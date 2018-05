Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","shortLead":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","id":"20180522_tesla_model_x_borulas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb4601-84d3-46a6-af0d-04133539fc65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_x_borulas","timestamp":"2018. május. 22. 18:21","title":"Még a törésteszten is alig bírták felborítani a Tesla Model X-et - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság mindent meg akar tenni a csalások ellen.","shortLead":"Az Európai Bizottság mindent meg akar tenni a csalások ellen.","id":"20180523_Megerositene_Brusszel_az_OLAFot_foleg_ott_ahol_nincs_Europai_Ugyeszseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee80c61-722d-49b1-9ac6-603bbc59625f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Megerositene_Brusszel_az_OLAFot_foleg_ott_ahol_nincs_Europai_Ugyeszseg","timestamp":"2018. május. 23. 14:56","title":"Megerősítené Brüsszel az OLAF-ot, főleg ott, ahol nincs Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.","shortLead":"Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.","id":"20180522_Milliardokkal_tartoznak_a_korhazak_es_megallithatatlanul_no_az_adossaguk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b282b4-53b9-4ea6-a364-f7120ec8f433","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Milliardokkal_tartoznak_a_korhazak_es_megallithatatlanul_no_az_adossaguk","timestamp":"2018. május. 22. 18:18","title":"Milliárdokkal tartoznak a kórházak, és megállíthatatlanul nő az adósságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84771a45-2e46-49c7-99aa-9536162a4ed4","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval néz farkasszemet. Az olasz nép valóban dühös és változást akar, és most tényleg egy olyan koalíció alakul, amely a leginkább kifejezi a választói akaratot. A kormányról csak annyit tudni, hogy egy teljesen ismeretlen, homályos múltú figura vezetheti majd. És még ez sem biztos. ","shortLead":"Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval...","id":"20180523_olasz_puding_kormanykoalicio_roma_t_csillageszaki_liga_techet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84771a45-2e46-49c7-99aa-9536162a4ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cb87f6-fb3f-4b1d-a0e5-0ca5a8f3b844","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_olasz_puding_kormanykoalicio_roma_t_csillageszaki_liga_techet","timestamp":"2018. május. 23. 12:03","title":"Az olasz puding próbája, avagy mit hozhat a bázisdemokrácia és az autoritarizmus keveréke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik 26 képviselőjéből 25 nemet mond a Toroczkai-platformra – közölte a párt frakcióvezetője.","shortLead":"A Jobbik 26 képviselőjéből 25 nemet mond a Toroczkai-platformra – közölte a párt frakcióvezetője.","id":"20180522_egyedul_duro_tart_toroczkaival","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c400ea0-7379-4f61-afb4-9e476b11e600","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_egyedul_duro_tart_toroczkaival","timestamp":"2018. május. 22. 21:40","title":"Egyedül Dúró tart Toroczkaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","shortLead":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","id":"20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54f1aff-8251-48dd-bc31-53afbba280ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","timestamp":"2018. május. 23. 09:41","title":"331 ezres átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9c7cf6-17b0-410c-bcf7-b4d209bf5b41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legünnepeltebb 20. századi amerikai író szívelégtelenség miatt hunyt el.","shortLead":"Az egyik legünnepeltebb 20. századi amerikai író szívelégtelenség miatt hunyt el.","id":"20180523_Meghalt_Philip_Roth","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9c7cf6-17b0-410c-bcf7-b4d209bf5b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12230c3-0bf1-400f-a060-c39aca077a5a","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Meghalt_Philip_Roth","timestamp":"2018. május. 23. 05:52","title":"Meghalt Philip Roth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított közvetítést az utazásról.","shortLead":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított...","id":"20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcbc833-c022-455b-8f07-e592fc92c053","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","timestamp":"2018. május. 22. 23:28","title":"Ceglédberceli tragédia: facebookozott a sofőr a frontális ütközés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]