[{"available":true,"c_guid":"19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Belarusz Köztársaságba tartó utasszállító nem lépett kapcsolatba a szlovén polgári légiforgalmi hatósággal.","shortLead":"A Belarusz Köztársaságba tartó utasszállító nem lépett kapcsolatba a szlovén polgári légiforgalmi hatósággal.","id":"20180522_riasztottak_a_magyar_gripeneket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484cdf47-c030-4750-ae13-ae8f6576f607","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_riasztottak_a_magyar_gripeneket","timestamp":"2018. május. 22. 19:58","title":"Megint dolguk volt a magyar Gripeneknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d","c_author":"Csatlós Hanna (Velence)","category":"kultura","description":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük a szelfiket, ráadásul a kiállítók külön kérik is erre a látogatókat. A helyszínen néztük meg a magyar kiállítást.","shortLead":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük...","id":"20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103954a6-27ad-4a24-a0af-7a97813baf1e","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Magyaroknak köszönhetően most nem ciki Velencében szelfizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a910f7c5-d205-49ba-b8b9-ad95d2a8deed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Péntektől ismét emelkedik a gázolaj és a 95-ös benzin ára is, előbbi meghaladja, utóbbi megközelíti a lélektani 400 forintos határt.","shortLead":"Péntektől ismét emelkedik a gázolaj és a 95-ös benzin ára is, előbbi meghaladja, utóbbi megközelíti a lélektani 400...","id":"20180523_400_forint_fole_megy_a_gazolaj_ara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a910f7c5-d205-49ba-b8b9-ad95d2a8deed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b355da8-e12d-48f3-bd1f-266cb48a76c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_400_forint_fole_megy_a_gazolaj_ara","timestamp":"2018. május. 23. 15:32","title":"Már a gázolaj átlagára is átlépi a 400 forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df439f2a-4db2-420c-99f0-9758440dab24","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"A szállodásoknak nagyon észnél kell lenniük a lopásokkal, mert ha véletlenül egy valódi vendéget vesznek elő, a kellemetlenkedéssel nagyobb anyagi és erkölcsi kárt okoznak, mint a tolvajok.","shortLead":"A szállodásoknak nagyon észnél kell lenniük a lopásokkal, mert ha véletlenül egy valódi vendéget vesznek elő...","id":"20180524_Szallodai_biztonsag_tolvaj_atveres","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df439f2a-4db2-420c-99f0-9758440dab24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c139a6c9-0f1f-4093-a4d1-89d044450daf","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Szallodai_biztonsag_tolvaj_atveres","timestamp":"2018. május. 24. 11:49","title":"Színésznek amatőrök, tolvajnak profik, mit lehet tenni a szállodai besurranók ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383fa133-93be-49d6-8032-a2b2952dd3bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Imre Krisztián vakoknak fejlesztett okosszemüvegével nyerte el az év európai innovátora díjat.","shortLead":"Imre Krisztián vakoknak fejlesztett okosszemüvegével nyerte el az év európai innovátora díjat.","id":"20180524_Macron_mellett_egy_magyart_is_dijaztak_az_ev_europai_vezetoi_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383fa133-93be-49d6-8032-a2b2952dd3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d1e684-3c3b-49a5-ade3-3deca8f557f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Macron_mellett_egy_magyart_is_dijaztak_az_ev_europai_vezetoi_kozott","timestamp":"2018. május. 24. 10:43","title":"Macron mellett egy magyart is díjaztak az év európai vezetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8d8d8-2afb-4602-9e98-4411576fd8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180523_Eskuszom_nekem_ez_kellemetlen_hogy_ezekkel_egyutt_szobrot_dontottem__Dopeman_dalban_ment_neki_az_ellenzeknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf8d8d8-2afb-4602-9e98-4411576fd8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbacada4-587f-4c68-9c81-80fc3faf887e","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Eskuszom_nekem_ez_kellemetlen_hogy_ezekkel_egyutt_szobrot_dontottem__Dopeman_dalban_ment_neki_az_ellenzeknek","timestamp":"2018. május. 23. 13:38","title":"\"Esküszöm, nekem ez kellemetlen, hogy ezekkel együtt szobrot döntöttem\" - Dopeman dalban ment neki az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95d7e60-c517-4fa0-bd97-4876a3f50853","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gianni Infantino, a FIFA 2016-ban megválasztott elnöke megújulást ígért, de elődei nyomvonalán halad. Vagyis igyekszik újabb dollármilliárdokkal növelni a nemzetközi szövetség bevételeit.","shortLead":"Gianni Infantino, a FIFA 2016-ban megválasztott elnöke megújulást ígért, de elődei nyomvonalán halad. Vagyis igyekszik...","id":"20180524_Irdatlan_mennyisegu_penzt_nyomna_FIFA_a_nagy_klubfociba_amibol_nekunk_csak_kicsi_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95d7e60-c517-4fa0-bd97-4876a3f50853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39350784-e372-4519-acd2-2a023dcc79d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Irdatlan_mennyisegu_penzt_nyomna_FIFA_a_nagy_klubfociba_amibol_nekunk_csak_kicsi_van","timestamp":"2018. május. 24. 06:17","title":"Irdatlanul sok pénzt nyomna a FIFA a nagy klubfociba, amiből nekünk csak kicsi van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mivel az ingyenes dolgoknál nem szoktunk költség-haszon elemzést végezni, jó eséllyel az ingyenes dolgot választjuk a nem ingyenessel szemben. Ez azonban nem mindig a legjobb választás - mutat rá írásában Dan Ariely pszichológia- és viselkedési közgazdaságtan professzor.","shortLead":"Mivel az ingyenes dolgoknál nem szoktunk költség-haszon elemzést végezni, jó eséllyel az ingyenes dolgot választjuk...","id":"20180524_Ingyen_adjak_Ne_doljon_be__nem_biztos_hogy_jol_jar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bd9eb8-2ce9-4ece-92b5-5efe2604b476","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180524_Ingyen_adjak_Ne_doljon_be__nem_biztos_hogy_jol_jar","timestamp":"2018. május. 24. 13:15","title":"Ingyen adják? Ne dőljön be: nem biztos, hogy jól jár!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]