Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakatos Béla nemrég minősítethetlen hangnemben beszélt egy tanárral, erről is beszél a legfrissebb HVG portréjában a városvezető.","shortLead":"Lakatos Béla nemrég minősítethetlen hangnemben beszélt egy tanárral, erről is beszél a legfrissebb HVG portréjában...","id":"20180523_Pszichiatriai_kezelesre_megy_az_acsi_polgarmester","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68f14fb-bbd3-45ee-99bd-71bd54712ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Pszichiatriai_kezelesre_megy_az_acsi_polgarmester","timestamp":"2018. május. 23. 06:58","title":"Pszichiátriai kezelésre megy az ácsi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.","shortLead":"Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.","id":"20180524_Innovaciohiany_miert_nem_hatekonyak_a_magyar_cegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb67d9f3-22a3-4001-b2a1-5ecc76473d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Innovaciohiany_miert_nem_hatekonyak_a_magyar_cegek","timestamp":"2018. május. 24. 08:22","title":"Innovációhiány: miért nem hatékonyak a magyar cégek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azután, hogy vasárnap győztes meccsen búcsúzott a legendás stadiontól.","shortLead":"Azután, hogy vasárnap győztes meccsen búcsúzott a legendás stadiontól.","id":"20180522_iniesta_meg_egyszer_visszament_hogy_ucsorogjon_a_nou_camp_gyepen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c93dcea-395c-452f-847f-d20408948a8d","keywords":null,"link":"/sport/20180522_iniesta_meg_egyszer_visszament_hogy_ucsorogjon_a_nou_camp_gyepen","timestamp":"2018. május. 22. 22:10","title":"Iniesta még egyszer visszament, hogy ücsörögjön a Nou Camp gyepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd5e1d1-c64d-4abd-92d0-281dc847db26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tét egy igazi kalandfilmbe illő zsákmány a Karib-tengeren.","shortLead":"A tét egy igazi kalandfilmbe illő zsákmány a Karib-tengeren.","id":"20180522_Mesebeli_kinccsel_megrakott_spanyol_galyat_talaltak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fd5e1d1-c64d-4abd-92d0-281dc847db26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25374f2-0503-4ea5-80e6-63aa97297351","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Mesebeli_kinccsel_megrakott_spanyol_galyat_talaltak","timestamp":"2018. május. 22. 16:34","title":"Mesebeli kinccsel megrakott spanyol gályán marakodnak országok és cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3064a17-03ea-47f7-bfce-867a530d87ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mamának már kín a mamahotel.","shortLead":"A mamának már kín a mamahotel.","id":"20180523_Bepereltek_a_szulok_a_fiukat_mert_nem_akar_elkoltozni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3064a17-03ea-47f7-bfce-867a530d87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595aef08-9c55-4320-a226-9115aa309071","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180523_Bepereltek_a_szulok_a_fiukat_mert_nem_akar_elkoltozni","timestamp":"2018. május. 23. 09:56","title":"Beperelték a szülők a fiukat, mert nem akar elköltözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8ad899-1b78-4c39-95ec-26b38e68d778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok jó része még mindig nincs képben a szexualitással, pedig az egészséges testi-lelki fejlődéshez szükséges, hogy a gyerekek tudják, mi történik bennük, kérdezhessenek, és rájuk szabott, de valódi információt kaphassanak. Kiderült, milyen kérdések foglalkoztatják őket a leginkább. ","shortLead":"A fiatalok jó része még mindig nincs képben a szexualitással, pedig az egészséges testi-lelki fejlődéshez szükséges...","id":"20180522_Mi_erdekli_a_gyerekeket_ha_a_szexualitasrol_van_szo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec8ad899-1b78-4c39-95ec-26b38e68d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b036fe22-e062-45a3-b2b5-9d5d29cb5f18","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Mi_erdekli_a_gyerekeket_ha_a_szexualitasrol_van_szo","timestamp":"2018. május. 22. 16:49","title":"Mitől lesz valaki terhes? És baj, ha kicsi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","shortLead":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","id":"20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f46d9c7-2542-43af-afdb-0947e13739be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","timestamp":"2018. május. 23. 06:03","title":"Gondjai lehetnek, ha az Avast antivírus fut a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba046b6-c323-49b8-9bbe-0343aae2fe6a","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Ez a támadás fájhat a magyar kormánypártnak. A Human Rights Watch a német konzervatívok körében lobbizik mostantól azért, hogy az Európai Néppárt zárja ki sorai közül a Fideszt. A nemzetközi kampány indulását belejelentő Wenzel Michalski a hvg.hu kérdésére szerdán azt mondta: most kell mindenkinek eldöntenie, melyik oldalon áll a populizmus által okozott politikai válságban. A HRW németországi igazgatója azt mondja: lát esélyt a Fidesz kizárására, mert sokak számára kellemetlenné vált az európai értékek magyarországi megsértése.","shortLead":"Ez a támadás fájhat a magyar kormánypártnak. A Human Rights Watch a német konzervatívok körében lobbizik mostantól...","id":"20180523_HRWirodavezeto_Orbannak_globalis_hatasa_van_es_eljott_a_politikai_kuzdelem_ideje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba046b6-c323-49b8-9bbe-0343aae2fe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8391443-e529-4dd2-b819-cbe3a176997a","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_HRWirodavezeto_Orbannak_globalis_hatasa_van_es_eljott_a_politikai_kuzdelem_ideje","timestamp":"2018. május. 23. 16:59","title":"HRW-igazgató: Orbán hatása globális, eljött az idő megküzdeni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]