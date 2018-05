Az átveréseiről híres két orosz telefonbetyár, Lexus és Vovan, eredeti nevükön Alekszej Sztoljarov és Vlagyimir Kuznyecov felhívta a brit külügyminisztert, Boris Johnsont, és egyikük az újonnan megválasztott örmény miniszterelnöknek, Nikol Pasinjannak adta ki magát - írja a Guardian.

A humorista összesen 18 percig beszélgetett Johnsonnal, aki először gratulált a férfinak, akiről azt hitte, hogy az örmény miniszterelnök, majd a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Oroszországgal való viszonyról beszélgettek. A telefonbetyár azzal viccelődött, hogy ha találkozik Putyinnal, reméli, hogy nem mérgezik meg a Novicsok idegméreggel, ezen Johnson is jól elröhögcsélt, majd azt fejtegette, hogy nem akar új hidegháborút, de Szergej Szkripal megmérgezéséről is hosszan értekeztek, Johnson pedig egyértelműen közölte, hogy az oroszok állnak a mérgezés mögött.

Johnson egyébként azt tanácsolta az ál-Pasinjannak, hogy legyen eltökélt és határozott, ha Putyinnal találkozik, mert ő ebből ért. Azt is megígérte, hogy a brit kormány erősíteni fogja a szorítást a Putyin-közeli oligarchákon. A brit külügyminiszter a támogatásáról is biztosította az ál-miniszterelnököt és meg is hívta Nagy-Britanniába.

Az ál-miniszterelnök arról is beszél a telefonbeszélgetésen, hogy Trump nem hallgat másra, csak legfeljebb Putyinra, és hogy Putyinnak emberei vannak a brit Munkáspártban, és Jeremy Corbynt is Putyin befolyásolja. Johnson érdeklődést is mutatott a téma iránt, majd amikor az ál-Pasinjan arról kezdett beszélni, hogy Petro Porosenko ukrán elnököt valójában megmérgezték az előző héten, de volt nála egy speciális ellenanyag, akkor végül letette a telefont.

A brit külügyminisztérium utólag megerősítette, hogy Johnson beszél a felvételen, egy diplomáciai forrás pedig a Guardiannak azt mondta, szerinte ez a Kreml utolsó kétségbeesett akciója volt, hogy így mentse magát a Szkripal-ügy után. Theresa May brit miniszterelnök szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy ennek nem lett volna szabad megtörténnie, ezért kivizsgálják az esetet, hogy hogyan történhetett ez meg, és hogy biztosítsák, hogy ne történjen ilyen még egyszer.

A humoristák egyébként közölték, hogy Sztoljarov személyesítette meg Pasinjant. Korábban tagadták, hogy kapcsolatban állnának az orosz titkosszolgálattal, de ennek ellenére többször is a Kreml álláspontja szerint beszéltek a korábbi átveréseik alkalmával. Korábban volt, hogy magukat Putyinnak kiadva hívták fel Elton Johnt.