Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított közvetítést az utazásról.","shortLead":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított...","id":"20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcbc833-c022-455b-8f07-e592fc92c053","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","timestamp":"2018. május. 22. 23:28","title":"Ceglédberceli tragédia: facebookozott a sofőr a frontális ütközés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családi képet akart készíteni, nem egy olyat, mint amilyet focicsapatokról szoktak – mondta a fotós, aki elkészítette Harry herceg és Meghan Markle hivatalos fényképeit a szombati esküvőjük után.","shortLead":"Családi képet akart készíteni, nem egy olyat, mint amilyet focicsapatokról szoktak – mondta a fotós, aki elkészítette...","id":"20180523_harry_meghan_markle_eskuvo_fotozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e58399b-7857-4338-9a16-6bb91fd960ae","keywords":null,"link":"/elet/20180523_harry_meghan_markle_eskuvo_fotozas","timestamp":"2018. május. 23. 14:05","title":"Elárulta a fotós Harry és Meghan fényképeinek titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azután, hogy vasárnap győztes meccsen búcsúzott a legendás stadiontól.","shortLead":"Azután, hogy vasárnap győztes meccsen búcsúzott a legendás stadiontól.","id":"20180522_iniesta_meg_egyszer_visszament_hogy_ucsorogjon_a_nou_camp_gyepen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c93dcea-395c-452f-847f-d20408948a8d","keywords":null,"link":"/sport/20180522_iniesta_meg_egyszer_visszament_hogy_ucsorogjon_a_nou_camp_gyepen","timestamp":"2018. május. 22. 22:10","title":"Iniesta még egyszer visszament, hogy ücsörögjön a Nou Camp gyepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f230aa3-ff05-4f7e-949e-fdc03dc7b9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusnő szerint van hiteles baloldali politikus Magyarországon: a jelenlegi miniszterelnök.","shortLead":"A politikusnő szerint van hiteles baloldali politikus Magyarországon: a jelenlegi miniszterelnök.","id":"20180524_Szili_Katalin_leszamol_az_MSZPs_neoliberalisokkal_es_Orbant_dicseri","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f230aa3-ff05-4f7e-949e-fdc03dc7b9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78a2985-5cd0-4d15-9b81-0d1f3004befd","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Szili_Katalin_leszamol_az_MSZPs_neoliberalisokkal_es_Orbant_dicseri","timestamp":"2018. május. 24. 12:12","title":"Szili Katalin leszámol az MSZP-s \"neoliberálisokkal\" és Orbánt dicséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa9aefb-2d91-4831-b6a4-048e65d16ae6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Man Booker-díj jelöltjei között volt Krasznahorkai László is.","shortLead":"A Nemzetközi Man Booker-díj jelöltjei között volt Krasznahorkai László is.","id":"20180523_Lengyel_irono_kapta_a_rangos_brit_irodalmi_dijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aa9aefb-2d91-4831-b6a4-048e65d16ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dc7405-170f-478b-87fc-8225eee86263","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Lengyel_irono_kapta_a_rangos_brit_irodalmi_dijat","timestamp":"2018. május. 23. 05:24","title":"Lengyel írónő kapta a rangos brit irodalmi díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1403b8c-5799-4ff5-a6f2-cf715dfee4de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai I-95-ös autópályán, New York közelében rögzítette a fedélzeti kamera a kamion és az SUV párharcát.","shortLead":"Az amerikai I-95-ös autópályán, New York közelében rögzítette a fedélzeti kamera a kamion és az SUV párharcát.","id":"20180524_kamion_szemelyauto_feltartas_baleset_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1403b8c-5799-4ff5-a6f2-cf715dfee4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cba65d-7fc6-4154-be8a-17e21e44b669","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_kamion_szemelyauto_feltartas_baleset_autos_video","timestamp":"2018. május. 24. 04:01","title":"Meg akarta leckéztetni a kaminost, de ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ce6993-f857-478d-851c-a216738d6089","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyannyira, hogy sokan nem is jelentkeznek a minőségindikátor Kék Hullám Zászlóért.","shortLead":"Olyannyira, hogy sokan nem is jelentkeznek a minőségindikátor Kék Hullám Zászlóért.","id":"20180523_A_Balaton_tiszta_a_strand_koszos_Az_uzemeltetok_tisztaban_vannak_strandjuk_allapotaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30ce6993-f857-478d-851c-a216738d6089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a44f7e-640e-4b91-8e92-ea342efdf857","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_A_Balaton_tiszta_a_strand_koszos_Az_uzemeltetok_tisztaban_vannak_strandjuk_allapotaval","timestamp":"2018. május. 23. 10:23","title":"A Balaton tiszta, a strand koszos? „Az üzemeltetők tisztában vannak strandjuk állapotával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","shortLead":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","id":"20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c11f5a-0fbd-4bf3-8114-4b7aa7fb959c","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","timestamp":"2018. május. 23. 16:53","title":"Ismerősök és rokonok is szépen keresnek Matolcsy épülő egyetemén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]