f2-47a2-a2eb-6e223bc8e9ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy nemzetközi rangsorban Magyarország öt helyet lépett előre.","shortLead":"Egy nemzetközi rangsorban Magyarország öt helyet lépett előre.","id":"20180524_Versenykepessegi_fordulatrol_beszelt_Varga_Mihaly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b0e8dd5-e6f2-47a2-a2eb-6e223bc8e9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa27d9d-ef7b-4499-895c-6a6d8a2c0174","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Versenykepessegi_fordulatrol_beszelt_Varga_Mihaly","timestamp":"2018. május. 24. 11:08","title":"\"Versenyképességi fordulatról\" beszélt Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakatos Béla nemrég minősítethetlen hangnemben beszélt egy tanárral, erről is beszél a legfrissebb HVG portréjában a városvezető.","shortLead":"Lakatos Béla nemrég minősítethetlen hangnemben beszélt egy tanárral, erről is beszél a legfrissebb HVG portréjában...","id":"20180523_Pszichiatriai_kezelesre_megy_az_acsi_polgarmester","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68f14fb-bbd3-45ee-99bd-71bd54712ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Pszichiatriai_kezelesre_megy_az_acsi_polgarmester","timestamp":"2018. május. 23. 06:58","title":"Pszichiátriai kezelésre megy az ácsi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2451bd-a333-466d-8435-c749dd31a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy új, olcsóbb Surface tablettel készül a piacra. Küszöbön az iPad konkurense.","shortLead":"A Microsoft egy új, olcsóbb Surface tablettel készül a piacra. Küszöbön az iPad konkurense.","id":"20180524_microsoft_surface_10_olcso_ipad_konkurens","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd2451bd-a333-466d-8435-c749dd31a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78da0396-496e-46db-8b49-a81742cbf982","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_microsoft_surface_10_olcso_ipad_konkurens","timestamp":"2018. május. 24. 18:03","title":"Lehet, hogy érdemes várni az új számítógéppel: ez lesz a Microsoft válasza az iPadre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók radarok topográfiai adatai és műholdakról érkező információk segítségével fedezték fel a tavakat.","shortLead":"A kutatók radarok topográfiai adatai és műholdakról érkező információk segítségével fedezték fel a tavakat.","id":"20180522_tavakat_talaltak_a_csehek_az_antarktisz_jege_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211edc7d-2e70-4489-8dcf-5082834c2fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_tavakat_talaltak_a_csehek_az_antarktisz_jege_alatt","timestamp":"2018. május. 22. 18:42","title":"Még csak ott se jártak, mégis tavakat találtak a csehek az Antarktisz jege alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]