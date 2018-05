Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c86c500-15a8-4863-8add-bd67df92f968","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy kriptopénz-bányászatból szerez bevételt fejlesztőinek egy malware, még azt is bünteti, ha nem igazán erős antivírus fut egy számítógépen.","shortLead":"Amellett, hogy kriptopénz-bányászatból szerez bevételt fejlesztőinek egy malware, még azt is bünteti, ha nem igazán...","id":"20180524_winstarnssmminer_kriptopenz_banyasz_malware","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c86c500-15a8-4863-8add-bd67df92f968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d18b3e-4dac-4d71-aaf3-b383e498d197","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_winstarnssmminer_kriptopenz_banyasz_malware","timestamp":"2018. május. 24. 07:02","title":"Vigyázat, brutális vírus támadja a windowsos PC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad87531-2f46-48b3-98ba-06549b1b6246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az V. kerületi Arany János utcában négy taxinak is van hely felfestve, a fotó \"főszereplője\" azonban egészen egyedi megoldást választott.","shortLead":"Az V. kerületi Arany János utcában négy taxinak is van hely felfestve, a fotó \"főszereplője\" azonban egészen egyedi...","id":"20180524_nap_kepe_budapesti_taxis_szabalytalan_parkolas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad87531-2f46-48b3-98ba-06549b1b6246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7893eaa-22de-4829-96b4-87a78d0835b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_nap_kepe_budapesti_taxis_szabalytalan_parkolas","timestamp":"2018. május. 24. 06:41","title":"A nap fotója: A taxis, aki \"elfelejtette\", hogyan kell szabályosan parkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zsidó államnak tetszik az amerikai gyártmányú F-35-ösök Szíria feletti teljesítménye.","shortLead":"A zsidó államnak tetszik az amerikai gyártmányú F-35-ösök Szíria feletti teljesítménye.","id":"20180522_Izrael_kiprobalta_az_F35ost_elesben_es_tetszik_neki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22afcaea-c8e6-4bd1-a6b7-21b20d75be73","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Izrael_kiprobalta_az_F35ost_elesben_es_tetszik_neki","timestamp":"2018. május. 22. 18:35","title":"Élesben Izrael próbálhatta ki először az új lopakodó bombázókat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem neten akarják megoldani.","shortLead":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem...","id":"20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9f17ab-0055-4842-a1fe-335e797ee306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","timestamp":"2018. május. 22. 14:47","title":"Budapesten öt órával tovább lehet postázni az adóbevallást, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","shortLead":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","id":"20180522_tesla_model_x_borulas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb4601-84d3-46a6-af0d-04133539fc65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_x_borulas","timestamp":"2018. május. 22. 18:21","title":"Még a törésteszten is alig bírták felborítani a Tesla Model X-et - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f267bd-be0b-4983-91db-5d3b2e47cc93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai popsztárt jó adottságain kívül egy speciális cipő is segítette.","shortLead":"Az amerikai popsztárt jó adottságain kívül egy speciális cipő is segítette.","id":"20180522_A_tudosok_vegre_megmagyaraztak_Michael_Jackson_hihetetlen_45_fokos_bedoleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f267bd-be0b-4983-91db-5d3b2e47cc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2c88e4-9ec4-466c-ae75-146b0c68f198","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_A_tudosok_vegre_megmagyaraztak_Michael_Jackson_hihetetlen_45_fokos_bedoleset","timestamp":"2018. május. 22. 15:32","title":"Az orvosok végre megmagyarázták Michael Jackson hihetetlen 45 fokos bedőlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","shortLead":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","id":"20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc58285-4aee-4f0f-88ad-7ac858a7caf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","timestamp":"2018. május. 22. 20:39","title":"Kinevezte Áder az új államtitkárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c406328-21dc-42c3-8009-2957155fdfe8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Marchionne nem is olyan rég még teljesen más véleményen volt az ágaskodó lovacskás SUV-ról.","shortLead":"Marchionne nem is olyan rég még teljesen más véleményen volt az ágaskodó lovacskás SUV-ról.","id":"20180524_ferrari_suv_divatterepjaro_sergio_marchionne_olasz_sportauto_mclaren_bentley_koenigsegg_porsche","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c406328-21dc-42c3-8009-2957155fdfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a30b93-1c96-4c8e-8f53-19e612ac966a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_ferrari_suv_divatterepjaro_sergio_marchionne_olasz_sportauto_mclaren_bentley_koenigsegg_porsche","timestamp":"2018. május. 24. 10:21","title":"Előbb le kell lőniük – mondta a Ferrari-vezér divatterepjáró ügyben, ma már mást gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]