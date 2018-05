Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b96c0216-e409-45b7-9f19-ccfcf65451a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Belaz legendásan óriási munkagépeket készít, ha ezekkel koccannak, abba beleremeg a környék.","shortLead":"A Belaz legendásan óriási munkagépeket készít, ha ezekkel koccannak, abba beleremeg a környék.","id":"20180522_belaz_tanker_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96c0216-e409-45b7-9f19-ccfcf65451a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c9fb9-0405-4162-a6d2-8d13b8044ed9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_belaz_tanker_baleset","timestamp":"2018. május. 22. 14:17","title":"Fotó: az sem mindennapi, amikor egy tartálykocsi a kisautó egy balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénteken életbe lépő uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) nemcsak a nagyvállalatokat, de a kis egyesületi weboldalak vagy személyes blogok üzemeltetőit is megoldandó feladatok elé állítja. A HVG csütörtöki számából kiderül: aki nem igazítja weboldalát az EU-s szabályozáshoz, az komoly bírság elé nézhet.","shortLead":"A pénteken életbe lépő uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) nemcsak a nagyvállalatokat, de a kis egyesületi weboldalak...","id":"20180523_gdpr_adatvedelmi_iranyelvek_adatok_vedelme","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da54dd66-94f9-4e3a-85f5-c8e81018e826","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_gdpr_adatvedelmi_iranyelvek_adatok_vedelme","timestamp":"2018. május. 23. 12:33","title":"Van weboldala, szokott blogolni? Péntektől él az új EU-s rendelet, amit önnek is be kell tartania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István szerint sokan félnek az integrációtól, pedig a kicsiket segítené, és a résztvevők tulajdonolnák húsz év múlva a feldolgozóipart és a kereskedelmet.","shortLead":"Nagy István szerint sokan félnek az integrációtól, pedig a kicsiket segítené, és a résztvevők tulajdonolnák húsz év...","id":"20180522_Reszkess_Aldi_Lidl_Tesco__az_agrarminszter_a_gazdakkal_vasaroltatna_fel_a_kereskedelmi_lancokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c266743-6caa-49fc-a9f8-70b56f8a4ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Reszkess_Aldi_Lidl_Tesco__az_agrarminszter_a_gazdakkal_vasaroltatna_fel_a_kereskedelmi_lancokat","timestamp":"2018. május. 22. 11:34","title":"Reszkess, Aldi, Lidl, Tesco – az agrárminiszter a gazdákkal vásároltatná fel a kereskedelmi láncokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordalacsony maradt az alapkamat.","shortLead":"Rekordalacsony maradt az alapkamat.","id":"20180522_Hiaba_gyengul_a_forint_Matolcsyek_nem_leptek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0fe33c-715c-4040-8902-66c666903ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Hiaba_gyengul_a_forint_Matolcsyek_nem_leptek","timestamp":"2018. május. 22. 14:08","title":"Hiába gyengül a forint, Matolcsyék nem léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja közölte, a 28 évesen elhunyt Tim Bergling temetése nem lesz nyilvános.","shortLead":"Családja közölte, a 28 évesen elhunyt Tim Bergling temetése nem lesz nyilvános.","id":"20180522_szuk_csaladi_korben_temetik_aviciit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f141726-20b1-4a84-91f7-a1ebeb7c7bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_szuk_csaladi_korben_temetik_aviciit","timestamp":"2018. május. 22. 19:21","title":"Szűk családi körben temetik Aviciit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","shortLead":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","id":"20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc58285-4aee-4f0f-88ad-7ac858a7caf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","timestamp":"2018. május. 22. 20:39","title":"Kinevezte Áder az új államtitkárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Belarusz Köztársaságba tartó utasszállító nem lépett kapcsolatba a szlovén polgári légiforgalmi hatósággal.","shortLead":"A Belarusz Köztársaságba tartó utasszállító nem lépett kapcsolatba a szlovén polgári légiforgalmi hatósággal.","id":"20180522_riasztottak_a_magyar_gripeneket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484cdf47-c030-4750-ae13-ae8f6576f607","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_riasztottak_a_magyar_gripeneket","timestamp":"2018. május. 22. 19:58","title":"Megint dolguk volt a magyar Gripeneknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik 26 képviselőjéből 25 nemet mond a Toroczkai-platformra – közölte a párt frakcióvezetője.","shortLead":"A Jobbik 26 képviselőjéből 25 nemet mond a Toroczkai-platformra – közölte a párt frakcióvezetője.","id":"20180522_egyedul_duro_tart_toroczkaival","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c400ea0-7379-4f61-afb4-9e476b11e600","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_egyedul_duro_tart_toroczkaival","timestamp":"2018. május. 22. 21:40","title":"Egyedül Dúró tart Toroczkaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]